Viranomaisten mukaan purkauksen aiheuttamat tsunamiaallot vaurioittivat öljytankkeria.

Lauantaina Tongan saaristovaltiossa Tyynellämerellä alkanut tulivuorenpurkaus on aiheuttanut tuhoja myös tuhansien kilometrien päässä Perussa Etelä-Amerikassa.

Valtavat määrät raakaöljyä on kulkeutunut noin kahden kilometrin matkalle maan rannikolle lähelle pääkaupunki Limaa, kertoo uutistoimisto Reuters. Rannalle on ajautunut öljyn tahrimia lintuja ja kaloja. Alueelle on julistettu kansallinen hätätila.

Öljyä siivottiin pois rannalta Ventanillassa Perussa 18. tammikuuta.

Öljy on tappanut lintuja ja kaloja.

Viranomaisten mukaan öljy on peräisin tankkerista, joka oli tyhjentämässä lastiaan jalostamolla Ventanillan alueella Liman pohjoispuolella. Purkauksen aiheuttamien korkeiden tsunamiaaltojen kerrotaan häirinneen toimenpidettä ja vaurioittaneen tankkeria, minkä takia öljyä pääsi mereen.

Tämän artikkelin yhteydessä oleva video näyttää öljyvahingon laajuuden.

Purkauksen aiheuttamat tsunamiaallot nostattivat myös veden kaupunkien kaduille Perussa:

Vedenalainen tulivuorenpurkaus nostatti lauantaina valtavan tuhkapilven, ja purkauksen ääni kuultiin 2 300 kilometrin päässä Uudessa-Seelannissa.

Tsunamiaalto nousi Tongan hallituksen tiistaina antaman tiedonannon mukaan 15-metriseksi Ha’apain saariryhmän saarten rannikoilla, 50–70 kilometrin päässä pää­saarelta. Saman korkuinen tsunamiaalto tuhosi 56 rakennusta Tongan pääsaaren Tongatapun länsirannikolla.

Kansalaisten evakuointi saarilta on hallituksen mukaan käynnissä.