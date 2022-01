Israel näyttää liittyneen jatkoksi kymmenen hallituksen joukkoon, joka on käyttänyt israelilaisyrityksen vakoiluohjelmaa kansalaistensa varjostukseen.

Israelin poliisi on käyttänyt Pegasus-vakoiluohjelmaa kerätäkseen tietoja ainakin yhdestä poliittisesta päättäjästä, kahdesta pormestarista ja joukosta kansalaisia, jotka ovat osallistuneet entistä pääministeriä Benjamin Netanjahua vastustaviin mielenosoituksiin. Asiasta kertoo israelilainen talouslehti Calcalist.

Lehden mukaan poliisin kyberyksikkö on saanut määräykset NSO-yhtiön kehittämän hakkerointiohjelman käyttöön poliisin johdolta. Kansalaisten seurantaan on ryhdytty ilman oikeuden antamaa lupaa, ja tekniikkaa on käytetty myös tietojen kalasteluun ilman erityistä rikosepäilyä.

Vakoillut mielenosoittajat ovat osallistuneet ainakin vuoden 2020 mielenosoituksiin, joita järjestettiin koronarajoituksia vastaan. Suomessa asiasta kertoi ensimmäisenä Yle.

Pegasus nousi otsikoihin viime kesänä, kun 20 median yhteisprojekti paljasti ohjelman laajan käytön urkinnassa eri puolilla maailmaa. Ohjelma pystyy tunkeutumaan sekä Ios- että Android-laitteisiin ja seuraamaan niiden käyttöä.

Viime kesän paljastusten mukaan ohjelmaa ovat käyttäneet ainakin Arabiemiraatit, Azerbaidžan, Bahrain, Intia, Kazakstan, Meksiko, Marokko, Ruanda, Saudi-Arabia ja Unkari.

Joulukuussa paljastui, että myös Puolaa hallitseva Laki ja oikeus -puolue on saattanut käyttää Pegasus-haittaohjelmaa poliittisten vastustajiensa seuraamiseen. Nyt siis Israel näyttää liittyneen joukon jatkoksi.

Lue lisää: Puolassa hallitsevan puolueen epäillään vakoilleen oppositiota Pegasus-ohjelmalla

Yhdysvallat lisäsi marraskuussa NSO-yhtiön pakotelistalleen yhtiön harjoittaman vahingollisen kybertoiminnan vuoksi. Yhdysvaltain kauppaministeriö arvioi tuolloin, että autoritaariset valtiot ovat Pegasus-ohjelman avulla voineet vakoilla ja painostaa myös rajojensa ulkopuolella olevia poliittisiksi vastustajiksi kokemiaan henkilöitä.

Lue myös: Laaja selvitys: Ainakin kymmenen maan hallitukset ovat saattaneet vakoilla poliitikkoja, aktivisteja ja toimittajia israelilaisen NSO Groupin hakkerointi­ohjelmalla.