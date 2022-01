Microsoft kertoi uusia tietoja Ukrainaan kohdistuneesta kyberhyökkäyksestä, ja ukrainalaiset vannoivat maanpuolustus­tahtoaan, jos täysimittainen hyökkäys alkaa, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Vesa Sirén.

Kautta vuosisatojen nuoriso on lähetetty sotatantereille vanhojen johtajien kunniaa kirkastamaan. Yli satatuhatta venäläissotilasta miettii nyt Ukrainan rajan tuntumassa, onko tällä kertaa heidän vuoronsa.

Venäjä on perin presidenttivaltainen maa, joten päätös on käytännössä pelkästään 69-vuotiaalla Vladimir Putinilla.

Toistaiseksi Putinin pitkän valtakauden sotilaalliset manööverit on hoidettu pääosin pienin tappioin.

Syyrian sisällissodassa Venäjä tuki hallintoa ilmaiskuin ja pidättäytyi laajasta maajoukkojen lähettämisestä.

Georgian sodassa Venäjä mobilisoi noin 70 000 sotilasta mutta selvisi kertomansa mukaan alle sadalla kaatuneella ja muutamalla sadalla haavoittuneella.

Krimin niemimaan valtaus Ukrainalta hoidettiin Venäjän kannalta erityisen vähällä verenvuodatuksella.

Niin siellä kuin useissa muissakin tapauksissa käytössä on ollut yllätysmomenttia lisänneitä epävirallisia joukkoja kuten Wagner-palkkasotilasyhtiön työntekijöitä. Yhtiöllä on katsottu olevan tiiviitä yhteyksiä Venäjän johtoon

Suurten riskien suuria voittoja ei aina ole metsästetty. Jäätyneet konfliktitkin ovat riittäneet, mistä Itä-Ukrainan tilanne on yksi osoitus.

Konflikti on vaatinut noin 14 000 kuolonuhria, joukossa siviilejä, separatisteja ja Ukrainan sotilaita. Venäjä itse on päässyt vähällä.

Haittaohjelma pääsi asentamaan joksikin aikaa oman tekstinsä Ukrainan ulkoministeriön sivuille. Tekstissä kehotettiin esimerkiksi ”pelkäämään ja odottamaan pahinta”.

Kybersota Ukrainaa vastaan on nyt täydessä käynnissä.

Microsoft kertoi lauantaina blogissaan, että se on havainnut aiempaa laajemmin levinneitä haittaohjelmia Ukrainan hallinnon ja sille läheisten organisaatioiden ja yritysten tietokonejärjestelmissä.

Sunnuntaina Microsoft kertoi jatkavansa haittaohjelmien analysointia ja varoitti niiden voivan lamauttaa täysin Ukrainan hallinnon digitaalisen infrastruktuurin.

Vladimir Putinin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjällä ei ole mitään tekemistä Ukrainaan kohdistuneen kyberhyökkäyksen kanssa. ”Jos Ukrainassa on huono sää, niin siitäkin syytetään Venäjää”, hän väitti CNN:lle.

Reuters kertoi lauantaina, että haittaohjelmien asentamisesta epäillään Valko-Venäjällä toimivaa hakkeriryhmää, jolla on yhteyksiä maan tiedusteluun. Kyseinen haittaohjelma muistuttaa Venäjän käyttämiä, Ukrainan turvallisuusviranomainen kertoi.

Putinin tiedottaja Dmitri Peskov kiirehti vakuuttamaan CNN:lle, että Venäjällä ei ole ”mitään tekemistä” kyberhyökkäyksen kanssa. Asiasta kertoi myös venäläinen uutistoimisto Tass.

Tämä ei jää tähän, arvioi Ukrainan entinen kyberpoliisin päällikkö Serhiy Demedyuk, joka toimii nykyisin Ukrainan kansallisen turvallisuuden ja puolustuksen neuvostossa.

”Sivustojen turmelemisella oli tarkoitus ainoastaan peitellä tuhoisampia hyökkäyksiä, jotka olivat käynnissä kulissien takana ja joiden vaikutuksia tulemme havaitsemaan lähitulevaisuudessa”, hän kertoi Reutersille.

Mutta jääkö hyökkäys kyberiskun tasolle?

Venäläisiä tarkka-ampujia sotaharjoituksissa 14. joulukuuta.

Suurhyökkäyksen todennäköisyyttä vähentänee se, että Putin ei ainakaan lähitulevaisuudessa pääse yllättämään Ukrainaa ja kansainvälistä yhteisöä, kuten Krimin valtauksessa osin tapahtui.

Yhdysvaltain viranomaisten mukaan Venäjä olisi jo asettanut Ukrainaan ”sabotöörejä” valmiina provokaatioon, jonka Venäjä tulkitsisi Ukrainan hyökkäykseksi Venäjää vastaan.

Suomalaisille tämä voi tuoda mieleen Mainilan laukaukset, mutta jos suunnitelma on tosi, senkin yllätysetu on nyt menetetty.

Mainilan laukauksia muistellaan nyt myös kansainvälisesti. Ne olivat Neuvostoliiton tekosyy aloittaa talvisota vuonna 1939. Foreign Policyn joulukuinen artikkeli pohtii, mitä Suomen kokemus voisi Ukrainalle opettaa.

Ja mitä Venäjä siitä ehkä muistaa.

Ukrainalaisia sotilaita sotaharjoituksissa maan itäosissa 14. joulukuuta.

Ukraina on saanut pelkästään Yhdysvalloilta 2,2 miljardin euron arvoista tukea puolustustaan vahvistamaan. Esimerkiksi marraskuussa maa toimitti Ukrainaan 88 tonnia ammuksia, kertoo The New York Times.

Venäjä voisi silti vallata Ukrainan tai osia siitä, mutta suurten alueiden kontrollointi valtauksen jälkeen voisi olla vaikeaa.

Kyselyjen mukaan kolmannes yli 44 miljoonan asukkaan Ukrainasta on valmis aseelliseen vastarintaan. The Guardianin haastattelemat ukrainalaiset vakuuttivat viikonloppuna maanpuolustustahtoaan it-työntekijöistä lähtien ja sanoivat, että Ukrainakin pystyisi mobilisoimaan noin puolen miljoonan sotilaan armeijan, kun reserviläiset lasketaan mukaan. Kaikkiaan maassa on noin 900 000 reserviläistä.

Osa haastatelluista uhosi muodostavansa oma-aloitteisia sissijoukkoja, jos Venäjä pystyisi tuhoamaan Ukrainan asevoimat ja valtaamaan maan.

Yhdysvaltain varaulkoministeri Wendy Sherman ja Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov neuvotteluissa Genevessä 10. tammikuuta.

Kaiken lisäksi länsi tuntuu juuri nyt valppaalta ja tekee diplomaattistakin työtä monella rintamalla. Luvassa on kauppasaartoon verrattavia pakotteita Venäjälle ja apua Ukrainalle, jos Venäjä todella hyökkää.

Venäjä puolestaan haluaa turvatakuita, joihin kuuluisi lupaus, että Nato ei koskaan ota Ukrainaa jäsenekseen ja lakkaa laajenemisensa itään.

Se koskisi myös Suomen ja Ruotsin Nato-optiota, joskin Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi Venäjän kunnioittavan maiden suvereniteettia ja Suomen sekä Ruotsin päättävän asiasta tietysti itse.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on sanonut maansa kunnioittavan Ruotsin ja Suomen suvereniteettia.

Neuvottelut jatkuvat ensi viikolla. Toistaiseksi Venäjä on pystynyt puhumaan Ukrainan asioista suurimmassa osassa neuvottelupöytiä ilman Ukrainan edustajien läsnäoloa.

Näin tapahtui esimerkiksi Nato–Venäjä-neuvostossa ja kahdenvälisissä neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa. Myöskin EU on ollut neuvotteluissa pääosin sivuraiteella, mikä on Venäjälle mieleen.

Venäjän seuraava veto voisi olla virallistenkin joukkojen lähettäminen tukemiensa separatistien ”kansantasavaltojen” apuun Itä-Ukrainan Donetskissa ja Luhanskissa. Manööveriin kuuluisi lupaus vetää joukot takaisin, jos neuvottelut onnistuvat, arvioivat amerikkalaisen CSIS-tutkimuslaitoksen apulaisjohtaja Seth Jones ja CIA-taustainen Philip G. Wasielewski 13. tammikuuta julkaistussa analyysissä.

Se ei välttämättä laukaisisi kauppasaarron kaltaisia kovia pakotteita, mutta neuvottelutie voisi umpeutua ja joitakin vastareaktioita varmasti tulisi.

Siksi Putin saattaa hyvinkin pitää Itä-Ukrainan jäätyneen konfliktin toistaiseksi sellaisenaan, jos hän löytää mielestään asiallisen perääntymistien neuvotteluissa.

Se jättäisi myös mahdollisuuden odottaa parempaa ja yllättävämpää ajankohtaa, jos Putin haluaa ylläpitää hyökkäystä yhtenä mahdollisuutena.

Ukrainalainen sotilas etulinjassa Donetskin alueella Tarvneven kylän lähellä 15. joulukuuta.

Samalla satojentuhansien nuorten sotilaiden odotus jatkuu rajan molemmilla puolilla.

Onko kohta heidän vuoronsa kuolla taistelussa, koska 69-vuotias Putin haluaisi laajentaa valtapiiriään?

Vai löydetäänkö tällä kertaa rauhanomaisempi ratkaisu?