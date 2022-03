Voit katsoa Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin puheen suorana tässä jutussa.

Washington

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin vuoden odotetuimmasta puheesta ei ole tulossa yhtään sellainen kuin piti.

Biden pitää varhain keskiviikkoaamuna Suomen aikaa ensimmäisen kansakunnan tila -puheensa. Puheen on määrä alkaa kello 4:ltä Suomen aikaa. Voit katsoa sen suorana tässä jutussa.

Pitkään ja hartaasti valmisteltu puhe on kirjoitettu suurilta osin uusiksi Ukrainassa syttyneen sodan vuoksi.

Ennakkotietojen mukaan puhe keskittyy poikkeuksellisen paljon ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

Se on poikkeuksellista, sillä nimensä mukaisesti puhe käsittelee tyypillisesti kansakunnan tilaa – sitä, miten Yhdysvalloilla nyt menee ja mitä on edessä. Yleensä huomio pyritään keskittämään myönteiseen: siihen, mitä presidentti on saanut aikaiseksi ja mitä hän seuraavaksi tekee.

Sitä Biden toki puheessaan myös yrittää, eikä se ei ole ihan helppoa. Inflaatio koettelee amerikkalaisten hermoja, ja sen odotetaan yhä pahenevan Venäjälle asetettujen pakotteiden seurauksena. Presidentin omat kannatuslukemat ovat surkealla tasolla: tuoreen kyselytutkimuksen mukaan vain 37 prosenttia ajattelee, että hän on tehnyt hyvää työtä. Kansalaiset on vallannut synkkä pessimismi siitä, mihin maa on menossa.

Toinen painopiste on oletettavasti talous, ja juuri inflaatio ja sen hillitseminen on keskeinen painopistealue.