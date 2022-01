Videotervehdyksessään ”kansan johtaja” kertoi olevansa ”palvelusvapaalla” pääkaupunki Nur-Sultanissa.

Kazakstania 30 vuotta johtanut ex-presidentti Nursultan Nazarbajev, 81, ilmestyi tiistaina julkisuuteen ensimmäisen kerran lähes kolmeen viikkoon. Tällä välin Kazakstanissa on nähty kansannousu ja sen nujertaminen, joka on vaatinut virallisen tiedon mukaan 225 ihmishenkeä.

Noin kymmenentuhatta mielenosoittajaa on pidätetty tammikuun toisena päivänä alkaneissa protesteissa eri puolilla maata. Nazarbajevin nimeämä seuraaja, Kazakstanin nykyinen presidentti Kasym-Žomart Tokajev tukahdutti väkivaltaisiksi käyneet protestit apuun kutsumiensa Venäjän erikois­joukkojen avulla.

Asiantuntijoiden mukaan polttoaineen hinnankorotuksista alkaneet poliittiset mielen­osoitukset kääntyivät nopeasti eliitin valtataisteluksi, jossa Nazarbajevin klaani lopulta hävisi, ja osa hänen perheen­jäsenistään ja liittolaisistaan pakeni maasta.

Huhut Nazarbajevin maanpaosta tai kuolemasta ovat liikkuneet yli kahden viikon ajan. Nazarbajev jäi vuoden 2019 presidentin­vaalien jälkeen Kazakstanin turvallisuus­neuvoston elinikäiseksi puheenjohtajaksi. Hän nimitti itsensä Elbasyksi eli ”maan johtajaksi”.

Nazarbajev nähtiin edellisen kerran julkisuudessa Pietarissa Ivy-maiden kokouksessa joulukuun 28. ja 29. päivänä. Hän osallistui tuolloin suljettuihin neuvotteluihin seuraajansa Tokajevin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

Nazarbajevin lehdistösihteeri Aidos Ukibay julkaisi tiistaina twiitin ja sen mukana linkin Youtube-videoon, jossa Nazarbajev esiintyi työpöydän ääressä neljän Kazakstanin lipun edessä.

Ikijohtaja kertoi olevansa pääkaupunki Nur-Sultanissa ”palvelusvapaalla”. Kaikki eliitin sisäiset kiistat hän kiisti ehdottomasti.

”Presidentti Kasym-Žomart Tokajevilla on täysi valta”, Nazarbjev sanoi. ”Mitään konfliktia eliittien välillä ei ole.”

”Olen nyt hyvin ansaitulla palvelusvapaalla Kazakstanin pääkaupungissa, enkä ole lähtenyt mihinkään”, Nazarbajev kertoi ja viittasi sen jälkeen mielenosoituksiin: ”Tästä tragediasta on tullut meille kaikille oppitunti ja on selvitettävä, kuka on syyllinen vainoihin ja murhiin.”