Yhdysvaltain presidentti sanoi pitkässä tiedotustilaisuudessaan enimmäkseen oikeat asiat Ukrainan konfliktista, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Heikki Aittokoski.

Vakavasti otettava sodan uhka vaatii vakavaa ja vastuullista puhetta etenkin suurvaltajohtajilta. Tämä pätee myös Ukrainan konfliktiin, jota Venäjä on presidentti Vladimir Putinin johdolla kiihdyttänyt uusille, pelottaville kierroksille.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden piti torstain vastaisena yönä Suomen aikaa Valkoisessa talossa kaksituntisen tiedotustilaisuuden, jossa hän puhui varsin pitkään myös Venäjästä, Ukrainasta ja Euroopasta.

Biden sanoi enimmäkseen juuri ne asiat, joita pitikin. Siinä sivussa hän möläytti jotain, mikä aiheutti vilunväristyksiä.

Oli oikein todeta – jälleen kerran, toistuvasti ja painokkaasti –, että Venäjä joutuu maksamaan kovaa hintaa, jos se päättää tunkeutua syvemmälle Ukrainaan.

On syytä pitää mielessä, että Venäjä on jo tunkeutunut Ukrainaan. Krimin niemimaan Venäjä anasti vuonna 2014, ja itäisen Ukrainan kapinallisalueet ovat tosiasiallisesti Venäjän alaisuudessa.

Entä ne vilunväristykset?

Biden sanoi näin:

”Niinpä luulen, että se, mitä tulette näkemään on, että Venäjä vedetään tilille, jos se päättää tunkeutua [Ukrainaan]. Ja tämä riippuu siitä, mitä se tekee. On yksi asia, jos kyse on vähäisestä tunkeutumisesta ja sitten me [liittolaiset] päädymme riitelemään, mitä tehdä ja mitä ei, ja niin edelleen.”

”Mutta jos he [venäläiset] itse asiassa tekevät sen, mihin he [Ukrainan] rajalle kootuilla joukoillaan pystyvät, siitä tulee Venäjälle katastrofi, jos he tunkeutuvat syvemmälle Ukrainaan, ja liittolaisemme ja kumppanimme ovat valmiita aiheuttamaan kovia kustannuksia ja merkittävää haittaa Venäjälle ja Venäjän taloudelle.”

Puheen tietty rönsyilevyys on ymmärrettävää, koska Biden vastasi toimittajien kysymyksiin spontaanisti.

Mutta mitä ihmettä tarkoittaa ”vähäinen tunkeutuminen”?

Bidenin käyttämä sanapari oli ”minor incursion”. Sana ”incursion” merkitsee melkoisen yksiselitteisesti maahantunkeutumista, siis fyysistä tunkeutumista, ei hermopelejä eikä kyberhyökkäyksiä.

Tiedotustilaisuuden kuluessa Bidenille tarjottiin vielä tilaisuutta täsmentää sanomisiaan, kun uutistoimisto Reutersin toimittaja kysyi häneltä ”vähäisen tunkeutumisen” merkityksestä.

Nyt Bidenin vastaus oli rönsyilevä tavalla, joka ei ole ymmärrettävä. Hän ei korjannut omaa aiempaa kommenttiaan toteamalla selväsanaisesti, ettei ”vähäistä tunkeutumista” ole olemassa.

Sotilaat joko ylittävät rajoja tai eivät ylitä. Läntisen Euroopan itäisellä reunalla tuntuu hyytävältä sellainen ajatus, että joku voisi tehdä ihan pikkuisen hyökkäyksen.