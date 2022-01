Ahvenanmaalla on Ruotsille jopa suurempi merkitys kuin Suomelle, arvioi Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun dosentti.

Ahvenanmaalla on herännyt keskustelu saaren asemasta kriisissä.

Helsinki/Tukholma

Miksi kukaan ei puhu tästä mitään, mietti valtiotieteen emeritusprofessori Göran Djupsund.

Hän muutti muutama vuosi sitten Ahvenanmaalle. Viime viikolla hän seurasi tarkkaan, mitä tapahtui toisella saarella naapurimaan puolella.

Ruotsin puolustusvoimien panssarivaunut alkoivat partioida Gotlannin kaduilla ja herättivät paljon huomiota sekä Ruotsissa että Suomessa.

Ruotsi vastasi sotilaallisella läsnäololla Venäjän uhkaan, koska Venäjän sotalaivoja seilasi Itämerellä tavallista suurempi määrä.

Gotlannin saarella on erittäin tärkeä strateginen merkitys, korosti Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist ja vertasi sen merkittävyyttä Ahvenanmaahan ja Tanskan Bornholmiin, jota turvaamaan sotilasliitto Nato lähetti viikonloppuna aluksen.

Mutta mitä tapahtui Ahvenanmaalla? Eipä paljon mitään. Lauantaina paikallislehden pääuutisena oli juttu Ahvenanmaan ylpeydestä, kaladieselillä kulkevasta bussista, ihmetteli Djupsund.

”Turvallisuuspoliittisesta tilanteesta pitäisi keskustella myös Ahvenanmaalla, mutta täällä ei haluta puhua siitä”, hän sanoo.

Keskustelun vaikeus johtuu osin siitä, että Ahvenanmaa on demilitarisoitu alue, mikä tarkoittaa, ettei sotilaallinen läsnäolo maakunnassa ole sallittua.

”Se pitää tietysti paikkansa, mutta sopimuksissa lukee myös, että tiukan paikan tullen Suomen on puolustettava Ahvenanmaata. Tätä aspektia ei ole haluttu nostaa keskusteluun”, Djupsund sanoo.

Hän otti yhteyttä lehtiin ja paikallisiin päättäjiin sekä purki tuntojaan Twitterissä. Lopulta paikallinen Ålandstidningen julkaisi Itämeren turvallisuustilanteesta ja Ahvenanmaan roolista pääkirjoituksen, jossa kysyttiin, miten saarella toimitaan, jos sen lähialueilla syttyy sota.

Keskiviikkona Djupsund puhui myös Hufvudstadsbladetissa julkaistussa jutussa.

Djupsundin mielestä nyt olisi tärkeää, että Suomen ja Ahvenanmaan päättäjät antaisivat signaalin, että saaren puolustuksesta on selvät suunnitelmat olemassa.

”Minulla on olettamus, että päättäjillä on keskusteluyhteys, mutta sen kertominen ulospäin olisi merkittävä signaali”, hän sanoo.

Ruotsissa puolustusvoimat on nyt tehnyt näyttäviä operaatioita ja kertonut niistä julkisuuteen. Suomessa puolustusvoimat taas eivät tapaa kommentoida valmiuteen liittyviä asioita.

Yleisradion haastattelussa keskiviikkona puolustusvoimien komentaja Timo Kivinen sanoi, että ”puolustusvoimat kykenee tässäkin tilanteessa valvomaan ja turvaamaan maamme alueellisen koskemattomuuden vuoden jokaisena päivänä”.

Mitä se tarkoittaa Ahvenanmaan kannalta?

Suomella on jo pitkään ollut hyvä valmius Ahvenanmaan puolustukseen, arvioi Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, apulaisprofessori Tomas Ries.

Vaikka Ahvenanmaalle ei saa rauhan aikana sijoittaa joukkoja, Suomella on tarvittaessa kyky siirtää joukkoja saarelle nopeasti.

”Kylmän sodan aikana tuli avoimista lähteistä esiin, että 1980-luvulla esimerkiksi Porin prikaatilla oli valmius liikkua nopeasti Ahvenanmaalle. Ja se oli myös juridisesti kestävää, koska sopimusten mukaan Suomi saa suojata Ahvenanmaata väliaikaisesti sotatilanteessa”, Ries sanoo.

Juuri nyt Ries ei pidä todennäköisenä, että Venäjä esimerkiksi hyökkäisi Ahvenanmaalle tai Gotlantiin.

”Syy on siinä, että heidän on keskitettävä voimansa Ukrainaan. Vaikka Venäjällä olisi erikoisjoukkoja, jotka voisivat laskeutua saarille, heidän pitäisi kyetä pitämään saaret itsellään. Se olisi vaikeaa, koska heidän pitää keskittyä toiseen rintamaan.”

Riesin mukaan on kuitenkin muistettava, että tulevaisuudessa tilanne voi olla toinen.

Venäjää saaret kiinnostavat muun muassa siksi, että niille voisi sijoittaa ilmapuolustusjärjestelmiä.

”Lyhyellä tähtäimellä venäläiset ovat eniten huolissaan Yhdysvaltain ilmavoimista. Jos Venäjä yrittäisi jotain jossakin Baltian maassa, niiden pitäisi varmistaa, että Yhdysvaltain ilmavoimat eivät pääse pommittamaan niitä. Siksi saaret ovat kiinnostavia.”

Ahvenanmaalla on suuri merkitys myös Ruotsille. Ehkä jopa vielä suurempi kuin Suomelle, sanoo Tomas Ries.

Mikä rooli Ruotsilla on Ahvenanmaan puolustamisessa?

”Ei ole olemassa avoimia lähteitä, jotka kertoisivat suoraan Ruotsin roolista, mutta saari on hyvin tärkeä Ruotsille, koska se on niin lähellä Tukholmaa ja Arlandan lentokenttää.”

Siksi Ruotsille on tärkeää varmistaa, että Venäjä ei miehitä Ahvenanmaata.

Viime vuosina Suomi ja Ruotsi ovat tiivistäneet puolustusyhteistyötään merkittävästi ja tekevät yhdessä operatiivista suunnittelua sodan varalta. Yhteisiä harjoituksia on paljon, ja juuri harjoituksista voi vetää johtopäätöksiä myös Ahvenanmaan puolustamisesta yhdessä, Ries sanoo.

”Siinä, miten Suomi ja Ruotsi ovat kehittäneet yhteistyötään, tärkeässä roolissa on nimenomaan Saaristomeri. Ruotsin laivasto, amfibiorykmentti ja Suomen Uudenmaan prikaati ovat harjoitelleet yhdessä siten, että heillä on kyky sotia yhdessä juuri tällä alueella.”

Keskiviikkona Suomen puolustusvoimien valmiuspäällikkö Janne Huusko kommentoi HS:n haastattelussa Ahvenanmaan puolustamista.

”Totta kai Suomi puolustaa Ahvenanmaata. Se on Suomen velvollisuus”, hän sanoi.

Huuskon mukaan Ahvenanmaan puolustamiseen on muitakin keinoja kuin joukkojen vieminen saarelle.

Koska aihe on poliittisesti arka, Ahvenanmaan puolustuksesta ei ole paljon julkisuudessa lausuttu. Gotlannin suhteen tilanne on toinen.

Esimerkiksi yhdysvaltalainen Center of Strategic and International Studies (CSIS) laskeskeli syyskuussa ilmestyneessä raportissaan Venäjän mahdollisuuksia valloittaa Gotlanti hyökkäämällä Kaliningradista käsin.

Miehitystilanteessa Venäjän joukkojen eli siirtoarmeijan väkimäärän pitäisi olla vähintään kaksinkertainen suhteessa Ruotsin joukkoihin, raportti ehdottaa. Venäjällä on Kaliningradissa joukkoja mutta ei sellaisia eikä riittävästi, jotta Gotlanti saataisiin niillä vallattua.

Sekä Gotlannin että Ahvenanmaan valtaamiseen tarvittaisiin Venäjältä maahanlaskujoukkoja. Nämä joukot saapuvat paikalle ilmasta laskuvarjoilla hypäten, ja Venäjän maahanlaskujoukot ovat erityisen pelättyjä.

Niitä ei ole kuitenkaan siirretty Kaliningradiin, arvioi Suomen sotilastiedustelun edellinen päällikkö Pekka Toveri.

”Jos kaksi Venäjän kolmesta maahanlaskuprikaatista tai sen yksi ilmarynnäkköprikaati olisi siirretty Kaliningradiin, se olisi näkynyt jopa OSINT:in kautta”, Toveri kirjoitti Twitterissä.

Osint tarkoittaa avointen lähteiden tiedustelua, esimerkiksi sosiaaliseen mediaan kertyviä sivustaseuraajien kuvatodisteita sekä ajantasaisia muutoksia satelliittikuvissa.

Lisäksi Ruotsin taistelukunto on mainettaan parempi. HS:n lähteet arvioivat, että Ruotsin joukot Gotlannissa pystyisivät torjumaan jopa kolminkertaisen ylivoiman. Tämä johtuu taistelupotentiaalista, jonka laskeminen on monimutkaista matematiikkaa.

Taistelupotentiaaliin eli mahdolliseen menestymiseen vaikuttavat esimerkiksi kalusto, koulutus, motivaatio ja valmistautumisaika. Nopeus on toiminnassa valttia.

Sotilasoperaatioihin kuuluvassa analysoinnissa tiedetään, että etunojan ottamisella saavutetaan enemmän etua kuin sillä, että toimitaan jälkikäteen. Eli sen, jolla on alivoima, kannattaa mieluummin toimia ajoissa kuin myöhemmin.

Tästä syystä joukkojen tuomien Gotlantiin oli Ruotsilta kekseliästä ja tehokasta, ei pelkkä symbolinen näyttö.

Ahvenanmaan puolustaminen on kuitenkin Suomelle vaikeampaa kuin Gotlannin puolustaminen on Ruotsille. Ensinnäkin joukkojen lähettämisestä pitää olla poliittinen päätös. Tämä on hidasta. Myös joukkojen liikuttelussa menee aikaa.

”Samanlainen puolustajan dilemma kuin Gotlannin kanssa mutta potenssiin kolme”, yksi sotilaslähde sanoo.

Demilitarisointisopimukset eivät kuitenkaan ole ihan mustavalkoisia, sanoi Hufvudstadsbladetille prikaatikenraali evp, Saabin Suomen-maajohtaja Anders Gardberg. Gardberg on toiminut uransa aikana esimerkiksi Uudenmaan prikaatin komentajana ja Suomen puolustusasiamiehenä Ruotsissa.

”On olemassa poikkeusmenettelyjä, joita voi ja kannattaakin hyödyntää. Puolustusvoimilla on pitkän kantaman vaikuttamista, nopean toiminnan joukkoja ja hyvät mahdollisuudet liikutella yksiköitä nopeasti”, Gardberg sanoi Hbl:lle.

Varsinaisia pysyviä rakenteita saarten puolustaminen ei Gardbergin mukaan edellytä.

Itämerellä liikkuneilla venäläisillä sota-aluksilla olisi todennäköisesti ollut kyky hyökätä Gotlantiin tai Ahvenanmaalle, arvioi Tomas Ries. Saarten valloittaminen ja pitäminen hallussa olisi kuitenkin vaatinut enemmän.

”Mutta oli selvää, että Ruotsin puolustusvoimat eivät voineet vain istua käsiensä päällä. Valmiutta piti lisätä, ja se mitä Ruotsi teki, oli ihan oikein.”

Riesin mukaan Venäjä pelaa nyt ennen kaikkea psykologista peliä.

”Putin yrittää pelotella Eurooppaa niin paljon kuin mahdollista, jotta me suostuisimme hänen vaatimuksiinsa Naton ja Ukrainan suhteen. Ja jos hänen vaatimuksiinsa ei suostuta, hän todennäköisesti käyttää sotilaallista voimaa Ukrainassa.”