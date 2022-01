Britanniaan odotetaan kuitenkin seuraavaa aaltoa alkukesään mennessä, asiantuntijat varoittavat.

Britanniassa räjähdysmäisesti levinneen koronaviruksen omikronmuunnoksen aiheuttamat tartunnat ovat kääntyneet ainakin väliaikaiseen laskuun.

BBC tosin toteaa tämän voivan johtua myös siitä, että kaikki halukkaat eivät ole päässeet koronatestiin. Tilastot eivät suurimmassa osassa maata ota myöskään lukuun toista tai kolmatta kertaa koronaan sairastuneita.

Huolta herättää myös se, että Britanniassakin ihmiset varoivat kontakteja joulun alla, jotta juhlapyhien vietto onnistuisi terveenä. Lomakauden päätyttyä kouluissa ja työpaikoilla tartuntamäärä voi yhä kääntyä uuteen nousuun, BBC muistuttaa.

Lupaavaa on, että sairaalahoitoa vaativien potilaiden määrä on kääntynyt laskuun Britanniassa. Rokotukset ovat auttaneet ja omikronmuunnokselle on muutenkin ollut tyypillistä, että se ei johda sairaalahoitoon yhtä usein kuin viruksen edelliset muodot.

Räjähdysmäinen levinneisyys on kuitenkin taannut sen, että sairaalat ovat kuormittuneet ja kuolintapauksiakin on riittänyt.

Tartuntamäärien laantuminen on ollut selvää Lontoossa, jossa omikronmuunnos levisi ensimmäisenä. Maan pohjoisosissa on alueita, joissa tartuntamäärät kasvavat yhä.

Britannian tilannetta seurataan tarkasti, koska se oli ensimmäisiä maita, joissa omikronmuunnos lähti leviämään laajalti Etelä-Afrikan jälkeen.

Etelä-Afrikassa muunnos lisäsi tartuntoja räjähdysmäisesti runsaasti kuukauden ajan. Sen jälkeen alkoi tartuntamäärien lasku, joka on kuitenkin ollut hitaampaa kuin valtava nousu.

Jos Britannian tartuntojen lasku jatkuu, se voisi ennakoida lähiviikkoina hieman helpotusta tartuntalukuihin monissa maissa Yhdysvalloista Suomeen.

Yhdysvalloissa omikronmuunnos on viime aikoina levinnyt lähes 800 000 tartunnan päivävauhtia, kertoo The New York Times. Esimerkiksi Washingtonissa ja Clevelandissa tartunnat ovat kuitenkin nyt laskussa, ja Chicagossa arvioidaan, että tartuntojen huippukohta on saavutettu ja lasku alkamassa.

Washingtonin yliopiston professori Ali Mokdad ennakoi uutistoimisto AP:lle, että päivittäiset tartuntaluvut nousevat Yhdysvalloissa vielä ensi viikolla, mutta olettaa laskun olevan sen jälkeen nopeaa.

Norjan ja Tanskan tuoreiden skenaarioiden mukaan tartuntojen määrä ja sairaalakuormitus jatkavat kasvuaan. Tanskassa arvioidaan, että omikronmuunnoksen aiheuttamat tartunnat saavuttavat huippunsa vasta tammikuun lopulla.

Suomessa koronatartuntojen määrä voi yhä jopa moninkertaistua nykyisestä helmikuun alkuun mennessä, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Myös kokonaissairaalahoidon tarve voi kaksinkertaistua pienellä viiveellä tästä.

THL:n asiantuntijat esittelivät sairaanhoidon mahdollista taakkaa koronaministeriryhmälle perjantaina.

Nykyisen aallon kestoksi THL on arvioinut noin 12 viikkoa. Aalto alkoi suurin piirtein joulukuun puolivälissä.

Aallon aikana 10–69-vuotiaista suomalaisista 80 prosenttia saa joko oireettoman tai oireilevan tartunnan. Alle 10-vuotiaiden ja 70-vuotiaiden osalta tartunnan saa 60 prosenttia, THL arvioi.

Näillä tartunnoilla potilaita joutuisi erikoissairaanhoitoon keskimäärin 400–700 viikossa ja suurimmillaan 900–1 300 viikossa. THL kuitenkin painottaa laskelmien keskeneräisyyttä.

Perjantaina Suomessa oli sairaalahoidossa 672 koronatautipotilasta, joista 61 on tehohoidossa.

Vaikka nykyinen tartunta-aalto ehkä laantuukin lähiviikkojen jälkeen, se ei välttämättä jää pandemian viimeiseksi.

The Guardianin haastattelemat asiantuntijat ennakoivat Britanniaan jo seuraavaa aaltoa, joka nostaisi tartuntoja viimeistään alkukesästä nykyisen immuniteetin vähentyessä.

Jälleen kerran Britannian luvut voivat heijastua viiveellä myös monissa muissa Euroopan maissa.

