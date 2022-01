Maa on ensimmäinen EU:n jäsenvaltio, johon kyseinen vaatimus tulee voimaan.

Itävallassa astuu voimaan aikuisia koskeva rokotusvaatimus koronavirusta vastaan, kertoo uutistoimisto AFP.

Vaatimus tulee maan liittokansleri Karl Nehammerin mukaan voimaan helmikuun alussa. Itävalta ilmoitti asiasta jo viime vuoden puolella, mutta asia on varmistunut nyt sunnuntaina.

Nehammer myöntää kyseessä olevan ”herkkä asia”, mutta päätös on hänen mukaansa tehtävä rokotuskattavuuden nostamiseksi. AFP:n tilastojen mukaan maassa 71,5 prosenttia rokotekelpoisesta väestöstä on saanut koronarokotteen. Lukema on useita prosenttiyksikköjä pienempi verrattuna Itävallan naapurimaihin.

Vaatimus astuu Nehammerin mukaan voimaan asteittain helmikuussa. Alkuvaiheen jälkeen rajoituksia kiristetään maaliskuun puolivälin tienoilla, jolloin rokotteesta kieltäytyville ihmisille voidaan asettaa myös sakkoja.

Sakkojen suuruus vaihtelee 600 euron ja 3 600 euron välillä. Rokotusvaatimus ei koske raskaana olevia eikä heitä, joilla on lääketieteellinen syy kieltäytyä rokotteesta.

Maan hallituksen esityksellä on takanaan vankka kannatus, ja vain äärioikeisto vastustaa sitä.