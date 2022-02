Kapinallis­maakuntien ja Ukrainan välinen kontakti­linja tarkastus­pisteineen on hajottanut itäukrainalaiset perheet ja haittaa elämää – Rajan­ylitys on vaivalloinen ja sallittu vain kerran kuussa

Luhanskin alueen siviilit voivat ylittää Itä-Ukrainan sodan osapuolien välisen kontaktilinjan vain kävellen Stanitsa Luhanskan tarkastuspisteen kautta. Rajan yli kuljetaan tapaamaan sukulaisia, hakemaan eläkkeitä ja terveydenhoitoa.

Separatistien kontrolloimalta alueelta Ukrainan hallitsemalle puolelle mielivän kansalaisen on asetettava kantamuksensa läpivalaisulaitteeseen. Sen jälkeen raja­viranomaiset ja huumekoirat saattavat vielä tutkia kassit.

Stanitsa Luhanska / Bahmutka

Sota on luonut Itä-Ukrainaan tilanteen, jossa kansalaisia kohdellaan omassa maassaan kuin epätoivottuja muukalaisia.

Stanitsa Luhanska on runsaan kymmenentuhannen asukkaan pitäjä Luhanskin ”kansantasavallaksi” julistautuneen kapinallismaakunnan kyljessä Luhanskin alueella.

Uneliaan pitäjän vilkas keskus ja liikenteen solmukohta on Stanitsa Luhanskan tarkastuspiste, joka perustettiin vuonna 2015 Itä-Ukrainan sodan osapuolien väliselle kontaktilinjalle.

Tarkastuspiste on ainoa, jonka kautta Luhanskin alueen siviilit voivat matkustaa Venäjän tukemien separatistien kontrolloimasta ”kansantasavallasta” Ukrainan hallitsemalle alueelle ja päinvastoin.

Ihmiset jonottavat pakkasessa nyssäköineen tarkastuspisteen molemmin puolin. Kontaktilinjan saa ylittää vain kävellen, joten tarkastuksen läpäisemisen jälkeen matkaa on jatkettava eri kulkuneuvolla.

Kapinallismaakunnan miehitysjoukot tekevät kontaktilinjan ylittäjille oman, samankaltaisen tarkastuksensa, mutta heillä ei tiettävästi ole läpivalaisulaitteita.

Jevgeni Vyskubin tuli viikko sitten maanantaina separatistien puolelta Ukrainan hallituksen alueelle hakemaan eläkettään.

Luhanskin alueella Venäjän tukemien separatistien puolella sijaitsevassa kylässä asuva Jevgeni Vyskubin (keskellä) jonotti tarkastuspisteellä Ukrainan puolelle hakemaan eläkettään.

Kansalaiset saavat ylittää kontaktilinjan kerran kuussa, mutta Vyskubin pyrkii taittamaan vaivalloisen ja aikaa vievän matkan niin harvoin kun mahdollista. Edellisestä kerrasta on vierähtänyt puoli vuotta.

Vyskubinilla on sydänvaivoja, eikä varaa maksaa pienestä eläkkeestään 1 400 hryvnian eli runsaan 40 euron hintaista koronavirustestiä. Hiljattain se onneksi muuttui maksuttomaksi.

”Tähän suuntaan tullessani joudun usein yöpymään, koska en ehdi palata kotiin. Ja vaikka palaisinkin Luhanskiin, niin sieltä ei tuohon aikaan enää kulje kyliimme mitään. Silloin täytyy istua asemalla, joka on kylmä. Olen joutunut kokemaan sen.”

Tarkastuspisteen ylittäminen voi olla myös vaarallista. Ukrainan rajavartiolaitoksen tiedottajan Tatjana Letoškon mukaan miehitysjoukot avasivat tulen Stanitsa Luhanskan tarkastuspisteen alueella viimeksi joulukuun alussa.

”Ammukset lentelivät pään yllä. Ihmiset ylittivät kontaktilinjaa pienten lasten kanssa.”

Kontaktilinjan yli mielivän kansalaisen on asetettava kantamuksensa läpivalaisulaitteeseen. Sen jälkeen rajaviranomaiset ja huumekoirat saattavat vielä tutkia kassit. Eikä tarkastuspisteen läpi pääse ilman asianmukaisia papereita eli passia ja Luhanskin alueen rekisteröintiä.

Stanitsa Luhanskan tarkastuspisteen läpi kulkee nykyään päivittäin enää noin kaksituhatta ihmistä. Koronapandemia on rajoittanut liikkumista.

Kansalaiset saavat ylittää kontaktilinjan Stanitsa Luhanskan tarkastuspisteen kautta vain noin kerran kuussa.

Sota on nitistänyt Donbassin alueen ennen mittavan teollisuustuotannon lähes olemattomiin. Tehtaita on tuhoutunut sodassa tai niiden toiminta on lakkautettu. Kriisiolosuhteet ovat synnyttäneet uudenlaista, pienemmän mittakaavan liiketoimintaa.

Tarkastuspisteen edustalla päivystää joukko reittitaksikuskeja odottamassa asiakkaita kapinallismaakunnan puolelta. Joku on keksinyt ryhtyä vuokraamaan pyörätuoleja vaivaisille tai sairaille matkustajille. Alueelle on pystytetty vieri viereen kioskeja, jotka myyvät kuumia juomia, virvokkeita ja erilaisia piirakoita.

Torikauppiailta voi ostaa hunajaa tai kuivattuja sieniä, mutta niitä ei saa kuljettaa tarkastuspisteen läpi. Luhanskin kansantasavalta kielsi puolisen vuotta sitten ukrainalaisten elintarvikkeiden tuonnin.

Lähes 500 kilometrin mittainen kontaktilinja erottaa Luhanskin ja Donetskin ”kansantasavallat” muusta Ukrainasta ja on samalla myös asemasodan etulinja.

Siviilit voivat ylittää sen tällä haavaa vain kahdesta kohtaa: Luhanskin alueen asukkaat Stanitsa Luhanskasta ja Donetskin alueen asukkaat Novotroitsken tarkastuspisteeltä. Tarkastuspisteitä oli useampia ennen koronapandemiaa, mutta sen tuomat rajoitukset ovat sulkeneet osan pisteistä ja rajoittaneet liikkumista entisestään.

Stanitsa Luhanska on avoinna joka päivä, Novotroitske vain kahdesti viikossa. Novotroitskessa kauttakulkuun on haettava etukäteen lupa, eikä mikä tahansa syy kuten sukulaisvierailu välttämättä edes kelpaa.

Stanitsa Luhanskan tarkastuspisteen läpi kulkee nykyään päivittäin enää vain noin kaksituhatta ihmistä, kertoo Ukrainan rajavartiolaitoksen tiedottaja Tatjana Letoško. Ennen pandemiaa ylityksiä yli vielä noin 10 000 päivässä, vuonna 2015 peräti 15 000–17 000.

Yleisimmät syyt ovat sukulaisvierailut, käteisen, eläkkeen tai muiden sosiaalietuuksien hakeminen, asiakirjojen hankkiminen ja terveydenhoito.

Nuoret ja työikäiset ovat suureksi osaksi lähteneet sodan kuihduttamalta alueelta, mutta eläkeläiset jääneet. Nadežda Morozovalla on Luhanskin kaupungissa asunto ja Ukrainan puolella kesämökki, joiden välillä hän sukkuloi. Tyttäret ovat muuttaneet Puolaan.

Eläkeläisellä Nadežda Morozovalla on asunto separatistien kontrolloimalla puolella ja kesämökki Ukrainan hallitsemalla alueella.

Morozova kulki tarkastuspisteen läpi separatistialueelle huoltamaan asuntoaan.

”Siellä ollaan kuin suossa. On niin raskasta. Sääliksi käy sinne jääneitä nuoria. Eläkeläiset kulkevat keppien kanssa. Minnekään ei voi valittaa, kukaan ei auta missään. Venäjältä heitetään jotain kuin koirille – siinä kaikki.”

Donetskin alueen asukkaiden liikkuminen kotiseudullaan on vielä hankalampaa kuin luhanskilaisilla.

Bahmutkan kylässä asuva eläkeläinen ja vapaaehtoistyöntekijä Valentina Hodareva joutuu kiertämään Venäjän kautta, mikäli haluaa tavata separatistialueella sijaitsevassa Horlivkan kaupungissa asuvaa poikaansa ja lapsenlapsiaan.

Bahmutkasta on vain muutama sata metriä Horlivkan kaupungin rajalle. Kiertoreitti Venäjän kautta on 1 500 kilometrin mittainen.

Ennen matka taittui läheisen Majorsken tarkastuspisteen kautta parhaimmillaan puolessa tunnissa, mutta se suljettiin toissa vuonna.

”Matkustaminen tarkastuspisteenkin kautta oli sietämätöntä, sillä jonot olivat järkyttävät”, Hodareva sanoo.

Valentina Hodareva ja Valentina Boudnik-Koneva kertovat nykyään karttavansa uutisia, sillä ne pilaavat herkästi sekä mielialan että terveyden varsinkin eläkeläisiltä. ”Eräs nainen katsoi uutisia ja joutui sairaalaan niiden aiheuttamasta stressistä.”

Bahmutka on yksi lukuisista kylistä kontaktilinjan varrella. Ennen sotaa asukkaita oli tuhatkunta. Heistä on jäljellä enää vajaa viidennes. Osa on kuollut sodassa, osa koronavirustautiin. Moni on lähtenyt.

Kaikki eivät ole lamaantuneet, vaikka elämä sodan koettelemassa kylässä vaikuttaa aika näköalattomalta. Lähimetsä on miinoitettu, tiet ovat lähes ajokelvottomat, töitä ei ole. Kylänraitilla kävelee vastaan kaksi miestä, joiden kasvot ovat turvonneet pahoin alkoholin liikakäytöstä.

Hodareva kuuluu neljän aktiivisen eläkeläisrouvan porukkaan, jotka vastaavat eri järjestöiltä tulevan humanitaarisen avun jakamisesta kyläläisille ja auttavat vanhuksia arjen askareissa.

Hodareva, Valentina Boudnik-Koneva, Nina Rjabuha ja Marina Sorokina pyörittävät toimintaansa perustamastaan ”humanitaarisen avun päämajasta” eli yhdestä kylän taloista, jonka lämmityksen ja ylläpitokustannukset he maksavat omista eläkkeistään.

Bahmutkassa asuva kyläläinen on nostanut hirsiä talonsa ikkunoiden suojaksi, jotta mahdolliset kranaatinsirpaleet eivät lentäisi niistä sisään.

Humanitaarinen apu on runsaan seitsemän vuoden aikana hiljalleen vähentynyt. Kylään on tullut juuri useamman tonnin vaatelähetys Harkovan kaupungista. Boudnik-Koneva esittelee käytettyjä korkosaappaita ja miettii, mitä käyttöä kylän vanhuksilla mahtaa niille olla. Hän on pöyristynyt.

”Tuskinpa mistään kaupasta on lähetetty tällaista roskaa. Olen sanaton.”

Naiset sanovat, että valtio ei auta mitenkään. Kuoppaisen kylätien korjaamiseen he keräsivät asukkailta rahaa ja korjasivat sen itse. Alueelta on valittu kansanedustaja Ukrainan parlamenttiin, mutta hän on ollut pettymys.

”Ainoa asia, jossa hän on meitä auttanut lukuisten vetoomusten jälkeen, on ikkunoiden asentaminen ja katon vaihtaminen tähän taloon.”