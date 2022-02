Amazonin uutta Afrikan-keskustoimistoa rakennetaan Etelä-Afrikan Kapkaupungissa kosteikkoalueelle. Rakennusprojektin vastustus on edennyt Etelä-Afrikan korkeimpaan oikeuteen.

Observatoryn River Club -alueelle on haettu Unescon kulttuuriperintöstatusta, mutta rakennuttaja puskee projektia eteenpäin vastustuksesta huolimatta.

Kaivinkoneet ja rekat jylläävät kosteikkoalueella Kapkaupungin Two Rivers Urban Parkissa.

Tuuli ujeltaa korvissa peittäen osan rakennusäänistä. Edessä kohoaa kuusi suurta nosturia, jotka yhdessä muiden koneiden kanssa rikkovat sinisen taivaan sekä kaislojen ja viheriöiden peittämän maiseman.

Vielä puoli vuotta sitten paikalla oli pääasiassa rakentamaton puisto- ja kosteikkoalue. Maa kuuluu Kapkaupungille ja River Club -keskukselle, jossa on sijainnut muun muassa golfkenttä, ravintola ja konferenssikeskus.

Two Rivers Urban Park on kahden joen, Black Riverin ja Liesbeekin, risteämispaikka. Se on myös yksi Kapkaupungin alueen suurimmista kosteikoista ja tulvatasangoista.

Tulvatasangolla on tärkeä rooli jokien yli 254 neliökilometrin kokoisen valuma-alueen huleveden käsittelyssä. Joet valuvat Tygerbergin kukkuloilta, Cape Flatsin luoteisosista ja Pöytävuoren itäosien rinteiltä.

Alue on tärkeä kulttuurihistoriansa ja ekologian vuoksi. Tästä huolimatta Kapkaupunki näytti kesällä 2020 vihreää valoa sille, että alueesta ainakin 20 hehtaaria lohkaistaan rakennusprojektille.

4,5 miljardin randin eli noin 260 miljoonan euron projektin päävuokralaiseksi tulee yhdysvaltalainen verkkokauppajätti Amazon. Tämä on suututtanut alkuperäiskansojen edustajat ja luonnonsuojelijat.

Miten tähän päädyttiin?

Kosteikkoalue on tärkeä turvapaikka muun muassa linnuille ja matelijoille.

Kapkaupunki on näyttänyt vihreää valoa massiiviselle rakennushankkeelle, vaikka valtaosa alkuperäiskansoja edustavista järjestöistä vastustaa sitä.

Kyltti rakennuspaikan lähellä kertoo Liesbeekjoen ekosysteemin merkityksestä.

Palataan muutama sata vuotta ajassa taaksepäin. Rivers Urban Park -nimellä nykyään tunnettu alue oli tuolloin Etelä-Afrikan alkuperäiskansan khoikhoin koti.

Maaliskuussa vuonna 1510 portugalilainen Francisco D’Almeida valloitti alueita Itä- ja Länsi-Afrikassa.

Länsi-Kapin alueen Hyväntoivonniemessä D’Almeida kohtasi khoikhoi-armeijan. Khoikhoit puolustivat maataan jousin ja nuolin – ja voittivat taistelun portugalilaisia vastaan.

Vuonna 1657 hollantilainen Dutch East India Company lahjoitti työntekijöilleen suuren osan nykyistä Observatoryn aluetta. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun valloittajat varastivat khoikhoi- ja san-kansoille kuuluvia maita, kirjasivat ne maanomistuskirjoihin ja antoivat eteenpäin. Tästä alkoi Etelä-Afrikan kolonialismi.

Tauriq Jenkins on sitä mieltä, että rakennustyöt alkuperäiskansojen pyhänä pitämällä maalla on jo aiheuttanut pysyvää tuhoa. Jenkins on Goringhaicona Khoi Khoinin perinteisen alkuperäiskansojen neuvoston korkein päävaltuutettu ja Etelä-Afrikan ihmisoikeuskomission tarkkailija.

”Roomalaista lakia käytettiin oikeuttamaan Etelä-Afrikan alkuperäiskansojen maiden varastaminen”, sanoo Tauriq Jenkins. Hän on Goringhaicona Khoi Khoinin perinteisen alkuperäiskansojen neuvoston korkein päävaltuutettu ja Etelä-Afrikan ihmisoikeuskomission tarkkailija.

Jenkins katselee surullisena ympärilleen.

”Juuri tämä paikka symboloi khoikhoi- ja san-kansojen vastarintaa valloittajaa vastaan. Yhteisöt kärsivät holokaustiin verrattavan kohtalon”, Jenkins huokaa.

Kolonisaation edetessä valtava määrä villieläimiä kuoli sukupuuttoon.

Kun katsoo valtavaa jokijärjestelmän ja tulvatasangon rikkovaa rakennustyömaata ja siihen kohoavia kerroksia, ei voi olla ajattelematta, että historia toistaa itseään: uhanalaiset eläimet ja kulttuurihistoria joutuvat väistymään tulokkaiden tieltä.

Rakennuttaja, Liesbeek Leisure Properties Trust (LLPT) puskee rakennustöitä eteenpäin, vaikka projektin vastustus on edennyt Etelä-Afrikan korkeimpaan oikeuteen. Yli 57 000 ihmistä on allekirjoittanut vetoomuksen projektin pysäyttämiseksi.

Kymmenet kansalais-, ihmisoikeus- ja ympäristöjärjestöt vastustavat projektia. Muun muassa Etelä-Afrikan tähtitieteen observatorio, Kapkaupungin ympäristöhallintovirasto ja Länsi-Kapin kulttuuriperintövirasto tukevat projektia vastustavaa Liesebeek Action -kampanjaa.

Observatory Civic Association -järjestö ja Goringhaicona Khoi Khoinin perinteisen alkuperäiskansojen neuvosto jättivät vetoomuksen oikeuteen rakennusprojektin pysäyttämiseksi, koska kaupungin päätös rakennustöiden hyväksymisestä rikkoo kansallista ympäristöhallinto- ja kansanperintölakia.

Tästä huolimatta LLPT ja tuleva päävuokralainen Amazon eivät ole pysäyttäneet rakennustöitä. Jenkins toteaakin Amazonin pelaavan aikaa.

”Rakennustyöt ovat jo aiheuttaneet pysyvää tuhoa. Vaikka oikeus päättäisi, että ne täytyy pysäyttää, on Amazon on jo pitkälti tuhonnut luonnon ja häpäissyt kulttuurihistoriamme.”, Jenkins sanoo.

Tulvatasangon rakennushankkeessa valetaan betonia määrä, joka riittäisi kattamaan 150 000 neliömetriä.

Verkkojätti Amazon ei vastannut HS:n haastattelupyyntöön rakennushankkeeseen liittyen.

Länsi-Kapin korkeimman oikeuden tuomari Patricia Goliath kuuli asianosaisia 19.–21. tammikuuta. Oikeus ei ole vielä antanut tuomiotaan asiasta.

Kapkaupunki on puoltanut kiistanalaista rakennusprojektia, koska kaupungin mukaan se täyttää osallistamisen ja integraation kriteerit. Toimisto- ja liiketilojen lisäksi LLTP aikoo rakennuttaa muun muassa alkuperäiskasvien puutarhan, kulttuurikeskuksen ja -perintöpolun sekä amfiteatterin alkuperäiskansojen ja yleisön käyttöön.

”Amazon aikoo rakentaa kulttuurikeskuksen megakompleksiinsa. Mutta miten he voivat ensin tuhota kulttuurihistoriamme ja sen jälkeen pystyttää siihen kulttuurikeskuksen!” Jenkins sanoo tuohtuneena.

LLPT on väittänyt julkisuudessa, että alkuperäiskansat puoltavat projektia. Tosiasiassa vain pientä osaa khoikhoi- ja san-väestöstä edustava First Nations Collective -järjestö tukee projektia. 11 perinteistä khoi-neuvostoa jäsenineen vastustaa sitä.

Lisäksi LLPT väittää, että alueen luonto oli ennestään heikolla tolalla eikä rakennuttaminen kosteikko- ja tulvatasangon päälle siksi vahingoita luontoa.

Kapkaupungin ympäristöhallintovirasto EMD on vahvistanut, että alueen ekologia on herkkä.

HuhtikuussA 2021, ennen rakennustöiden alkamista, Observatoryn alueella toteutettiin eläinlajien kartoitus- ja pelastusoperaatio. Tutkijat löysivät noin 70–80 erittäin uhanalaista Kapin leopardirupikonnaa (Sclerophrys pantherina), lähes vaarantuneita Kapin kääpiökameleontteja, jotka eivät selviä kaupunkialueilla, Kapin skinkkejä, vesikäärmeitä ja lähes vaarantuneita valkoposkisaukkoja.

Sekä vesi- että maa-alueet ovat luonnoltaan monimuotoisia, ja alueella elää ainakin 40 eri lintulajia.

Projektin ympäristövaikutusten arviossa todetaan, ettei biodiversiteetti kärsi rakennustöistä. LLPT aikoo rakentaa käytävän, jotta eläimet kuten rupikonna voivat liikkua alueella lännestä itään.

Rakennuttaja esittää myös lieventävänsä ympäristövaikutuksia muuttamalla alueen kanaalin “luonnollisemmaksi” joeksi, joka tarjoaa aiempaa paremmat elinolosuhteet lajeille.

Kapkaupungin yliopiston Vesitulevaisuuden instituutin johtava tutkija sekä ympäristö- ja maantieteen vanhempi lehtori Kevin Winter huomauttaa, että tämä luo todellisuudessa valuma-alueen, jonka perusteella ympäristövaikutusten arvion olisi pitänyt olla strateginen ympäristövaikutusten arvio perusarvion sijaan.

”Kapkaupunki ei ole selvittänyt perusteellisesti, miten kiihtyvä ilmastonmuutos täällä vaikuttaa. Suunnitteilla on jo toinen suurprojekti. Miten se vaikuttaa alueen hydrologiaan?”, Winter sanoo.

Kapin leopardirupikonna on uhanalainen laji, joka lisääntyy ainoastaan Observatoryn alueella. Winter arvioi, että biodiversiteetti todennäköisesti romahtaa, kun osa Liesbeek-joesta täytetään ja kuivatetaan.

Kosteikkoalueella pesii ainakin 40 eri lintulajia.

Kyltti kertoo alkuperäiskansan ja hollantilaisten välisestö sodasta ja alueen merkityksestä Etelä-Afrikan alkuperäiskansoille.

Winter ja useat ympäristöasiantuntijat ovat kyseenalaistaneet projektin ympäristövaikutusten arvioinnin. Winterin mukaan SRK Consulting -yhtiön toteuttama arvio keskittyi ennen kaikkea hiilijalanjälkeen mutta ei perehtynyt esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja merenpinnan nousun seurauksiin.

Vesiasiantuntija painottaakin, että juuri kukaan ei voi tarkkaan arvioida, mitä ilmastonmuutoksesta alueella seuraa.

”Vaikka raportin mallinnus on toteutettu hyvin, siinä sovelletaan globaalia mallia erittäin paikallisiin olosuhteisiin. Mallinnus ei välttämättä pidä lainkaan paikkaansa”, Winter sanoo.

Merivedenpinta voi alueella nousta puolesta metristä metriin. Winter toteaa, että sen seuraukset paikallisille ojitus- ja viemäröintijärjestelmille sekä tulvatasangoille ovat ennakoimattomat nyt, kun alueen hydrologiaa on muutettu.

Kapkaupunki itse kertoo sitoutuneensa kestävään vesipolitiikkaan.

Winterin mukaan Liesbeekjoen alkuperäinen haara voisi toimia tulvaesteenä. Mutta sen sijaan LLPT täyttää jokihaaran ja kutsuu sitä myrskyvesialueeksi.

Kyseessä on niin sanottu matala viemäröintikanava, joita käytetään läpäisemättömillä pinnoilla kuten teillä ja parkkipaikoilla vähentämään sade- tai tulvavesien huippuja. Asiantuntijat eivät ole nähneet suunnitelmaa myrskyvesialueen hallinnoimiseksi.

Kaupungin ympäristöhallintovirasto on todennut, että jos jokihaara ja kosteikkoalue täytetään, eivät eläimet enää liiku alueelta. Miksi Kapkaupunki siis hyväksyi projektin?

Kaupunki ja rakennuttaja ovat perustelleet projektia työpaikoilla. Rakennusprojekti työllistää runsaat 5 000 henkilöä rakennusvaiheessa ja noin 860 ihmistä sen jälkeen. Kapkaupungissa on noin viisi miljoonaa asukasta.

Suurin osa kaavailluista työpaikoista on matalapalkkaisia rakennus-, ylläpito- tai myyntitöitä.

”Afrikkalainen perintö on maailmanperintöä”, lukee tekstissä, joka on maalattu tielle lähellä rakennuspaikkaa.

Projektia vastustavan Observatory Civic Association -kansalaisjärjestön puheenjohtaja, Kapkaupungin yliopiston professori Leslie London huomauttaa, että työpaikkoja olisi syntynyt, vaikka rakennusprojekti olisi toteutettu toisaalla.

Amazon ei alun perin tavoitellut kyseistä aluetta. Kaupunki tarjosi Amazonille viittä muuta aluetta, muun muassa suositulla Waterfront-alueella.

Kaupunkisuunnittelun asiantuntija Jens Horber kirjoitti analyysissään Daily Maverick -sanomalehdessä, että kaupunki hyötyy projektista, koska rakennuttajan kustannuksiin kuuluu teettää silta jokialueen yli.

Silta yhdistää Ndabenin ja Salt Riverin alueet. Horber arvioikin, että Kapkaupunki uhraa tärkeän tulvatasangon ja kulttuuriperinnön saadakseen sillan sekä sen myötä kasvavat verotulot ja kunnallismaksut.

”Kaupunki on tähän valmis huolimatta siitä, että projekti on vakava riski kaupungin infrastruktuurille, ympäröiville kiinteistöille ja jopa fyysiselle turvallisuudelle”, Horber kirjoittaa.

Jenkinsin mukaan Kapkaupunki on valmis myymään maa-alueitaan ja rikkomaan ympäristölainsäädöksiä, mikäli hintalappu on riittävän suuri.

”Maailman rikkain mies ja suurimman yhtiön johtaja Jeff Bezos on laittanut hintalapun ja perinnöllemme”, Jenkins sanoo ja katsoo murtuneena maansiirtokoneita, jotka muuttavat pala palalta aluetta sementtiviidakoksi.

