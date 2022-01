Main ContentPlaceholder

Indonesia päätti: viidakkoiseen Borneoon pystytetään 30 miljardilla eurolla pää­kaupunki tyhjästä

Maailmassa on ennenkin rakennettu kokonaan uusia pääkaupunkeja hallitsijan toiveesta tai käskystä, ja moni tällainen projekti on nytkin käynnissä. Suomea lähin esimerkki on Pietari.

Indonesian presidentti Joko Widodo vieraili joulukuussa 2019 Borneon saarella Itä-Kalimantanin seudulla, jonne rakennetaan uusi pääkaupunki Nusantara.

Indonesian parlamentti on hyväksynyt uuden pääkaupungin rakentamishankkeen, kertoo uutistoimisto Reuters. Jaavan saarella sijaitseva, noin kymmenen miljoonan asukkaan Jakarta lakkaa olemasta pääkaupunki, jahka tilalle on rakennettu kokonaan uusi pääkaupunki Borneon saarelle Itä-Kalimantanin alueelle. Uuden pääkaupungin nimeksi tulee Nusantara. Se rakennetaan viidakkoiselle saarelle aivan tyhjästä. Hankkeen kustannusarvio on liki 30 miljardia euroa. ”Uudella pääkaupungilla on tärkeä tehtävä, ja se on kansakunnan identiteetin symboli sekä taloudellisen toimeliaisuuden uusi keskittymä”, sanoi Indonesian suunnitteluministeri Suharso Monoarfa tiistaina Reutersin mukaan. Nusantara-hanke on Indonesian presidentin Joko Widodon lempilapsi. Pääkaupunkisiirtoa on kaavaillut moni aiempikin presidentti, mutta näin pitkälle hanke ei ole aiemmin edennyt. Indonesia on yli 230 miljoonan asukkaan saaristovaltio. Maan sisäiset välimatkat mitataan usein tuhansissa kilometreissä. Tiheimmin asuttu on Jaavan saari, jolla asuu noin 150 miljoonaa indonesialaista. Myös Jakarta sijaitsee Jaavalla. Kimmokkeena pääkaupungin siirrolle on Jakartan tukkoisuus, saastuneisuus ja alttius tulville. Pääkaupunkien siirrot ja kokonaan uusien pääkaupunkien rakentamiset eivät ole uusi ilmiö. Suomen historiaan liittyy suorastaan kohtalokas pääkaupunkipäätös. Venäjän tsaari Pietari I määräsi vuonna 1703 suuresta rakennushankkeesta Suomenlahden pohjukassa. Sittemmin Pietarin kaupungista tuli Venäjän pääkaupunki Moskovan asemesta. Helsinkiäkin voi pitää ”siirrettynä pääkaupunkina”. Venäjän tsaari Aleksanteri I määräsi Helsingin Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupungiksi vuonna 1812. Kaupunki oli kyllä jo olemassa, mutta huomattavan vähäpätöisenä. Nykyajalta löytyy lukuisia esimerkkejä suurisuuntaisista pääkaupunkiprojekteista. Osa on onnistunut, osa ei. Brasilialaisarkkitehti Oscar Niemeyerin suunnittelema katedraali Brasilian pääkaupungissa Brasíliassa. Brasilian pääkaupunki Brasília on 1950-luvun lopulla sisämaahan rakennettu, asemakaavaltaan lentokoneen muotoinen pääkaupunki. Futuristisessa kaupunkisuunnittelussa imettiin vaikutteita sveitsiläiseltä Le Corbusierilta. Brasília otti pääkaupungin valtikan Rio de Janeirolta vuonna 1960. Sisämaahan on noussut myös itäafrikkalaisen Tansanian nimellinen pääkaupunki Dodoma. Siitä kaavailtiin 1970-luvulla ”kylien kansakunnan ensimmäistä kylää”, mutta tosiasiallisesti Tansaniaa hallitaan edelleenkin Dar es Salaamista. Indonesian tyyppisiä aivan tuoreitakin ratkaisuja on olemassa. Egyptissä nousee ”Uusi Kairo”, jota itsevaltainen presidentti Abdel Fattah al-Sisi rakennuttaa Kairon itäpuoliselle aavikolle. Megakaupungin asukasluvuksi kaavaillaan kuutta miljoonaa. Yksi syy hankkeeseen on se, että noin 20 miljoonan asukkaan Kairo on tukahtua väkimääräänsä ja liikenneruuhkiinsa. Uusi Kairo tai virallisemmin ”Uusi hallinnollinen pääkaupunki” on jo pitkällä. Egyptin uusi parlamenttitalo ”Uudessa Kairossa”. Kuva viime heinäkuulta. Hanke on edennyt nopeasti, koska se lanseerattiin vasta vuonna 2015. Uuden Kairon hintalapuksi arvellaan noin 40 miljardia euroa. Maantieteellisesti Indonesiaa lähellä on Malesian pääkaupunkihanke, Putrajaya. Malesian hallinnollisen pääkaupungin Putrajayan valtakatu. Takana häämöttää pääministerin virkapalatsi. Hallinnon keskukseksi rakennettu Putrajaya oli entisen pitkäaikaisen pääministerin Mahathir Mohamadin idea. Putrajaya tarkoittaa suomeksi osapuilleen ”Voittoisaa ruhtinasta”, ja kaupunki on kaikessa keinotekoisuudessaan muutenkin mahtipontinen. Putrajayan tarkoituksena oli lievittää Kuala Lumpurin liikenneruuhkia ja rakentua modernin Malesian näyteikkunaksi. Putrajayaa alettiin rakentaa vuonna 1995. Vuosisadan vaihteesta alkaen sinne ovat muuttaneet ministeriöiden lisäksi monet muut valtioelimet, kuten Malesian korkein oikeus. Kuala Lumpur on edelleen Malesian varsinainen pääkaupunki.