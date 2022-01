The New York Times: Venäjä on vaivihkaa alkanut tyhjentää Ukrainan-lähetystöään Kiovassa

Venäjän ulkoministeriön mukaan Kiovan lähetystö toimii normaalisti.

Venäjä on alkanut kaikessa hiljaisuudessa tyhjentää Ukrainan-lähetystöään maan pääkaupungissa Kiovassa, kertoo sanomalehti The New York Times.

Ukrainalaislähde kertoo lehdelle, että tammikuun alussa 18 ihmistä lähti Kiovasta linja-autokyydillä Moskovaan. Lähtijät olivat enimmäkseen venäläisten diplomaattien puolisoita ja lapsia. Muutaman päivän kuluessa noin 30 ihmistä poistui Kiovasta ja läntisen Lvivin kaupungin konsulaatista.

Myös kahden muun konsulaatin väkeä on pyydetty valmistautumaan Ukrainasta lähtöön.

Diplomaattien lähdön syy on hämärän peitossa. The New York Timesin haastattelemien ukrainalaisten ja yhdysvaltalaisten virkamiesten mukaan se voi olla propagandaa, tulevaan konfliktiin varautumista tai harhautus – tai kaikkia kolmea.

Uutiseen on reagoitu nopeasti Venäjällä. Esimerkiksi uutissivusto RBK siteerasi uutista otsikolla ”The New York Times sai tietää Venäjän suunnitelmista evakuoida diplomaatteja Ukrainasta”.

Venäjän ulkoministeriö kommentoi uutistoimisto Tassin mukaan, että Kiovan suurlähetystö toimii normaalisti. Lähetystö itse kieltäytyi avaamasta asiaa sen enempää. Myös kaikki konsulipalvelut toimivat normaalisti, Tass kertoo.

The New York Timesin virkamieslähteet arvioivat, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole vielä päättänyt, hyökätäkö Ukrainaan vai ei. Taktikkona pidetty Putin saattaa pelätä, että Yhdysvaltojen ja muiden maiden aseistamana Ukraina voi olla liian kova pala purtavaksi.

Yhdysvaltojen arvion mukaan Venäjä on tuonut Ukrainan rajalle noin 60 pataljoonaa taktisia joukkoja, joista jokaisen vahvuus on keskimäärin 800 sotilasta. Kun nämä ja muut joukot lasketaan yhteen, Venäjällä on rajalla noin 77 000 sotilasta.

Julkisuudessa on puhuttu suuremmistakin arvioista, noin sadastatuhannesta sotilaasta, mutta tämä riippuu myös joukkojen laskutavasta.