Valkoisen talon lehdistöpäällikkö tähdensi Yhdysvaltojen reagointivalmiutta kaikissa tilanteissa.

Venäjä joutuisi maksamaan täysimittaisesta hyökkäyksestä Ukrainaan kovan hinnan, mutta vähäinen tunkeutuminen on asia erikseen.

Tällaisen viestin Yhdysvaltain presidentti Joe Biden antoi torstain vastaisena yönä Suomen aikaa lehdistötilaisuudessa. Lausunto herätti hämmennystä ja sai Valkoisen talon selittelemään pikavauhtia jälkikäteen.

”Venäjä pannaan vastuuseen, jos se hyökkää – ja se riippuu siitä, mitä se tekee. Vähäinen tunkeutuminen on asia erikseen”, hän sanoi. ”Mutta jos he todella tekevät sen, mitä he voivat tehdä... Jos he hyökkäävät, se tulee olemaan katastrofi Venäjälle.”

Biden antoi siis ymmärtää, että painavat pakotteet asetettaisiin voimaan ainoastaan, jos Venäjä täydellä voimallaan hyökkää Ukrainaan – pienemmistä teoista ei rangaistaisi, ei ainakaan samalla voimalla.

Uutiskanava CNN:n haastattelema ukrainalaisviranomainen totesi heti lehdistötilaisuuden jälkeen olevansa ”järkyttynyt” Bidenin tekemästä erottelusta.

Myös republikaanipuolue otti lausunnosta ilon irti.

”Bidenin kykenemättömyys rohkaisi Putinia, ja nyt hän juuri näytti Putinille vihreää valoa tunkeutua Ukrainaan”, päivitteli republikaanisenaattori Tom Cotton Twitterissä.

Presidentti Joe Biden puhumassa toisen virkavuotensa avanneessa lehdistötilaisuudessa Valkoisessa talossa keskiviikkona. Taustalla maalaus George Washingtonista.

Antoiko Biden lausunnossaan jonkinlaisen hiljaisen hyväksyntänsä Venäjän rajatulle iskulle Ukrainaa vastaan?

Tähän kysymykseen Valkoisen talon tiedottajat riensivät vastaamaan heti lehdistötilaisuuden päätyttyä.

Lehdistöpäällikkö Jen Psaki tähdensi Yhdysvaltojen reagointivalmiutta kaikissa tilanteissa.

"Jos Venäjän sotilasjoukot siirtyvät Ukrainan rajan yli, kyseessä on uusintahyökkäys. Siihen Yhdysvallat ja sen liittolaiset reagoisivat nopeasti, vakavasti ja yhtenäisesti", Psaki sanoi.

Kyberhyökkäykset ja "puolisotilaalliset taktiikat" saisivat Psakin mukaan aikaan niin ikään "päättäväisen, vastavuoroisen ja yhtenäisen vastauksen". Epäselväksi jäi yhä, millainen ero reaktioiden voimakkuudessa olisi.

Jo lehdistötilaisuuden aikana Bidenia itseään pyydettiin selittämään, mitä hän tarkoitti ”vähäisellä tunkeutumisella”. Biden vastasi polveilevasti, että Nato-maat eivät ole yksimielisiä siitä, millaisella voimakkuudella presidentti Vladimirin Putinin eriasteisiin toimiin pitäisi reagoida.

Ukrainassa Bidenin kommentit voivat herättää huolta siksi, että jonkinlaista rajattua iskua on nimenomaan pidetty todennäköisempänä kuin täysmittaista sotilaallista hyökkäystä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhui jännittyneestä tilanteesta kansalleen vain tunteja ennen Bidenin puheen alkua rauhoittelevin äänenpainoin. Kyiv Independent -lehden mukaan hän vakuutti, ettei ole aihetta paniikkiin ja että ”tilanne on hallinnassa”.

Lehden päätoimittaja Olga Rudenko kiinnitti kyynisesti huomiota ristiriitaiseen viestintään omalla Twitter-tilillään.