Najia vietti hääpäiväänsä 30. elokuuta. Taleban oli kaapannut vallan 15 päivää aikaisemmin. Tapahtuma oli koruton.

”Se kesti viisi minuuttia. Paikalla olivat minä, tuleva mieheni ja mullah [islamin uskonoppinut] sekä kaksi todistajaa mieheni puolelta”, Najia kertoo puhelimitse Afganistanista.

HS kertoo ainoastaan haastateltavan etunimen turvallisuussyistä johtuen.

Najia oli tutustunut aviomieheensä jo aikaa sitten, kun he kummatkin opiskelivat yliopistossa Intiassa. Najia opiskeli journalismia ja tuleva aviomies hallintotieteitä.

Palatessaan takaisin Afganistaniin mies olisi halunnut mennä hänen kanssaan naimisiin. Najia kieltäytyi. Naimisiinmeno olisi tarkoittanut kotiin jäämistä. Najialle tärkeämpää oli tehdä työtä, jota hän rakasti.

HS seuraa afganistanilaisen Najian elämää vuoden ajan. Edellisen kerran Najiaa haastateltiin päivää ennen kuin Kabul vallattiin.

Hän oli paennut Kabuliin kotikaupungistaan Faizabadista, koska Taleban oli vallannut sen. Najia uskoi silloin, että olisi turvassa maan pääkaupungissa.

Kun sunnuntaiaamu valkeni, Talebanin joukot kolkuttivat jo Kabulin porteilla.

Najia pakeni uudelleen, nyt turvataloon, jossa hän piileskeli seuraavat kaksi kuukautta 25:n muun naistoimittajan kanssa.

Ennen Talebanin valtaantuloa Najia pyöritti omaa radiokanavaa kotikaupungissaan Faizabadissa. Kanava työllisti hänen koko perhettään.

Radiokanavan suosion vuoksi Najia oli tunnettu henkilö provinssissaan.

Ohjelmat käsittelivät kaikenlaisia arkisia aiheita ja erityisesti naisille tärkeitä asioita, minkä takia Najia sai jo silloin uhkauksia äärivanhoillisilta.

Afganistanin 20 vuotta kestäneen jälleenrakennuksen aikana naisten ja tyttöjen oikeuksien parantamiseen panostettiin paljon. Uusi perustuslaki takasi naisten ja miesten tasavertaisuuden, ja lukuisilla kehitysprojekteilla pyrittiin tukemaan muutosta tasa-arvoisemmaksi yhteiskunnaksi.

Monille naisille varsinkin isoissa kaupungeissa jälleenrakennuksen aika tarkoitti mahdollisuutta opiskella ja tehdä töitä. Heistä tuli taloudellisesti riippumattomia, ja monet jopa elättivät omaa perhettään.

Varsin miesvaltaisessa yhteiskunnassa asenteet kuitenkin laahasivat perässä. Kaikki miehet eivät hyväksyneet vaimojensa työssäkäyntiä kodin ulkopuolella tai työskentelyä muiden miesten kanssa.

Monille naisille se tarkoitti valintaa perheen perustamisen ja työn tekemisen välillä.

Najiakaan ei ollut aikaisemmin halunnut mennä naimisiin, koska pelkäsi, ettei aviomies antaisi hänen jatkaa työtään.

”Minulla oli suunnitelma, että opiskelen lisää, panostan radioasemaani ja mahdollisesti sen jälkeen menen naimisiin, jos löydän jonkun itselleni mieluisan.”

Tilanne muuttui äkisti Talebanin tultua valtaan. Liikkui huhuja, että Talebanin jäsenet etsivät naimattomia nuoria naisia ja pakottavat heidät naimisiin kanssaan.

”Minua pelotti, ja soitin vanhalle opiskelukaverilleni, että olen nyt valmis menemään naimisiin hänen kanssaan.”

Najiasta tuntuu nyt turvallisemmalta.

”Jos joku koputtaa ovelleni, voin näyttää aviotodistustani ja hääkuvani, ja kukaan ei voi tehdä minulle pahaa”, Najia sanoo.

Erityisesti hän on tyytyväinen perheensä puolesta, koska heidän ei tarvitse enää murehtia hänen takiaan.

Afgaanikulttuurissa perheiden kunnia on sidottu siihen, miten hyvin he pystyvät tyttäristään huolehtimaan. Kun tytär menee naimisiin, vastuu ja huolenpito siirtyvät aviomiehelle ja naisesta tulee osa aviomiehen perheen kunniaa.

Najia meni naimisiin suojellakseen itseään ja perhettään Talebanilta.

Najia asuu nyt vuokra-asunnossa Kabulin keskustassa aviomiehensä, veljiensä ja sisarensa kanssa.

He kaikki menettivät työnsä uuden hallinnon noustua valtaan.

Talvi on kylmä, ja heidän on vaikea saada ruokaa joka aterialle.

Najia tuntee olonsa turvallisemmaksi maan pääkaupungissa kuin Faizabadissa, jossa kaikki tuntevat hänet. Silti hän käy kotikaupungissaan usein huolehtimassa äidistään, joka tarvitsee apua arjessaan.

Matka Faizabadiin yli lumihuippuisten vuorien kestää 20 tuntia yhteen suuntaan.

”Matkalla talebanit yleensä pysäyttävät bussin ja varmistavat, että kaikilla naisilla on veli tai aviomies mukanaan.”

Tammikuun alussa uusi hallinto ilmoitti, että naisten ei tulisi enää matkustaa yksin yli 72 kilometrin päähän kotoaan. Nyt Najiakin matkustaa aina veljensä tai aviomiehensä kanssa.

Talebanin vallattua Faizabadin elokuussa he ottivat myös Najian radioaseman haltuunsa. Nyt se on tyhjillään.

Najia ei malta olla vierailematta radioasemallaan, kun hän on kotikaupungissaan. Usein hän hiipii sinne salaa.

Najia esittelee videopuhelun välityksellä toimistoaan.

”Tämä oli työpöytäni, tuolini, radioni ja mikrofonini. Olin täällä kahdeksan vuotta töissä, ja nyt Taleban on pilannut kaiken.”

Lokakuussa Najia lähettää valokuvia Whatsapp-numerooni. Miehen selässä ja olkapäillä on syviä ruhjeita.

Najia oli silloinkin ollut salaa käymässä radioasemallaan, veli mukanaan.

Kolme Talebanin sotilasta oli saapunut paikalle tarkastamaan, keitä he ovat ja mitä he siellä tekevät.

”Veljeni vietiin ulos, ja häntä lyötiin silmieni edessä”, Najia kertoo.

Kun hän yritti puuttua tilanteeseen, he veivät veljen mukanaan.

Väkivalta oli jatkunut sisätiloissa. Veli oli sidottu roikkumaan katosta, ja häntä oli lyöty raipalla.

Veli oksensi verta, kun Najia näki hänet seuraavan kerran samana iltana.

HS ei ole kyennyt vahvistamaan tapahtumien kulkua muista lähteistä.

Najia uskoo, että veljeä pahoinpideltiin hänen takiaan.

”He eivät tee minulle mitään, mutta he painostavat perhettäni, isääni ja veljiäni, ja yrittävät näin hiljentää minut.”

Najia ei silti pysy hiljaa. Hän on yhä aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja on antanut paikalliselle medialle haastatteluja, joissa hän on puolustanut naisten oikeuksia.

” ”Faizabadissa Taleban voi rangaista ketä vaan, missä vaan.”

Najia lähetti Whatsapp-numerooni kuvan, jonka kertoi esittävän pahoinpideltyä veljeään.

Najian mukaan Taleban käyttäytyy hyvin eri tavalla Kabulissa kuin hänen vanhassa kotikaupungissaan.

”Faizabadissa Taleban voi rangaista ketä vaan, missä vaan. Syyksi riittää musiikin soittaminen.”

Kaupunki on pieni ja kaikki tuntevat toisensa. Najia sanoo, että ihmiset kantelevat Talebanille, kun he haluavat kostaa vuosien takaisia erimielisyyksiä.

Näin hän uskoo käyneen myös itselleen. Hänelle halutaan kostaa se, että hän oli menestyvä nainen, joka kannusti naisia tekemään töitä ja olemaan itsenäisiä.

Najian mukaan Kabulissa tavalliset ihmiset saavat olla enemmän rauhassa. Väkivaltaa ei näy kaduilla, hän sanoo.

Pääkaupungissa Talebanin uhkailu on kohdistetumpaa. Erityisessä vaarassa ovat entisen hallinnon työntekijät, aktivistit ja journalistit.

Najia on myös Kabulissa saanut uhkailuja. Talebanin viranomaiset ovat soittaneet hänelle ja käskeneet vaikenemaan.

Toimittajajärjestöjen mukaan 95 prosenttia naistoimittajista on menettänyt työnsä ja 70 prosenttia mediayhtiöistä on lopettanut toimintansa Talebanin valtaantulon jälkeen.

Uusi hallinto on laatinut säännöt, miten ja mistä asioista journalistit saavat raportoida. Se on käytännössä kieltänyt kaiken kritiikin hallintoa kohtaan.

Ne toimittajat, jotka yhä uskaltavat jatkaa työtään, elävät jatkuvassa pelossa työnsä seurauksista.

Najiasta tuntuu, että häneltä on viety sekä oikeudet että unelmat.

Elämä uuden aviomiehen kanssa on vaikeaa. He eivät tunne toisiaan, ja kun kummallakaan ei ole töitä, tulee usein riitaa.

Hän sanoo miettivänsä raskain mielin tulevaisuuttaan omassa kotimassaan.

”Elän toivossa, että joku päivä pääsen pois Afganistanista jonnekin, jossa voin aloittaa rauhallisen elämän.”