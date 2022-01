Seksuaali-, talous- ja ihmiskaupparikoksista epäillyn muotimiljonäärin luovutuksesta Yhdysvaltoihin ei ole vielä tehty päätöstä.

Seksuaalirikoksista syytetty suomalais-kanadalainen muotimiljonääri Peter Nygård, 80, pysyy toistaiseksi vankilassa Kanadassa. Torontolainen tuomari ei suostunut keskiviikkona Nygårdin vaatimukseen päästä vastaamaan syytteisiin vapaalta jalalta takuusummaa vastaan.

Televisiokamerat seurasivat tiiviisti Nygårdin oikeudenkäyntiä Winnipegissä lokakuun alussa, mutta nyt tiedotusvälineiden raportointioikeutta oli rajoitettu rankasti.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Nygård osallistui oikeudenkäyntiin etänä torontolaisesta vankilasta oranssiin vangin pukuun ja vaaleanpunaiseen hengityssuojaimeen sonnustautuneena.

Nygårdia syytetään Kanadassa useista seksuaalirikoksista vuosina 1987–2006. Lisäksi häntä odottaa joukko syytteitä seksuaalirikoksista, talousrikoksista ja ihmiskaupasta myös Yhdysvalloissa.

Nygård on kiistänyt kaikki syytteet ja on ilmoittanut, ettei hän vastusta luovutusta Yhdysvaltoihin. Luovutuksesta ja sen mahdollista ajankohdasta ei ole tehty vielä päätöstä.

Nygårdia vastaan on nostettu myös erillinen siviiliryhmäkanne. Hänen satojen miljoonien arvoinen vaateimperiuminsa on ajautunut konkurssiin ja monet hänen yrityksistään on määrätty Kanadassa selvitystilaan.