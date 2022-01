Ruotsissa turvallisuus­poliittinen keskustelu lähti uusille kierroksille, mutta siinä on ainakin yksi ero verrattuna Suomeen

Venäjän uhittelu on sysännyt turvallisuuspoliittisen keskustelun Ruotsissa uusille kierroksille. Puolustusvoimat joutui jo rauhoittelemaan nuoria, jotka hämmentyivät Tiktokissa kiertävistä videoista.

Tukholma

Ruotsilla kesti hetken herätä Euroopan ja Itämeren muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen. Mutta nyt kun silmät ovat auki, ne näkevät paljon.

Monien mielestä liikaakin.

Viime viikon lopulla Ruotsin puolustusvoimat ryhtyi siirtämään sotilaita ja kalustoa Gotlannin saarelle. Perjantaina sotilasajoneuvojen letka ajoi pitkin Ruotsin valtateitä. Se herätti paljon huomiota sekä sosiaalisissa medioissa että perinteisissä viestimissä.

Kuvia ajoneuvoista julkaistiin, jaettiin, ja ihmeteltiin, minne armeija on matkalla.

Syntyi vastareaktio. Twitterissä monet huomauttivat, että nyt eletään vakavia aikoja, eikä nyt missään tapauksessa saisi jakaa tietoja, jotka paljastaisivat Ruotsin joukkojen liikkeitä mahdolliselle viholliselle.

Turvallisuuspolitiikan kommentaattori Patrik Oksanen kaivoi esiin toisen maailmansodan aikaisen propagandajulisteen, jossa lukee:

Vakooja rakentaa palapeliä! Pidä omasta palastasi huolta äläkä paljasta, mitä tiedät.

Kuva levisi laajalti. Ruotsalaisessa Twitter-keskustelussa on kiertänyt myös muita kuvia vastaavalla viestillä: ajat ovat muuttuneet, ja Ruotsin on pysyttävä yhtenäisenä.

Ilmapiiristä kertoo myös twiitti, jossa annetaan ohjeita Ruotsin kodinturvajoukoille. Twiitin julkaisi Ruotsin puolustusvoimien komentajan turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Annika Nordgren Christensen. Ohjeissa kehotetaan muun muassa pitämään varusteet valmiina ja huollettuina, jos niitä satuttaisiin tarvitsemaan lyhyellä varoitusajalla.

Viime päivinä Ruotsin Twitter-keskustelun suosituimmat aiheet ovat olleet täysin poikkeuksellisia. Keskustelua käydään Gotlannista ja Natosta sekä Venäjästä ja presidentti Vladimir Putinista.

Ruotsin valtion medianeuvoston johtaja Anette Novak jakoi kuvan suosituimmista keskusteluista sunnuntaina.

Suurimman huomion kohteena on ollut Gotlanti, jonne Ruotsin puolustusvoimat on viime viikon lopulta alkaen keskittänyt paljon joukkoja.

Ruotsi on muutenkin valppaana. Viikonlopun ja alkuviikon aikana tiedotusvälineet ja poliisi ovat kertoneet tuntemattomista lennokeista, joita on nähty lentelevän Tukholman ja esimerkiksi Forsmarkin ydinvoimalan yllä Uppsalan läänissä. Poliisi, puolustusvoimat ja Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo tutkivat tapauksia.

Vielä ei ole tietoa, mistä tapauksissa on kyse, mutta tiistaina niitä kommentoi myös puolustusministeri Peter Hultqvist. Hän rauhoitteli kansaa sanomalla, että lennokit eivät ole mikään uusi ilmiö.

Ruotsin ulkopolitiikan johdon mukaan Euroopan turvallisuustilanne on nyt vakavin vuosikymmeniin. Twitter-keskustelujen lisäksi se on näkynyt myös lasten ja nuorten suosimassa Tiktok-sovelluksessa.

Turvallisuuspolitiikka on noussut koululaisten puheenaiheeksi, koska Tiktokissa on levinnyt videoita, joissa väitetään Venäjän suunnittelevan hyökkäystä Ruotsiin. Joillakin videoilla on jo satojatuhansia näyttökertoja.

Kuvakaappaus Tiktok-videosta.

Tiktok-videoista on kerrottu Ruotsissa laajasti viestimissä, joissa turvallisuustilanteeseen on reagoitu muutenkin. Ruotsin yleisradio SVT järjesti nuorille suunnatun keskustelun, jossa puolustusvoimat ja lasten oikeuksia puolustava järjestö vastailivat nuorten kysymyksiin turvallisuustilanteesta.

SVT:n kännykkäsovelluksessa käydyssä chatissa kysyttiin muun muassa, että hyökkääkö Venäjä Ruotsiin. Puolustusvoimien edustaja vastasi, että armeija ei usko hyökkäykseen, eivätkä poliitikotkaan.

Puolustusvoimien reagointia lasten huoleen voi pitää osana psykologista maanpuolustusta, mitä varten Ruotsiin on hiljattain perustettu oma viranomaisensa, Myndighet för Psykologiskt Försvar.

Laajaa keskustelua turvallisuuspoliittisesta tilanteesta käydään tietysti myös Suomessa. Suomen ja Ruotsin keskustelukulttuureissa on kuitenkin eroja, jotka selittyvät maantieteellä ja historialla.

Suomessa turvallisuuspolitiikasta puhutaan yleisesti enemmän, ja aihe on jollain tasolla aina läsnä. Ruotsissa keskustelu purskahtaa välillä esiin, ja tällä kertaa keskustelu on ehkä poikkeuksellisenkin vilkasta.

Erona Suomeen, Ruotsissa keskusteluun osallistuu aktiivisemmin myös puolustusvoimat, joka itse asiassa johtaa keskustelua kertomalla joukkojen siirtelystä ja julkaisemalla kuvia operaatioista.

Suomessa puolustusvoimat eivät tällaisista operatiivisista valmiusasioista kerro. Molempien maiden viestinnällisille valinnoille löytynevät pätevät perustelut.

Saimme sentään maanantaina tietää sen, että Suomen puolustusvoimien komentaja Timo Kivinen oli käynyt puhelinkeskustelun Yhdysvaltain asevoimien komentajan Mark A. Milleyn kanssa.

Tosin tieto piti lukea Yhdysvaltain asevoimien tiedotteesta, koska Suomi ei sitä kertonut.