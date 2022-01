Mika Aaltolan mielestä Suomen Nato-kanta on ilmaistu kristallinkirkkaasti. Hanna Smithin mukaan keskustelu Suomen jäsenyydestä on alkanut vähitellen muuttua rohkeammaksi ja Nato voi olla jopa seuraava iso vaaliteema.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi keskiviikkona uutistoimisto Reutersin haastattelussa, että Suomi ei ”hyvin todennäköisesti” hae Nato-jäsenyyttä hänen hallituskaudellaan.

Marinin kommentit synnyttivät pian arvosteluryöpyn oppositiossa. Myöhemmin Marin itse sanoi Ilta-Sanomien tentissä, että haastattelusta on tehty ylitulkintoja.

Osuiko Marinin Nato-viesti maaliin? HS kysyi kahdelta asiantuntijalta, millaisia tulkintoja Marinin kommenteista voi tehdä.

Vähensikö pääministeri kommenteillaan Suomen Nato-option mahdollisesti hillitsevää vaikutusta Venäjän suuntaan? Ulko­poliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on vastauksessaan maltillinen.

”Marin omalta puoleltaan täsmensi sen, että Nato-hakemusta ei ole poissuljettu, mutta hakeminen on erittäin epätodennäköistä tämän hallitus­kauden jäljellä olevan runsaan vuoden aikana. En näkisi, että siinä mitään linjaristiriitaa aikaisempaan on eikä pidäkään olla. Ulkopoliittisen johdon viestin tulee olla johdon­mukainen.”

Aiemmin hallitusohjelmissa on voitu linjata, että Natoon ei haeta hallituskauden aikana.

”Marin puolestaan säilytti Nato-hakemuksen mahdollisuuden tällä hallituskaudella, vaikka pitääkin sen toteutumista erittäin epätodennäköisenä.”

Tutkimusjohtaja Hanna Smith Hybridi­osaamis­keskuksesta tulkitsee, ettei Marin missään nimessä sulkenut Nato-ovea, päinvastoin.

”Nato-keskustelua on saatu liikuteltua järkevämpään suuntaan. Eipäs–juupas-keskustelu ei ole koskaan vienyt asiaa eteen­päin. Nyt Natosta on alettu keskustella eri tavoin, ja voi ajatella, vihjasiko Marin siihen suuntaan, että Nato on seuraavissa vaaleissa aika iso teema.”

Hän huomauttaa, että Suomen Nato-jäsenyyden vieminen läpi kestäisi nopeutettunakin niin kauan, ettei Suomesta ehtisi todennäköisesti tulla jäsentä Marinin kaudella. Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään keväällä 2023.

Nato-kannalla täytyy myös olla kansalaisten tuki, Smith sanoo. Tällä hetkellä tuoreimman HS:n mielipidemittauksen mukaan 28 prosenttia suomalaisista haluaa Suomen liittyvän Natoon.

Aaltolan mukaan presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuhe ”kristallisoi” Nato-oven olevan auki ja Suomen päättävän itse mahdollisesta jäsenyydestä.

”Huoltahan Venäjän vaateet Euroopassa herättävät ja Nato-asian kristallisointi oli tärkeä siihen hetkeen tullut teko. Hän toi myös blogissaan esille, että kiiruhtamisen vastapainona on maltti.”

Presidentti on erilaisin sanamuodoin toistellut sanontaa, jonka mukaan kasakka vie kaiken mikä irti lähtee.

Onko Venäjä nyt entistä valmiimpi viemään Krimin lisäksi muitakin osia Ukrainasta? Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vihjasi lehdistötilaisuudessaan, että Venäjän ”vähäinen tunkeutuminen” Ukrainaan ei pakotteita laukaisisi.

”Bidenin lehdistötilaisuuden eräät sanavalinnat korjattiin aika nopeasti Valkoisessa talossa. Hänhän sanoi myös puhuneensa Suomen pääministerin kanssa mutta tarkoitti presidenttiä. Hän korostaa yhä Ukrainan territoriaalista integriteettiä ja että sen loukkaaminen laukaisee massiiviset sanktiot”, Aaltola sanoo.

”Suomen näkökulmasta mikään ei ole muuttunut. Nato-mahdollisuus on säilynyt ja se on kristallinkirkkaasti ilmaistu.”

Sodan syttyminen Ukrainassa ei Hanna Smithin mukaan yksinään ratkaisisi Suomen liittymispäätöstä.

”Ei mikään mene niin nopeasti. Se, että Venäjä käyttäytyy inhottavasti, ei tarkoita sitä, että nyt täytyy rynnätä Natoon saman tien. Kokonaisuus on niin paljon laajempi ja siinä on enemmän nyansseja kuin Venäjä. Sotatilanne todella harvoin laukaisee näin perustavanlaatuista muutosta politiikkaan silmänräpäyksessä.”

Aaltolan mukaan Nato-hakemus voisi kriisitilanteessa olla ongelmallista.

”Silloin haettaisiin hyväksyntää Nato-maista ja Yhdysvalloista välivaalivuonna. Haluammeko pelata sivupeliä vai sitä, mikä on oleellista”, hän pohtii.

Mikä sitten on oleellista?

”Suositellahan aina voi, ja suosittelen sen jatkamista, että Suomen Nato-suhde ei ole joko–tai. Suomessa on aktiivisesti kehitetty Nato-yhteistyötä kumppanina. Meillä on sellaiset kahdenväliset suhteet Washingtoniin, joita osa Nato-maista saattaa kadehtia. Ja meillä on Nato-rajan yli sopimus puolustusyhteistyöstä Norjan kanssa.”

Tätä tietä voisi Aaltolan mukaan jatkaa sopimalla Nato-rajan yli Viron kanssa suuremmasta yhteistyöstä Suomenlahden turvallisuuden lisäämiseksi.

Suomi on Aaltolan mukaan ”Pohjolan kyvykkäin sotilaallisesti varustettu valtio” ja sellaisena haluttu kumppani, jolla on tarkka kuulijakunta näkemyksilleen ja toimilleen.

”Itsenäiseen puolustukseen sitoutuen myös Itämeren kollektiivisen turvallisuuden suhteen on otettavissa askeleita, jotka luovat pidäkkeitä ja ovat viestejä ja signaaleja. Meillä on Nato-mahdollisuus sekä mahdollisuus syventää yhä puolustusyhteistyötä esimerkiksi Yhdysvaltain, Naton ja Ruotsin kanssa. Se on sangen järkevää ruuvin kiristämistä silloin, kun sitä tarvitaan.”

Tätä yhteistyön syventämisen jatkumoa ilman varsinaista Nato-jäsenyyttä ei Aaltolan mukaan ole vielä täysin käytetty.

”Sitä voidaan lisätä pitäen huolta, että Suomi on jatkossakin haluttu kumppani, jonka viestejä kuunnellaan.”

Hanna Smithin mukaan Suomessa pitäisi jo keskustella muustakin kuin siitä, mitä mieltä Venäjä on Nato-jäsenyydestä. Venäjälläkin huomataan aikanaan, jos Suomi ei aio tosissaan liittyä Natoon vaan ainoastaan uhkailee sillä.

”Nato-optiolla pelaaminen Venäjän suuntaan alkaa jossain vaiheessa menettää kirkkaimman kärkensä”, Smith sanoo.

Aikanaan Suomen Nato-option vakiintuminen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen keskusteluun oli Smithin mielestä mullistavaa, kun ennen sitä kanta oli selkeä ei.

Sen jälkeen Nato-keskustelu on Smithin mielestä jämähtänyt hyväksi koettuun Nato-optioon ja väittelyyn jäsenyydestä ilman tarkempia perusteluita. Smith näkee, että vasta nyt Nato-keskusteluun on tullut mukaan ”vähän enemmän uskallusta”.

Nato-option säilyttämisen hyödystä ja vaikutuksista pitäisi Smithin mukaan silti keskustella enemmän. Mitä se tarkoittaisi esimerkiksi Suomen, Yhdysvaltain ja muiden Nato-maiden suhteiden kannalta?

Smithin mukaan Naton avoimien ovien politiikka alkaa myös vanheta, eikä Suomi voi luottaa siihen, että se pysyy ikuisesti samana. Naton nykyisen pääsihteerin Jens Stoltenbergin kausi myös päättyy ensi syksynä. Ennemmin tai myöhemmin myös Naton täytyy määritellä itsensä uudelleen.

”Jossain vaiheessa tullaan sanomaan, että kun te ette ole jäseniä, niin te ette ole jäseniä.”