Brasilian populistinen presidentti Jair Bolsonaro on jälleen täydessä vauhdissa äskettäisen suolitukoksesta johtuneen sairaalakäynnin jälkeen.

”Tropiikin Trumpiksi” kutsuttu valtionpäämies toivotti koronaviruksen omikronmuunnoksen ”tervetulleeksi” Brasiliaan, koska se ei hänen mukaansa ole yhtä tappava kuin aikaisemmat muunnokset ja voi ennakoida pandemian päättymistä.

Maailman terveysjärjestön koronavirustoimia johtava epidemiologi Michael Ryan vastasi tämänkin muunnoksen tappavan ihmisiä ja olevan kaikkea muuta kuin tervetullut, kertoo uutistoimisto Reuters.

Jair Bolsonaro kuvattuna presidentin palatsissa 9. joulukuuta.

Koronapotilasta vietiin hoitoon Porto Alegressa Brasiliassa perjantaina 14. tammikuuta.

Bolsonaro vastustaa myös perjantaina alkaneita rokotuksia 5–11-vuotiaille brasilialaislapsille. Hän on vaatinut julkisuuteen niiden terveysviranomaisten nimiä, jotka asiasta päättivät.

Brasilian terveydenhuollon valvontavirasto Anvisa on kutsunut Bolsonaron otteita ”fasistisiksi”. Viraston puheenjohtaja on vaatinut poliisisuojelua henkilökunnalleen presidentin puheiden aiheuttamien uhkausten vuoksi.

Rokottaminen vaatii luvan vanhemmilta. Bolsonaro on todennut, että hän ei ikinä antaisi rokottaa 11-vuotiasta tytärtään. Presidentti itse toipui kesällä 2020 koronatartunnasta eikä ole ottanut rokotetta.

Perjantaina Brasiliassa kirjattiin yli 112 000 tartuntaa mikä on lähellä maan päiväkohtaista ennätystä. Vielä kaksi viikkoa sitten lukema oli noin 6 000 tartuntaa päivässä.

Bolsonaro syytti keskiviikkona kahta korkeimman oikeuden jäsentä eli tuomari Luis Roberto Barrosoa ja Alexandre de Moraesia ”puolueellisuudesta” presidentinvaalien lähestyessä. De Moraes johtaa viittä tutkintaa presidenttiä vastaan.

”He [tuomarit] eivät ehkä halua äänestää minua, mutta haluavatko he tähän virkaan miehen, joka ryösti maata kahdeksan vuoden ajan?” Bolsonaro kysyi televisiossa.

Hän viittasi maan entiseen presidenttiin Luiz Inacio Lula da Silvaan. Tämä johti maata vuodesta 2003 tammikuun alkuun 2011.

Vuonna 2018 Lula joutui vankilaan laajassa korruptiovyyhdissä. Lula vapautui marraskuussa 2019 ja sai palata politiikkaan, kun korkein oikeus mitätöi Lulan kiistellyt tuomiot maaliskuussa 2021.

Brasilian entinen presidentti Luiz Inacio Lula da Silva joutui välillä vankilaan, mutta tuomiot on kumottu ja nyt hän johtaa jälleen mielipidetiedusteluja. Kuva on joulukuulta 2021.

Presidentinvaalit pidetään lokakuussa. Torstaina julkistetun mielipidekyselyn mukaan vasemmistolainen Lula saisi tällä hetkellä 41 prosenttia ja Bolsonaro 24 prosenttia äänistä. Toisella kierroksella Lula päihittäisi Bolsonaron.

Toisessa perjantaina julkaistussa kyselyssä lukemat olivat lähes samat: Lulalle 44 prosenttia ja Bolsonarolle 24 prosenttia äänistä.

Bolsonaron entinen oikeusministeri ja nykyinen vastustaja Sergio Moro on kolmantena 11 prosentin kannatuksella. Myös Moron ja Lulan välit ovat kireät, sillä juuri Moro passitti tuomarina ollessaan Lulan vankilaan.

Moro kertoi tällä viikolla saaneensa koronatartunnan, mutta olevansa kolmen rokotuskerran ansiosta oireeton.

Entinen oikeusministeri Sergio Moro on tuoreissa mielipidemittauksissa kolmantena 11 prosentin kannatuksella.

Bolsonaro on vihjaillut, että presidentinvaalit voidaan jättää väliin, jos niiden puhtautta ei voi taata. Korkein oikeus avasi tutkimuksen tästäkin lausunnosta.

Bolsonaro on ilman todisteita väittänyt äänestysjärjestelmää ”mädäksi”. Hän väittää, että olisi voittanut vuoden 2018 vaalit jo ensimmäisellä kierroksella, jos ääntenlaskenta olisi toiminut ”oikein”.

Brasiliassa äänet on annettu äänestyspisteissä suoraan sähköiseen järjestelmään osittain vuodesta 1996 alkaen ja täysin vuodesta 2000 alkaen. Bolsonaro on vaatinut myös paperisia äänestyslappuja, joista voitaisiin suorittaa tarkistuslaskenta. Elokuussa Brasilian kansalliskongressi hylkäsi presidentin esityksen aiheesta.

Bolsonaro kutsui kannattajansa tuolloin massiivisiin mielenosoituksiin joita hän kutsui valmistautumiseksi ”tarpeelliseen vastavallankumoukseen” kansankongressia ja korkeinta oikeutta vastaan, koska Brasilian ”kommunistinen perustuslaki” oli riistänyt hänen valtansa ja oikeuslaitos sekä vasemmisto juonittelivat häntä vastaan.

Tämä johti avoimeen kirjeeseen, jossa kansainväliset vaikuttajat, kuten Espanjan entinen pääministeri José Luis Rodriguez Zapatero, Britannian entinen oppositiojohtaja Jeremy Corbyn ja argentiinalainen Nobelin rauhanpalkinnon saanut ihmisoikeusaktivisti Adolfo Pérez Esquivel varoittivat sotilasvallankaappauksen vaarasta.

Sotilasvallankaappauksen suunnittelusta ei ole todisteita, joskin tätäkin vaihtoehtoa on pohdiskeltu The Washington Postin ja The Interceptin laajoissa artikkeleissa.

Sinänsä Bolsonarolla on asevoimissa tukijoita, sillä hän on antanut kautensa aikana poliisille ja asevoimille kaikkiaan 4,3 miljardin euron arvoiset lisätuet, Estadão-lehti analysoi. Hän on myös nimittänyt runsaasti upseereja korkeisiin virkoihin ja kannustanut kouluja palkkaamaan poliisi- ja sotilastaustaisia henkilöitä.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch julkaisi tällä viikolla raportin, jonka mukaan Bolsonaro on vaara demokratialle.

”Hän on yrittänyt heikentää demokratian tukipylväitä, hyökätä oikeuslaitosta vastaan ja toistellut perättömiä syytöksiä vaalivilpistä”, Brasilian Human Rights Watchin johtaja Maria Laura Canineu kommentoi Reutersin mukaan.

Raportti syyttää Bolsonaron hallitusta myös alkuperäisasukkaiden, naisten ja vammaisten oikeuksien polkemisesta sekä sananvapauden tukahduttamisyrityksistä. Hänen katsotaan myös vähätelleen poliisin väkivaltaa.

Raportti mainitsee myös Bolsonaron myönteiset puheet Brasiliaa vuosien 1964–1985 sotilasdiktatuurista.

Toistaiseksi Bolsonaro on pitkälti noudattanut Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin esimerkkiä.

Hän on sanonut oppositiovoimien tekevän vaalivilppiä. Hän on vihjannut ettei hyväksy vaalitappiota. Ja hän on jo osoittanut kykynsä organisoida kannattajansa massiivisiin mielenosoituksiin kansankongressia ja korkeinta oikeutta vastaan.

Kannattajien organisointi tapahtuu pitkälti Pavel Durovin perustamassa Telegram-palvelussa, jota Bolsonaro suosii, koska häntä on sensuroitu Facebookissa ja Twitterissä. Joka toinen matkapuhelimen omistaja Brasiliassa käyttää Telegramia.

El Pais muistuttaa, että pitkälti Telegram-kampanjansa avulla Bolsonaro voitti joulukuussa Time-lehden Vuoden persoona -lukijaäänestyksen 24 prosentilla äänistä. Toiseksi tuli Trump, mutta vuoden persoonaksi lehti valitsi Elon Muskin.

Trumpin tavoin Bolsonaro voi kuitenkin kaatua vaaleissa esimerkiksi koronaviruksen vähättelyn ja maan kehnoon koronatilanteen johdosta.

”Vain Jumala voi erottaa minut”, Bolsonaro julisti viime vuoden syyskuussa.

Lokakuussa selviää mitä äänestäjät siihen sanovat.