Jo kaksi journalistia on tapettu Meksikossa tänä vuonna – Presidentti Obradorin kaudella lähes 30 toimittajaa on murhattu

Presidentti López Obradorin kaudella on murhattu jo 29 toimittajaa.

Murhaajat iskivät maanantaiaamuna, kun meksikolaiselle viikkolehti Zetalle työskennellyt kuvaaja ja toimittaja Margarito Martínez Esquivel oli lähdössä töihin esikaupunki­kodistaan Tijuanassa Yhdysvaltain rajalla ja Tyynenmeren rannikolla. Kolme luotia lopetti 49-vuotiaan journalistin uran ja jätti hänen vaimonsa Elenan ja 16-vuotiaan tyttärensä suremaan.

Surijoihin liittyi suuri joukko paitsi paikallisia myös yhdysvaltalaisia kollegoita. Martínez ehti avustaa useita Yhdysvaltain ja Euroopan tiedotusvälineitä The Washington Postista BBC:hen näiden raportoidessa Tijuanan huumerikollisuudesta ja siihen liittyneestä korruptiosta.

”Mahtavan työtoverin kuolema on valtava menetys”, tijuanalainen toimittaja Sonia de Anda kommentoi The San Diego Union-Tribune -lehdelle. ”Hän oli tunnettu journalisti, jota kaikki kunnioittivat.”

Meksikolaisen Yo Sí SoyPeriodista -journalistijärjestön mukaan Martínez oli ilmoittanut sille saamistaan uhkauksista ja hakenut kuukausi sitten liittovaltion suojelua vuonna 2012 aloitetun toimittajien ja ihmisoikeus­aktivistien suojeluohjelman puitteissa.

Järjestön mukaan Martínez oli 29. murhattu meksikolaistoimittaja sen jälkeen, kun presidentti Andrés Manuel López Obrador astui virkaansa joulukuussa 2018 ja lupasi panna maan kuriin ja järjestykseen. Viime vuonna toimittajia murhattiin yhdeksän.

Martínez oli jo toinen murhattu toimittaja Meksikossa tammikuun aikana. Inforegio-uutissivustoa johtanut toimittaja José Luis Gamboa puukotettiin hengiltä viikkoa aiemmin Meksikon väkivaltaisimpana paikkana pidetyssä Veracruzissa Meksikonlahden rannikolla.

Gamboa oli vaatinut kahta päivää aiemmin “huumetaistelutsaarin” nimeämistä johtamaan Meksikon huumejengien vastaista taistelua, kertoo brittilehti The Guardian. Hän raportoi aiemmin, kuinka osa virkamiehistä ja poliitikoista on sotkeutunut ”suureen rikolliseen yhteistyöhön” huumekartellien kanssa.

Meksikoa pidetään maailman vaarallisimpana työskentelyalueena toimittajille, ellei sotatoimialueita oteta lukuun. The Committee to Protect Journalists -järjestön mukaan maassa on tapettu yhteensä 134 journalistia vuoden 1992 jälkeen.