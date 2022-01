Ääri-islamilainen Isis on tehnyt tuhoisimman hyökkäyksensä vuosiin vankilaan Syyriassa

Ainakin 18 kurdijoukkoihin kuulunutta on kuollut. Isis-terroristit hyökkäsivät vankilaan vapauttaakseen omiaan.

Ääri-islamilaisen Isis-järjestön terroristit ovat hyökänneet Ghwayranin vankilaan koillisessa Syyriassa ja tappaneet ainakin 18 kurdien turvallisuusjoukkojen jäsentä, kertoo uutistoimisto AFP.

Tieto on peräisin Syyrian sotaa seuraavalta Syrian Observatory for Human Rights -järjestöltä.

Hyökkäys on mahdollisesti vielä käynnissä. Hyökkääjistä ainakin 16 on tapettu, AFP kertoo.

Ghwayranin vankilassa on arviolta 3 500 epäiltyä Isisin jäsentä. Vankila on alueella, joka on kurdien SDF-joukkojen hallinnassa. Hyökkääjien tavoitteena lienee mittavan vankilapaon mahdollistaminen.

Viime vuosikymmenellä Isis hallitsi laajoja alueita pohjoisessa Syyriassa ja Irakissa. Jos tiedot vankilahyökkäyksestä pitävät paikkansa, kyseessä on suurimpia Isis-terroristien hyökkäyksiä sitten vuoden 2019, kun Isisin hirmuvalta saatiin kukistettua.

Hyökkäys vankilaan käynnistyi torstai-iltana, ja perjantaina tulitaistelut jatkuivat.

Ei ole tiedossa, kuinka paljon Isis-vankeja on onnistunut pakenemaan.

SDF kertoi perjantaina, että meneillään on ”Isis-militanttien toinen joukkopaon yritys”. Ensimmäinen oli torstaina.

”Joukkomme ovat piirittäneet suuren joukon äärimielisiä, jotka yrittivät paeta”, SDF tiedotti. Myöhemmin kurdijoukkojen tiedottaja kertoi, että 89 pakoon päässyttä oli otettu kiinni.

”Yhteenotot vankilan läheisyydessä jatkuvat”, SDF jatkoi.