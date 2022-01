Hyvää tarkoittavat kysymykset alkuperästä ovat alkaneet jo harmittaa, kirjoittaa HS:n Ranskan-avustaja Helena Liikanen-Renger.

”Anteeksi, mutta mistä olette kotoisin?”

Olin odottanut kysymystä niiden kahden tunnin ajan, jonka olin viettänyt etelä­ranskalaisessa kampaamossa. Minulle oli tuotu kahvia ja levitetty tismalleen oikea vaalea sävy uusiin raitoihin, keskusteltukin niitä näitä. Mutta vasta lähdön hetkellä kampaaja rohkaistui.

”Olen Suomesta, mutta olemme asettuneet tänne, koska mieheni on ranskalainen.”

”No se selittää!”

Perheemme kymmenes vuosi Suomen ulkopuolella on alkanut. Näiden vuosien aikana olemme eläneet liikkuvaa elämää: Olemme ennättäneet asua kaksi kertaa Yhdysvalloissa. Nyt olemme jo toistamiseen Ranskassa. Uudessa ranskalaisessa koti­kaupungissa kylmänvaalea tukka erottuu joukosta, ja aksentti paljastaa ulkomaalaisuuteni.

Saan nykyään vastata alkuperään liittyviin kysymyksiin viikoittain. Se on iso ero edelliseen kotikaupunkiin Washingtoniin verrattuna. Siellä kaikki olivat jostain muualta kotoisin, ja aksenttejakin oli monenlaisia. Täällä on totuttu lähinnä Välimeren asukkeihin.

Olen näihin päiviin saakka kuitannut kysymykset uteliaisuudeksi: liikkuva elämäntyyli on ollut ihan oma valinta, eikä uusien juurien syöttäminen maaperään kuulunut prioriteetti­listalla ensimmäiseksi. Kun muuttaa usein, on aina tulokas. Sitä paitsi kivahan rakkaasta Suomesta on aina tarinoida.

Vuosien mittaan ulkopuolisuuden tunteista on tullut osa arjen aallokkoa, ja ne ovat jopa vetäneet puoleensa. Maailmallahan olo on vapaampi, ja tarkkailijan roolissa postissa käyminenkin voi tuntua jännittävältä!

Näistä kutkuttavista tunteista pääsevät nauttimaan yhä useammat, kun etätyöt ovat mahdollistaneet asettumisen maailmalle.

Vasta nyt, kun kasvavat lapset kaipaavat pysyvyyttä, iänikuiset mutta hyvää tarkoittavat kysymykset alkuperästä ovat alkaneet harmittaa.

Nimikin on virallisissa papereissa aina väärin. Kuinka voin pidemmän päälle viihtyä, jos en koskaan täysin tunne kuuluvani joukkoon?

Ei, en ole korttelin yläkoulun ainoan amerikkalaispojan äiti. Kyllä, lapsemme osaavat ranskaa, koska se on heidän äidinkielensä. Ja kyllä, myös minulla on silloin tällöin kylmä, vaikka olenkin suomalainen.

Erityisesti kysymyksiä pohtii monikulttuuristen lasten kannalta. Vanhempana oman jälkikasvunsa toivoisi löytävän paikan, jonne he kokisivat täysinäisinä kuuluvansa ja jonne he voisivat aina palata. Sellainen luksushan minulla ja heidän isällään jo on – vaikka toki eri paikoissa.

” ”Kuinka voin pidemmän päälle viihtyä, jos en tunne kuuluvani joukkoon?”

Monikulttuurisissa perheissä ikävät ulkopuolisuuden tunteet vaivaavat usein yhtä jäsentä enemmän kuin toista. Jotkut ratkaisevatkin ongelman muuttamalla kolmanteen maahan, jossa molemmat vanhemmat ovat tasavertaisesti ulkopuolisia – silloin ei ainakaan kukaan ole taakkana toiselle.

Useimmille meistä onneksi koti on turvapaikka, jossa vallitsee oman lauman oma kotikutoinen kulttuurinsa. Aamiaispöydässä on sulassa sovussa kaurapuuroa ja pain au chocolat’ia, eikä kukaan ihmettele, kun keskustelua käydään jo aamuseitsemältä kolmella kielellä.

Tuttuuden kaipuuseen saattaa löytyä lääkkeitä yllättävistä paikoista, eikä harvimmin muiden ulkopuolisten tyköä. Minulle kävi näin viimeksi ukrainalaisen ystävän luona. Hän tarjosi sisuskalut lämmittävää borssikeittoa.

Miten muille ruokailijoille niin vieras maku saattoikin tuntua niin kovin rakkaalta!