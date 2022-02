HS kysyi ulkomaisilta asiantuntijoilta, voiko aloite yhä onnistua ja miten sen kanssa tulisi edetä.

Resepti tuhoon vai askel eteenpäin?

Yli puoli vuotta on kulunut siitä, kun presidentti Sauli Niinistö teki aloitteen ”ihmisvelvollisuuksiin” Helsingissä vuonna 2025 keskittyvästä huippukokouksesta Foreign Policy -lehden kirjoituksessaan. Hän kehui sen jälkeen Iltalehdelle, että vastakaikua kokouksen järjestämiselle on tullut ”niin Berliinistä, Moskovasta, Washingtonista kuin Pekingistä”.

Sen jälkeen hiljainen diplomatia on jatkunut, mutta julkinen keskustelu aloitteesta on ollut vähäistä. Aivan muut asiat, kuten Ukrainan kriisi, ovat vanginneet maailman mielenkiinnon.

Mahdollisen huippukokouksen tarkoitus on elvyttää ”Helsingin henkeä”. Sitä edusti Urho Kekkosen isännöimä Etyk-huippukokous päätöksineen vuonna 1975.

Niinistön aloite on laajempi, ja mukaan ”ihmisvelvollisuuksia” toteuttamaan pyydettäisiin esimerkiksi myös Kiina.

Ihmisvelvollisuuksiin Niinistö laskee esimerkiksi ympäristöstä, luontokadosta, pandemiasta sekä tuhoisista teknologioista huolehtimisen. Termi herätti jossain määrin hämmennystä, ja Niinistö joutui selventämään sitä.

”Minua on ajatteluttanut se, että syntyy mielikuvia, joissa ihmisvelvollisuudet olisivat jotenkin ihmisoikeuksien vastainen asia. Minun ajattelussani näihin ihmisvelvollisuuksiin sisältyy ihmisvelvollisuus pitää yllä ihmisoikeuksia. Minusta se on yläkäsite eikä rinnakkaiskäsite”, hän painotti Iltalehdelle elokuussa.

Hän puhui ihmisvelvollisuuksista myös syyskuussa YK:n yleiskokouksessa, ja aihe saattaa olla esillä myös keskiviikkona 2. helmikuuta, kun hän avaa puheellaan valtiopäivät.

HS kysyi ulkomaisilta asiantuntijoilta, mitä Niinistön aloitteesta ajatellaan.

Professori Robert van Voren on Reviving the Helsinki Spirit -ohjelman johtaja.

Professori Robert van Voren: ”Avaa kaksi mahdollisuutta”

Professori Robert van Voren on Saharov-keskuksen ja Hollannin Helsinki-komitean yhteisen Reviving The Helsinki Spirit -ohjelman johtaja. Vuonna 2019 julkistetun ohjelman otsikko muistuttaa Niinistön sanankäänteitä.

”Olin yllättynyt ja onnellinen, että hän otti meidän iskulauseemme ja teki siitä omansa ”, van Voren tulkitsee.

”Se on tuskin sattumaa, koska olimme yhteydessä moniin suomalaistahoihin, kuten ulkoministeriöönne.”

Reviving The Helsinki Spirit -ohjelman toteutus on siirtynyt pandemian vuoksi vuosiin 2023–2025. Sekin hakee globaaleja vastauksia ilmastonmuutokseen, pakolaisongelmiin ja esimerkiksi tasa-arvo-ongelmiin.

”Tämä avaa kaksi mahdollisuutta. Me keskitymme kansalaisjärjestötasoon ja presidenttinne valtionpäämiesten huippukokoukseen. Nämä tasot ovat yhdistettävissä, ja niin pitää tehdä. Vuoden 1975 huippukokous oli valtavan tärkeä kansalaisjärjestötason herättäjä ympäri Eurooppaa.”

Kaksi mahdollisuutta seuraa myös huippukokouksen osallistujien eri yhdistelmistä, ja toinen mahdollisuuksista on professorin mukaan kauhistuttava.

”Jos Yhdysvaltain seuraavat presidentinvaalit voittaa Donald Trump, ja paikalle saapuvat myös Vladimir Putin ja Kiinan presidentti Xi Jinping, se on resepti tuholle. He sopisivat asioista muiden päiden yli.”

Niinistön mielestä ”ihmisvelvollisuudet” eivät poista kenenkään ajatuksissa ihmisoikeuksia, mutta professori pelkää käyvän toisin.

”Autoritääriset johtajat korostavat aina mieluummin ihmisten velvollisuuksia kuin ihmisoikeuksia.”

Vuonna 2025 suurvaltajohtajista mahtavin saattaa olla Kiinan Xi.

”Kiina on uusi kolonialistinen voima Afrikassa ja myös Venäjällä, jossa se ottaa vähitellen haltuunsa Siperiaa”, van Voren arvioi.

”Samalla me lännessä olemme väistyvä imperiumi, ja Kiina varmistaa sitä hyvin sofistikoitunein tavoin silkkitieprojekteillaan. Huippukokous voisikin onnistua paremmin, jos se keskittyisi Eurooppaan.”

Yhdysvalloilla voi toki olla vuonna 2025 Trumpin sijasta demokratiaa kunnioittava presidentti, oli hän sitten demokraatti tai republikaani.

”Ja silloin huippukokous voi olla askel eteenpäin.”

Tutkija Angela Romano: ”Eikö tätä voisi tehdä YK:n puitteissa?”

Angela Romano on tutkinut Helsingin henkeä.

Tutkija Angela Romano Glasgow’n yliopistosta on pitänyt Helsingin henkeä esillä kirjoissaan, kuten From Detente in Europe to European Detente: How the West Shaped the Helsinki CSCE (Lang, 2009).

Vuoden 1975 Helsingin huippukokous oli kahden vuoden ja kahdeksan kuukauden neuvottelujen lopputulos. Siitä sovittiin vasta, kun kaikki maat olivat valmiita allekirjoittamaan tulokset, Romano muistuttaa.

”Sama valmisteluaika täytyy antaa diplomaateille ympäri maailmaa nytkin tai huippukokous jää vain alfaurosten patsasteluksi”, hän arvioi.

”Ihmisvelvollisuuksien” teema sopii Romanolle paremmin kuin muille haastateltaville.

”Sanana se luo ystäville ja vihollisille ikään kuin mukavan huoneen, jossa voidaan keskustella asioista.”

Hän varoittaa kuitenkin ”kokousväsymyksestä”.

”On aivan liikaa isoja kokouksia, joissa ei päästä mihinkään. Eikö tätä Helsingin hengen elvyttämistä voisi tehdä YK:n puitteissa?”

Professori Xuewu Gu: ”Suomen ystävät aiheuttavat ongelmia”

Professori Xuewu Gu vaihtaisi huippukokouksen avainteeman.

Professori Xuewu Gu on Shanghaissa sijaitsevan Tongjin yliopiston kansainvälisten suhteiden instituutin perustaja ja saksalaisen Bonnin yliopiston professori.

”Maailma tarvitsee Helsingin henkeä, jossa maat, joilla on erilaiset kulttuuriset taustat ja poliittiset järjestelmät, voivat työskennellä yhdessä”, hän myöntää.

Niinistö haluaa saman pöydän ääreen nekin tahot, joilla on vähiten keskinäistä yhteisymmärrystä, mutta ”Suomen ystävät” voivat aiheuttaa Gun mukaan ongelmia.

”Tarkoitan niitä, jotka haluavat jakaa syvästi globalisoituneen maailman yhä ideologisten linjaustensa mukaisesti.”

Gu viittaa Joe Bidenin joulukuussa isännöimään ”demokratioiden huippukokoukseen”, johon kutsuttiin 111 maata mutta ei Kiinaa ja Venäjää. Suomikin käytti kokouksessa puheenvuoron.

”Demokratian huippukokous oli osuva esimerkki ongelmista, jotka presidentti Niinistön on ylitettävä, jos hän haluaa vaikuttaa globaalisti”, Gu väittää.

Ihmisvelvollisuuksien teema epäilyttää kiinalaisprofessoria.

”Eri maat käsittävät sanan eri näkökulmista, mistä voi syntyä suuri ristiriita. Maailmanrauha olisi kattavampi ja vähemmän kiistanalainen avainteema.”

Miten realistista Kiinan osallistuminen huippukokoukseen on?

”Uskon Suomen pehmeän vaikutusvallan ylittävän mahdolliset vaikeudet ja tuovan maailman jälleen yhteen. Se voi kuitenkin onnistua vain, jos kaikki maat, erityisesti suurvallat, voivat alistaa arvonsa tärkeimmän arvon eli maailmanrauhan hyväksi.”

Human Rights Watchin Måns Molander: ”Demokratioiden näytettävä esimerkkiä”

Måns Molander on Human Rights Watch -järjestön Pohjoismaiden osaston johtaja.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch on alkuperäiseltä nimeltään Helsinki Watch. Järjestön Pohjoismaiden johtaja Måns Molander vaatii demokratioilta tiukkaa otetta myös tämän Helsingin huippukokouksen valmistelussa.

”On tehtävä hyvin selväksi, mitä demokratia tarkoittaa ja vaatii. Bidenin isännöimä huippukokous toi tähän työkalun, kun maat sitoutuivat täyttämään lupauksensa demokratioiden vahvistamisesta, ja tätä aiotaan myös seurata.”

Molanderin mukaan demokratioiden on näytettävä esimerkkiä aikamme ongelmien ratkaisussa.

”Demokratiat ovat epäonnistuneet esimerkiksi rokotteiden saatavuuden takaamisessa köyhille maille. Myös ympäristökriisin hoidossa riittää parannettavaa.”

Kiina on Molanderin mukaan suurin haaste Niinistön esittämille tavoitteille.

”Kiina antoi Hongkongissa mallin siitä, kuinka demokratian peruspilarit. kuten vapaa lehdistö ja riippumaton oikeuslaitos voidaan murentaa. Nyt Etiopia ja Ruanda kopioivat Kiinan mallia.”

Molander arvioi, ettei Niinistö olisi kirjoittanut aivan samanlaista aloitetta Ukrainan kriisin keskellä.

”Nyt on työtä siinäkin, että saataisiin Venäjä muistamaan ja noudattamaan Etyk-kokouksen kymmentä periaatetta. Sekin olisi jotakin.”