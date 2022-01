Länsimaiset tutkijat ovat suhtautuneet tuontitavaroiden mukana tulleen viruksen leviämiseen sangen epäillen, kirjoittaa Pekingin-kirjeenvaihtaja Mari Manninen analyysissaan.

Kiinassa posti liimaa Suomestakin tulleisiin lähetyksiin tarran. "Parhaillaan ulkomailla epdidemia tilanne on yhä paha. Hallituksen ohjeiden mukaan Kiinan posti on desinfioinut tuontilähetyksesi ulommaisen pinnan. Ehdotamme, että desinfioit myös sisällön, kun avaat sen."

Peking

Viikonloppuna Pekingissä havaittiin ensimmäinen omikrontapaus. Nyt Kiinan viranomaiset sanovat, että viruksen lähde saattaa olla sairastuneen naisen Kanadasta saama kirje.

Voiko tämä olla totta?

Pekingin viereisestä kaupungista Tianjinista omikronia havaittiin aiemmin, ja siellä se ehti hevin pyöriä ennen löytymistään. Eikö olisi loogisempaa ajatella, että virus olisi saapunut Pekingiin puolen tunnin junamatkan päässä olevasta Tianjinista?

Maanantaina Pekingin terveysviranomaiset ilmoittivat, että Pekingin tapauksen omikron ei muistuta muita Kiinasta löytyneitä omikronviruksia, vaan on lähempänä Yhdysvaltain ja Singaporen kantoja.

Sen sijaan sairastuneen saamasta ulkomaisesta kirjeestä olisi löytynyt omikronia, samoin viidestä muusta saman postierän paketista. 7. tammikuuta Kanadasta lähetetty kirje on tullut Kiinaan Yhdysvaltain ja Hongkongin kautta.

Ihmisiä Pekingin aamuruuhkassa Kiinassa tiistaina.

Kiinassa todella uskotaan siihen, että koronavirus matkustaa esineiden mukana pitkiä matkoja ja sen jälkeen tartuttaa. Nyt kiinalaisia ohjeistetaan olemaan tilaamatta ulkomailta lähetyksiä.

Jos postia ulkomailta tulee, se pitäisi mennä avaamaan ulos maski päässä ja hanskat kädessä. Ulompi pakkaus olisi hyvä desinfioida alkoholilla.

Kiina on jo pitkään kertonut löytäneensä koronavirusta ulkomailta tulleissa ruokatuotteissa, viimeksi vietnamilaisissa hedelmissä. Erityisesti virusta on löydetty pakastetuista tuontituotteista, kuten kalasta.

Kansalaiset tuntuvat vahvasti uskovan, että moni on napannut viruksen pakastetusta tuontiruuasta.

Kiinan ulkopuolella tutkijat ovat tupanneet suhtautumaan varauksella tähän teoriaan.

Samoin postiteoria sai tuoreeltaan epäilyksiä osakseen, esimerkiksi virologi Ian Mackay brittilehti The Guardianissa piti sitä kaukaa haettuna.

Voi kysyä, miksi juuri Kiinassa koronavirus leviäisi ruuan ja tavaroiden mukana? Vai onko niin, että vain Kiinassa sitä tutkitaan tosissaan?

En ole virusasioiden ekspertti, mutta kirje- ja ruokateoriat näyttäytyvät Kiinan kannalta ainakin sangen sopivilta.

Kiinassa vallanpitäjille moni sopiva asia saattaa muuntautua julkiseksi totuudeksi, jopa tilastoissa tai historiassa. Tämä luottamuspula aiheuttaa usein epäilyjä Kiinan teorioita kohtaan.

Viruksen tulo Kiinaan pakasteissa tuki alkujaan Kiinan väittämää siitä, ettei koronavirus ole lähtöisin Kiinasta vaan mahdollisesti tuontitavaraa.

Teoria on tärkeä osa Kiinan koronapropagandaa. Koronapropagandasta on puolestaan tullut erittäin tärkeä osa Kiinan johtajien tarinaa kansalleen siitä, kuinka Kiinassa asiat hoituvat paremmin kuin muualla maailmassa.

Propagandan mukaan Kiinan koronan tukahduttamiseen tähdänneet toimet ovat säästäneet valtavasti ihmishenkiä ja toimineet muutenkin erinomaisesti.

Tarina on myös pitkälti totta: Kiinassa on kuollut vähän ihmisiä covidiin, ja tauti on ollut pitkään aisoissa. Kiinan kansa on ollut maastaan ylpeä.

Tähän kuvaan sopii paremmin ulkomailta lähetysten mukana silloin tällöin tupsahtava koronavirus kuin se, että virus olisi seikkaillut huomaamatta pidempään kaupunkilaisten keskuudessa.

Virus saattaa hyvinkin kulkea jonkin aikaa ennen löytymistään, sillä kiinalaiset pelkäävät positiivista testitulosta. Se tarkoittaa sulkuja ja tehotestauksia naapurustossa ja työpaikalla. Viruksen napannut menettää kasvonsa tuttujen silmissä. Onkin luultavaa, että moni oireinen välttelee testiä.

Koronatestauspiste pekingiläisen sairaalan edustalla maanantaina.

Paikallisviranomaisillekin lähetykset ovat kiitollinen tartuntalähde, sillä heiltä lähtee nopeasti työpaikka alta, jos heidän todetaan olleen löperöitä taudin torjunnassa.

Minun silmääni sattui myös tämä yksityiskohta: Epäilyksen alainen kirje oli sangen sopivasti Kanadasta. Kiinalla ja Kanadalla on huonot välit.

Juuri nyt Kiinassa on erityisen kiihkeät ajat viruksen torjunnassa. Olympialaiset alkavat Pekingissä runsaan parin viikon kuluttua, ja omikron on juuri tullut maahan. Tällä haavaa Kiinassa putkahtelee deltaa ja omikronia vähän siellä ja täällä.

Maanantaina tiedotettiin 223 uudesta oireisesta tapauksesta eri puolilla Kiinaa. Se on tietysti muihin maihin verrattuna vähän, mutta Kiinassa hermostuneisuus on sen verran suurta, että maan sisäinenkin matkustaminen alkaa olla sangen vaikeaa.