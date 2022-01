Ruotsin puolustusvoimat toi lauantaina suuren määrän lisäjoukkoja Gotlannin saarelle. Gotlantilaiset pitävät armeijan läsnäoloa hyvänä mutta myös hämmentävänä.

Visby

Johan Lundqvist Runes heräsi lauantaina aikaisin ja ryhtyi remontoimaan kiinteistönsä kellaria. Tavoitteena on tehdä asuintalosta pubi.

Puoli kahdeksalta hän havahtui voimakkaaseen tärinään ja jylinään. Hän katsoi ikkunasta ja näki panssarivaunun jyristävän kotinsa ohi. Vaunun päällä liehui Gotlannin lippu.

”Mietin, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Sitten seurasin vaunua satamaan ja katselin, että ei täällä ainakaan näy mitään venäläisiä aluksia”, hän sanoo lauantaina iltapäivällä.

Johan Lundqvist Runes ja Marie Runes kertovat olevansa huolestuneita Gotlannin turvallisuustilanteesta.

Panssarivaunu, tarkemmin sanottuna Stridsfordon 90, on Ruotsin puolustusvoimien rynnäkköpanssarivaunu, joita on partioinut ympäri Gotlantia viime päivinä useita. Lisäksi sotilaat ovat liikkuneet kaduilla, satamissa ja lentokentällä.

Ruotsin puolustusvoimat on siirtänyt saarelle suuren määrän joukkoja Euroopan kiristyneen turvallisuustilanteen takia. Tilannetta kiristävät muun muassa Venäjän vaatimukset, joiden mukaan Natoon ei saisi liittyä uusia jäseniä, sekä sotilaat, joita Venäjä on sijoittanut Ukrainan rajalle.

Perjantai-iltana Gotlantiin lensi 120 sotilaan vahvuinen valmiusjoukko, ja yötä vasten joukkoja saapui saarelle lisää. Puolustusvoimat on kertonut, että Gotlantiin on siirretty joukkoja myös siksi, että Venäjän maihinnousualuksia on seilannut Itämerellä tavallista enemmän. Kolmessa viikossa niiden määrä on kasvanut yhdestä kuuteen, kertoi ruotsalaislehti Dagens Nyheter.

Johan Lundqvist Runes on syntynyt ja kasvanut Gotlannissa, käynyt saarella armeijan 1980-luvulla ja juurtunut pieneen Sliten taajamaan, joka sijaitsee saaren itärannikolla.

Hän on tottunut siihen, että Ruotsin armeija harjoittelee saarella säännöllisesti. Se, mitä Gotlannissa tapahtuu nyt, on jotain ihan uutta.

”Tämä on vahva mobilisaatio. En ole koskaan nähnyt täällä vastaavanlaista aktiviteettia, vaikka täällä järjestetään säännöllisesti isoja harjoituksia.”

Erona aiempaan on myös se, että harjoituksista tiedotetaan etukäteen. Nyt panssarivaunut tulivat kadulle yllättäen.

Stridsfordon 90 -rynnäkköpanssarivaunu ajoi Sliten Storgatania pitkin kohti satamaa.

Lauantaina Ruotsin puolustusvoimat jatkoi joukkojen siirtoa Gotlantiin. Noin puoli neljän jälkeen iltapäivällä Suomen aikaa kymmenittäin sotilasajoneuvoja ajoi ulos laivasta Visbyn satamassa.

HS seurasi laivan purkua, jonka jälkeen armeijan ajoneuvot ajoivat nopeasti pois satamasta pitkinä letkoina.

Erilaisia ajoneuvoja oli useita kymmeniä.

Ruotsin puolustusvoimien kalustoa Visbyn satamassa lauantaina.

Johan Ekstrand johti rynnäkköpanssarivaunussa matkustaneita ruotsalaisjoukkoja.

Gotlanti on Ruotsin suurin saari, ja sen strateginen merkitys Itämerellä on suuri. Saaren merkitystä korosti myös Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist, jota haastateltiin lauantaina Ruotsin radiossa.

”Sillä, joka hallitsee Gotlantia, on ratkaiseva merkitys sekä ilmassa että merellä tapahtuvaan aktiviteettiin. On tärkeää, että lähetämme viestiä siitä, että otamme tilanteen vakavasti ja meitä ei yllätetä”, Hultqvist sanoi.

Hultqvistin mukaan Ruotsin armeija haluaa nyt näyttää olevansa paikalla. Ja siltä todella Gotlannissa näyttää.

Hultqvist vertasi Gotlannin strategista merkitystä Ahvenanmaan ja Bornholmin saariin. Sen takia myös Gotlantiin kohdistuu uhka.

”On selvä, että riski on olemassa. Hyökkäystä Ruotsia vastaan ei voida sulkea pois”, hän sanoi.

Tällä hetkellä Gotlantiin kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen riski on matala, sanoo eversti Mattias Ardin, joka toimii Gotlannin rykmentin komentajana.

Huoleen ei ole everstin mukaan syytä, vaikka tilanne on jännitteinen.

”Ulkoinen tilanne on jännitteinen. Euroopassa on nyt aika paljon sotilaallista toimintaa. Itämeren alueen tilanteen perusteella puolustusvoimat on tehnyt arvion, jonka mukaan Gotlantiin on nyt syytä jakaa resursseja”, Ardin sanoo.

Gotlannin rykmentin komentaja, eversti Mattias Ardin.

Kuinka paljon sotilaita Gotlannissa nyt on?

”Siihen en aio vastata”, Ardin sanoo.

Komentaja Ardinin mukaan panssarivaunut eivät ole Gotlannin katukuvassa ihan tavaton näky, sillä saarella koulutetaan varusmiehiä ja taisteluajoneuvoilla ajetaan osana harjoituksia.

”Se ei ole epätavallista, että täällä harjoitellaan. Sitä tapahtuu viikoittain.”

Siltikään tilanne ei ole nyt tavallinen, sanoo Johan Lundqvist Runes.

Venäjän alusten liikehdintä, Ruotsin armeijan liikehdintä ja koko eurooppalainen turvallisuustilanne ovat saaneet hänet mietteliääksi.

”Sitä on alkanut miettiä asioita, kuten missä on lähin suojahuone. Ja miten me selviäisimme, jos olisimme tuossa kotitalossamme, kun jotain tapahtuisi. Pitäisikö sitä alkaa varautua: ostaa juomavettä ja ylimääräistä ruokaa”, hän listaa.

Hän pitää hyvänä asiana, että Ruotsin puolustusvoimat on tullut näkyvästi paikalle, mutta se on synnyttänyt myös huolen.

”Kai se kertoo jostain. Eivät kai he tulisi tänne muuten vain.”