Itä-Ukrainan sodan etujoukoissa Avdiivkassa Venäjän painostus näkyy kohentuneina varusteina ja vihollisen katalampina taistelutoimina.

Tilaajille

Avdiivka

Lumipukuinen sotilas pilkkoo tehtaan raunioissa polttopuita, heittää säkin olalleen ja vie klapit vartiopaikalle. Siellä niistä tehdään tuli tarkkailijoita lämmittämään.

Sotilaat kuuluvat Ukrainan armeijan 25. maahanlaskuprikaatiin, joka palvelee sodan etujoukkoina Itä-Ukrainassa Donetskin alueella sijaitsevassa Avdiivkan pikkukaupungissa entisellä teollisuusalueella.

Tykistötulessa vuonna 2015 tuhoutuneesta teollisuusalueesta on tullut karu rintama, jonne on kaivettu taisteluhautoja ja tuliasemia sekä rakennettu vartiopaikkoja. Periskoopeilla voi tarkkailla maisemaa, johon kätkeytyvät Venäjän tukemien separatistien piilopaikat.

Joka puolelle on kiinnitetty varoituslappuja vastustajan tarkka-ampujista, jotka vaanivat lähimmillään noin sadan metrin päässä. Yliluutnantti Ivan, 30, muistuttaa vierailijoita tarkka-ampujista monta kertaa erikseen.

HS:n haastattelemat sotilaat eivät halunneet kertoa sukunimiään turvallisuussyistä.

”Vastustaja on hyvin viisas, hyvin ovela. Heillä on monenlaisia ihmisiä: on palkkasotilaita ja Venäjän armeijaa. He osaavat taistella erittäin hyvin. Sen osoittavat kauden menetyksemme. Vastustaja on erittäin hyvin varustautunut.”

Ukrainan hallituksen joukkojen ja Venäjän tukemien separatistien välisessä sodassa on kuollut yli seitsemän vuoden aikana jo arviolta 15 000 ihmistä.

Sotilas pilkkoo entisen tehtaan raunioissa polttopuita, joista tehdään vartiopaikalla tuli sotilaita lämmittämään.

Ukrainan armeijan sotilaita tehtaan raunioissa. Tehdas tuhoutui tykistötulessa Avdiivkan taistelussa vuonna 2015.

Yliluutnantti Ivan sanoo sodan tehneen hänestä kyynisen. ”Samalla olen alkanut hyvin paljon arvostaa sellaisia yksinkertaisia asioita kuin kupillista kuumaa teetä, mukavaa asumusta ja lämmintä vettä, jotka täältä puuttuvat.”

Yliluutnantti on seurannut sotaa lähietäisyydeltä aivan sen alusta lähtien. Hän ei usko Ukrainan asevoimien puolustuskykyyn Venäjää vastaan.

”Meidän aseemme eivät ratkaise täällä mitään. Olemme jarru mutta emme lääke tähän sotaan. Me emme sitä pysäytä, olemme vain viivyttävä tekijä”, hän sanoo.

Etulinjassa riittää ongelmia. Sotilaita ei ole Ivanin mukaan tarpeeksi, jotta vastapuolen ympärivuorokautisen tarkkailun voisi hoitaa kolmessa vuorossa kuten kuuluisi. Nyt vuoroja on vain kaksi.

Rintamalle ei ole tunkua, sillä ukrainalaisia sotilaita kuolee edelleen. Avdiivkassa näin kävi sotilaiden mukaan viimeksi uudenvuodenaattona. Metsässä sijaitsevan tarkkailupaikan komentajana toiminut 23-vuotias kersantti menehtyi tarkka-ampujan luotiin kolme tuntia ennen vuoden vaihtumista.

”Ukrainalaisille toimittajille pitäisi esiintyä isänmaallisena ja hymyilevänä”, Ivan väläyttää tekohymyn. ”Mutta teille voin kertoa, miten asiat ovat”, hän sanoo, ja kasvoille palaa apea perusilme.

Miten ne ovat?

”Eivät hyvin.”

Tarkka-ampujat ovat vastustajan yksi tärkeimmistä aseista sodan nykyisessä vaiheessa. Ukraina syytti joulukuussa Venäjää tarkka-ampujien määrän tuntuvasta lisäämisestä etulinjassa, jossa ne sen mukaan provosoivat ja tappavat ukrainalaissotilaita.

Erilaiset provokaatiot voivat tehdä tilanteesta Ukrainan rajalla kontrolloimattoman ja antaa Venäjälle tekosyyn uuteen hyökkäykseen.

Yli seitsemän vuotta vaihtelevalla intensiteetillä kyteneen sodan pelätään leimahtavan uudestaan, kun Venäjä on jatkanut joukkojensa keskittämistä Ukrainan ja Valko-Venäjän rajoille sekä miehittämälleen Krimille.

Ukrainan kumppanivaltiot, kuten Yhdysvallat ja Britannia, ovat tukeneet Ukrainan puolustusta eskaloituvan sodan varalta lahjoittamalla sille aseita, ammuksia ja muuta varustusta tihenevään tahtiin.

Lue lisää: Näin eri maat tukevat Ukrainan puolustusta Venäjän uhan alla: Yhdys­vallat lähetti maahan 90 tonnia ”tappavaa apua”

Ukrainan puolustusministeri Oleksii Reznikov ilmoitti sunnuntaina vastaanottaneensa Yhdysvalloilta toisen ase-erän uudesta lahjoituksesta, joka on noin 200 miljoonan dollarin arvoinen.

Ukrainalaissotilas kävelee tuoreen lumen peittämässä taisteluhaudassa.

Ukrainalaissotilas kevyen konekiväärinsä kanssa tuliasemassa Avdiivkan etulinjassa.

Ukrainan armeijan sotilaat vartioivat kahdessa vuorossa Avdiivkan etulinjassa.

Tuntuva varustelu ei sotilaiden mukaan tunnu mainittavasti ainakaan tässä Avdiivkan etulinjassa, mutta siihen vaikuttaa maahanlaskujoukon erityislaatuisuus. Sillä ylipäätään on vähäinen asevarustus.

Maahanlaskuprikaatin tiedottaja Tanja Zaritskaja kertoo sen saaneen ulkomaisilta kumppaneilta radioita, lämpökameroita ja muita tarkkailulaitteita sekä lääkkeitä. Kokemusta on karttunut taistellessa ja kansainvälisissä sotaharjoituksissa.

”Armeijaan ei ole tullut mitään suurta muutosta vaan pieniä pikkuhiljaa. Hieman tulee uusia aseita, uutta tekniikkaa ja koulutuskeskuksia. Olemme harjoitelleet Yhdysvaltojen, Kanadan ja Liettuan kanssa. Olemme valmiita sotaan”, sanoo kersantti Aleks, 30.

Kersantti Aleks (edessä) on ollut sodassa aivan sen alusta lähtien ja kertoo tottuneensa siihen mutta haluaisi jo kotiin.

Sodan eskaloitumista ei Avdiivkassa kuitenkaan toivota vaan päinvastoin sen päättymistä kokonaan. Aleks haluaisi pysyvästi kotiin, mutta ajatus tuntuu kaukaiselta. Sotaan on ehtinyt vuosien aikana tottua.

Kersantti Mihail, 32, ei usko Venäjän presidentti Vladimir Putinin johtavan maataan uuteen hyökkäykseen. Hän epäilee tilanteen jatkuvan entisellään.

”Venäjä möyhentää tätä kuin palavia hiiliä, kuten Transnistriaa ja Tšetšeniaa. Todennäköisesti se vain jatkaa tilanteen epävakauttamista. Eskaloituminen ei hyödytä Venäjää, koska lännen pakotteet painaisivat sen alas.”

Poliitikot ja diplomaatit ovat sukkuloineet viikkotolkulla maasta toiseen yrittäen ratkaista kiristyneen tilanteen diplomatian keinoin toistaiseksi siinä onnistumatta.

Rintamalla taistelutoimet ovat Mihailin mukaan muuttuneet samaan aikaan katalammiksi. Hän sanoo, että provokaatioita on ollut enemmän, ja syyttää niistä tarkka-ampujia.

Euroopan turvallisuus- ja yhteisöjärjestön (Etyj) tarkkailijoiden viimeisimmän raportin mukaan Donetskin alueella oli viime perjantai-illan ja sunnuntain välillä 132 tulitaukorikkomusta, kun edellisellä raportointikaudella niitä oli 75. Tulitaukorikkomukset ovat lisääntyneet myös Luhanskin alueella.

Ukrainalaissotilas kantaa halkoja kohti korsua.

Sotilas tähystää periskoopilla.

Periskoopista näkyy maisema, johon kätkeytyvät Venäjän tukemien separatistien piilopaikat.

Nuoren sotilaan menehtyminen pyörii yliluutnantti Ivanin mielessä edelleen. Hän sanoo olevansa ”normaali, pehmeä luonne” ja ottavansa menetykset raskaasti.

Tehtäviin kuuluu muiden sotilaiden moraalin ja mielialan kohottaminen sekä valmistaminen pahimpaan mahdolliseen vaihtoehtoon, jotta he olisivat aina valmiina.

”Monissa tilanteissa en löydä sanoja heidän rauhoittamiseensa. Ei ole sanoja, kun näkee ystävän kuolleena.”

Yliluutnantti on huolissaan myös itsestään. Sota on tehnyt hänestä kyynisen. Kyynisyys tarjoaa immuniteetin, joka suojaa menetyksiltä.

”Tunnen, että jokin muuttuu minussa, ja siitä tulee tulevaisuudessa iso ongelma. Tämä on kuin krooninen tauti, jota ei pääse mihinkään pakoon.”

Sotilas tähystää vihollista raunioituneesta teollisuusrakennuksesta Avdiivkan pikkukaupungissa.

Jääkärien asemissa liikkuu myös paljon koiria, joista osa on kulkukoiria ja osa sotilaiden.

Sotilaat kertovat keskustelevansa säännöllisesti psykologien kanssa. Ivan kuvailee oloja niin kuormittavaksi, että lomillakaan ei ehdi täysin palautua. Muusta yhteiskunnasta erillään oleminen on rankkaa, kuten myös jatkuva epämukavuus.

Rintamalla tuntuu olevan aina kylmä, kesälläkin. Koko ajan tekee mieli syödä. Koskaan ei tiedä, milloin vastustaja avaa tulen. Niinkin alkeellinen asia kuin ulkona wc:ssä käyminen on Ivanin mukaan saavutus.

Kahta pientä poikaansa hän näkee niin harvoin, että lapset tuntuvat kuin veljenpojilta. Osa omista ystävistä on tuominnut sotaan osallistumisen, koska he katsovat sotilaiden pitävän yllä konfliktia. Itse hän kokee vanhentuneensa sodassa 60-vuotiaaksi.

Mutta töitä on riittänyt. Insinööriksi valmistunut Ivan oli ennen sotaa työtön, joten hän päätti liittyä armeijaan. Maanpuolustustahtoa riittää kaikesta huolimatta.

”Perhe ja ystäväni ovat selkäni takana, joten minun täytyy tehdä työni ja tehdä se hyvin.”

Sodan mahdollisen loppumisen jälkeen yliluutnantin veteraanielämä näyttää sumuiselta. Odotukset eivät ole korkealla.

”Yhteiskunnalle olen jo kutakuinkin menetetty ihminen, sanotaan niin.”