Onnettomuudessa on loukkaantunut ainakin 59 ihmistä.

Ainakin 17 ihmistä on kuollut ja 59 loukkaantunut torstaina Ghanassa moottoripyörän törmättyä räjähdelastissa olleeseen kuorma-autoon, kertoo uutistoimito AFP.

Lähellä Bogoson kaupunkia Länsi-Ghanssa tapahtunut kolari aiheutti valtavan räjähdyksen, joka jätti jälkeensä suuren kraaterin ja vaurioitti pahoin useita rakennuksia.

Bogoso sijaitsee noin 300 kilometriä länteen maan pääkaupungista Accrasta.

Maan viestintäministerin yöllä julkaiseman tiedotteen mukaan onnettomuudessa osallisena ollut kuorma-auto ja sen kyydissä olleet räjähteet kuuluivat paikalliselle kaivosyritykselle.

Ghanan kansallisen katastrofinhallintaorganisaation johtajan Sedzi Sadzin mukaan räjähdys on vaikuttanut ainakin 500 lähellä sijaitsevaan rakennukseen.

”Osa on romahtanut täysin ja osa on vaurioitunut - - Paikka on melkein kuin aavekaupunki”, Sadzi sanoo.

Maan hallituksen mukaan kriittisessä tilassa olevat loukkaantuneet kuljetetaan hoidettavaksi pääkaupunki Accraan. Poliisi on pyytänyt lähikyliä avaamaan koulunsa ja kirkkonsa majoittaakseen onnettomuuden vuoksi kotinsa menettäneitä.

Kaivosteollisuuteen liittyvät tuhoisat onnettomuudet ovat Ghanassa melko yleisiä, mutta ne johtuvat yleensä kaivosten romahtamisesta.

Ghana on Etelä-Afrikan jälkeen maailman toiseksi suurin kullantuottaja.