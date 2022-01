Satelliittikuvat Hunga Tonga–Hunga Ha’apai -tulivuoren länsiosasta näyttävät, mitä on tapahtunut. Ensimmäinen kuva on otettu 10. huhtikuuta 2021. Tulivuorisaarella näkyy kasvillisuutta. Toinen kuva on otettu 6. tammikuuta 2021, kun purkaus oli jo käynnistynyt hiljaisempana. Kolmas kuva on tiistailta, kun massiivisesta purkauksesta on kulunut kolme päivää.