Avustusjärjestöjen mukaan uhriluku kasvaa vielä hyvin todennäköisesti. Isku kohdistui vankilarakennuksiin, joihin oli majoitettu siirtolaisia. Jemenin sisällissota on YK:n mukaan johtanut yhteen maailman pahimmista humanitäärisistä katastrofeista.

Jemenissä varhain perjantaiaamuna tehdyssä tuhoisassa ilmaiskussa on kuollut tai haavoittunut vähintään 100 ihmistä, uutistoimisto AFP.

Ilmaisku tehtiin vankilarakennuksiin, joihin oli majoitettu siirtolaisia. Iskussa on kuollut uutistoimisto Reutersin mukaan ainakin kolme lasta. Rakennukset sijaitsivat Saadan maakunnassa Jemenin pohjoisosassa.

Avustustyöntekijät raivasivat iskun jälkeen jättämiä raunioita vielä puoliltapäivin ja kaivoivat ruumiita ylös. Ilmaisku tehtiin muutama päivä sen jälkeen, kun huthi-kapinalliset olivat tehneet omia iskujaan Saudi-Arabiaa ja Yhdistyneitä Arabiemiraatteja vastaan.

Saudi-Arabian johtama liittouma on kiihdyttänyt ilmaiskujaan Jemenin huthi-kapinallisia vastaan sisällissodassa, joka on YK:n joulukuisen arvion mukaan tappanut jo 233 000 ihmistä. Suurin osa uhreista on kuollut sodan ”epäsuorien seurauksien” takia. Sisällissota on YK:n mukaan johtanut yhteen maailman pahimmista humanitäärisistä katastrofeista.

YK:n alaisen Unicefin mukaan vähintään 10 000 lasta on kuollut tai rampautunut konfliktissa. Tuhansia lapsia on pakotettu lapsisotilaiksi, ja noin kaksi miljoonaa on joutunut evakkoon maassa.

Maan sisällissodasta huolimatta monet siirtolaiset suuntaavat Jemeniin matkatakseen sieltä vauraisiin Persianlahden maihin.