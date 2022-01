Gotlannin puolustuksen vahvistaminen on Ruotsilta selkeä viesti ja Suomelle tervetullut siirto, arvioi tutkija

”Kaikki, mitä Ruotsi tekee puolustuskykynsä kehittämiseksi, on meille myönteistä”, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu.

Ruotsi on reagoinut Euroopan ja Itämeren alueen kiristyneeseen turvallisuustilanteeseen etukenoisesti, kun se lähetti lisävahvistuksia Gotlantiin, toteaa Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu.

Panssarivaunuilla rymistely pitkin Visbyn katuja on Ruotsilta viesti sekä ulospäin että omalle kansalle, Pesu sanoo.

”Vaikka meillä on tiiviit suhteet, ovat Suomi ja Ruotsi välillä kuin yö ja päivä. Suomalaiset ovat varovaisia, tekevät toimia mutta eivät tee niistä numeroa. Ruotsi toimii ja tekee siitä numeron”, Pesu sanoo STT:lle.

Taustalla näkyy Ruotsin ulko- ja turvallisuus­politiikan kulttuuri, joka on aina ollut aktiivinen, selvä ja terävä.

”Siinä he lähettävät Venäjälle viestiä. On viesti sekä ulos- että sisällepäin, että puolustuskykyä ollaan palauttamassa ja kehittämässä.”

” ”Jos asiat menevät huonosti, on Ruotsi meille läheisin ja tärkein kumppani.”

Viesti kuuluu myös Suomessa, jossa on syytä olla tyytyväinen Ruotsin toimiin. Ruotsin panostukset hyödyttävät meitä ja lisäävät Suomen ja Ruotsin välisen yhteistyön uskottavuutta, Pesu katsoo.

”Kaikki, mitä Ruotsi tekee puolustuskykynsä kehittämiseksi, on meille myönteistä. Ei meillä ole kenenkään kanssa niin tiivistä puolustusyhteistyötä kuin Ruotsin kanssa. Se koskee myös sodan aikaa. Jos asiat menevät huonosti, on Ruotsi meille läheisin ja tärkein kumppani, vasta sitten katsotaan muualle.”

Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö on viime vuosina tiivistynyt, ja maiden puolustusministerit tapaavat tiuhaan.

”Kummatkin ovat oppineet, miten toisessa maassa asioista päätetään ja miten asiat toimivat. Jos verrataan vuoteen 2014, niin nyt ollaan ihan toisella tasolla”, Pesu sanoo ja viittaa kehitykseen Krimin valtauksen jälkeen.

Samaa sanoo myös eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok), joka pitää hyvin myönteisenä asiana, että Ruotsi on muuttanut puolustuspolitiikkansa suuntaa. Kehitys on ollut menossa pitkään ennen viime aikojen kärjistymistä Venäjän ja Ukrainan välillä.

”Ruotsin siirto ei lähde nollasta. He ovat tehneet arvion, mitä on välttämätöntä tehdä ja sen mukaisesti nostaneet valmiuttaan. Tällä on selkeä signaaliarvo Itämerellä. Ruotsi ilmoittaa olevansa valppaana ja reagoivansa siihen, mitä ympärillä tapahtuu”, Kanerva sanoo STT:lle.

Ruotsi nimesi Gotlannin strategisesti tärkeäksi alueeksi selonteossa vuonna 2016 ja perusti välillä lakkautetun Gotlannin rykmentin uudelleen alkuvuonna 2018. Yleinen asevelvollisuus ehti olla lakkautettu muutaman vuoden ajan, kunnes se palautettiin vuonna 2018.

” ”Suomen ja Ruotsin yhteistyö on tapissa.”

Kanervan mukaan Ruotsin liikkeet vievät maata nyt samaan suuntaan Suomen kanssa.

”Tämä parantaa ilman muuta meidän yhteistoimintamahdollisuuksiamme. Turvallisuusympäristömme on pitkälti sama, ja nämä toimet antavat edellytyksiä sotilaallisen yhteistyön tiivistämiseksi”, Kanerva toteaa.

Suomen kannalta kehitys on tervetullutta senkin takia, että Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyöllä on kansan keskuudessa vahva tuki.

”Kun tehdään vuosittain tutkimus kansalaisten mielipiteistä, Suomen ja Ruotsin yhteistyö on tapissa, ei nyt ihan 100 prosentissa mutta melkein. Tämä on käytännössä kaikkien hyvänä näkemä tilanne.”

Viime joulukuussa julkaistussa Maanpuolustustiedotuksen kyselyssä 94 prosenttia vastanneista suhtautui myönteisesti Ruotsin kanssa tehtävään sotilaalliseen yhteistyöhön.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) ei halunnut kommentoida tilannetta STT:lle.

