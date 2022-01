Kenties tulisin sananvaihto käytiin kahden mustan senaattorin välillä.

Washington

Yhdysvaltain senaatissa käsiteltiin läpi torstaiyön Suomen aikaa yhtä presidentti Joe Bidenin keskeisimmistä tavoitteista eli vaalilakien uudistamista.

Kaikki eteni odotetusti ja vääjäämättä kohti presidentin ja demokraattipuolueen tappiota. Sitä edelsi kuitenkin pitkä, tunteellinen ja tulinen keskustelu kansalaisoikeuksista, rasismista ja demokratian tilasta.

Kenties tulisin sananvaihto käytiin kahden mustan senaattorin välillä.

Republikaani Tim Scott purki puheenvuorossaan ärtymystään siihen, kuinka demokraatit toistuvasti viittasivat rotuerottelujen aikakauteen perustellessaan, miksi uusia vaalilakeja tarvitaan. Hänen mielestään nykyinen tilanne ei ole lainkaan verrattavissa Jim Crow -lakien aikaan.

Jim Crow -lait olivat Yhdysvaltain sisällissodan jälkeen rotuerottelua ylläpitäneitä lakeja.

”Älä sinä luennoi minulle Jim Crow’sta”, New Jerseyn demokraattisenaattori Cory Brooker vastasi. ”Tiedän, ettei ole vuosi 1965. Sehän minua suututtaakin. On vuosi 2022, ja he poistavat häpeilemättömästi äänestyspaikkoja alueilta, joissa mustat ja latinot ovat yliedustettuina.”

Sananvaihdosta kirjoittivat muun muassa The Wall Street Journal ja The New York Times.

Asian käsittely vei kongressin ylähuoneessa eli senaatissa lähes koko päivän.

Ensin republikaanit äänestivät nurin kaksi vaalilakipakettia, joilla oli tarkoitus luoda liittovaltiotason säännöt äänestysoikeuden takaamiseksi.

Sääntöjen tarkoitus oli pysäyttää eri osavaltioissa suunnitteilla olevia lakihankkeita, joiden on arveltu heikentävän erityisesti vähemmistöjen mahdollisuutta osallistua vaaleihin.

Jotta vaalilakipaketit olisivat menneet läpi, kymmenen republikaanin olisi pitänyt äänestää demokraattien mukana. Yksikään heistä ei kuitenkaan livennyt puolueensa riveistä.

Seuraavaksi äänestettiin niin sanottujen filibuster-sääntöjen muuttamisesta.

Käytännössä demokraatit yrittivät muuttaa senaatin pelisääntöjä saadakseen haluamansa vaalilait runnottua läpi. Puolue halusi ainakin väliaikaisesti eroon niin sanotusta super­enemmistö­säännöstä, jonka mukaan laki voidaan hyväksyä vain, jos 60 senaattoria sadasta kannattaa sitä.

Filibuster-säännön muuttaminen kaatui kuitenkin presidentin oman puolueen vastustukseen. Kaksi demokraattisenaattoria, Länsi-Virginian Joe Manchin ja Arizonan Kyrsten Sinema, ei suostunut sitä kannattamaan.

Se oli vaalilakien uudistukselle lopullinen isku.

Presidentti Biden käytti paljon poliittista pääomaansa ja arvovaltaansa lakihankkeeseen, josta tuli lopulta pannukakku. Tätä on hämmästelty yhdysvaltalais­medioissa lukuisissa analyyseissa pitkin viikkoa.

Lopulta oikein kukaan ei ollut tyytyväinen. Jopa vaalilakien uudistusta tukevat kansalais­oikeus­ryhmät kritisoivat Bidenia – heidän mielestään presidentin olisi pitänyt ajaa uudistusta ponnekkaammin ja esittää sen läpimenolle uskottava suunnitelma.

Lehdistötilaisuudessaan aiemmin torstaina Biden selitti pitävänsä asiaa niin tärkeänä, että sitä oli puolustettava huolimatta lopputuloksesta.

”Olen pettynyt, mutta en ole luovuttanut”, presidentti twiittasi äänestystulosten selvittyä.