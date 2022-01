Muiden maiden viime päivinä ilmoittamat avustuslupaukset ovat vaatimattomampia, ja Saksa suhtautuu torjuvasti aseiden toimittamiseen.

Ukraina ei kuulu sotilasliitto Natoon, joten maalla ei ole turvatakuita, jos Venäjä päättää hyökätä sitä vastaan. Ukrainalla on kuitenkin monia kumppaneita, jotka ovat lähettäneet maalle aseita ja muuta tukea mahdollisen sodan varalta.

Selvästi suurin tukija on ollut Yhdysvallat, joka on ilmoituksensa mukaan antanut Ukrainalle vuoden 2014 jälkeen 2,7 miljardin dollarin eli noin 2,4 miljardin euron arvosta aseellista tukea. Tuolloin Venäjä valtasi Krimin niemimaan ja aloitti Itä-Ukrainan sodan.

Yhdysvallat päätti viimeksi joulukuussa uudesta noin 200 miljoonan dollarin arvoisesta avusta, johon kuului esimerkiksi panssarintorjuntaohjuksia, kevyempää aseistusta, ammuksia ja tietoliikennelaitteita.

Yhdysvaltain Kiovan-suurlähetystö kertoo, että perjantai-iltana Ukrainaan saapui lähes 200 000 paunan (90 000 kilon) lasti ”tappavaa apua”, johon kuului ”ammuksia Ukrainan etulinjan puolustajille”.

Yhdysvaltain apu on ollut Ukrainalle kokonaisuudessaan merkittävää. Ukrainan puolustusmenot olivat vuonna 2020 noin kuusi miljardia dollaria, mikä oli noin neljä prosenttia bruttokansantuotteeseen verrattuna.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden totesi kuitenkin joulukuussa, että yhtä asiaa Yhdysvallat ei aio Ukrainaan lähettää, vaikka Venäjä hyökkäisi maahan: sotilaita.

Ukraina on saanut myös monilta muilta mailta lupauksia ja konkreettista apua. Niistä on viime päivinä sadellut tietoa ripauksin, ja esimerkiksi The Washington Post -lehti on koonnut tietoja yhteen.

Joitakin avustuslupauksia voi pitää julkisuuteen kerrottujen tietojen perusteella lähinnä symbolisina. Ukraina on kuitenkin kiittänyt tukijoitaan vuolaasti.

Esimerkiksi Britannian puolustusministeri Ben Wallace kertoi maansa parlamentille viime maanantaina, että Britannia toimittaa Ukrainalle keveitä panssarintorjunta-aseita. Wallace sanoi myös, että Britannia lähettää ”pienen määrän” sotilasneuvonantajia aiemmin lähettämiensä sotilaiden lisäksi kouluttamaan ukrainalaisia aseiden käytössä.

Hän painotti, että Britannian tarjoamat aseet eivät ole strategisia vaan yksinomaan puolustukseen tarkoitettuja, kertoi Politico-verkkolehti.

Myös Kanada on lähettänyt Ukrainaan jonkin verran sotilaita vuodesta 2020 alkaen antamaan koulutusta ukrainalaisille. Kanadalaisen Global News -kanavan mukaan pieni määrä erikoisjoukkoja lähetettiin maahan tammikuun 9. päivän tienoilla, mutta niiden tehtäviin ei kanavan tietojen mukaan kuulu varsinainen joukkojen koulutus.

Ukrinform-uutissivusto kertoi perjantaina, että myös Puola on kertonut harkitsevansa materiaaliavun antamista Ukrainalle. Asiasta on sivuston mukaan keskusteltu Puolan ja Ukrainan presidenttien kesken.

Tšekin uusi hallitus harkitsee niin ikään Ukrainan auttamista joko myymällä tai lahjoittamalla aseita maahan, kertoi Euractiv-sivusto torstaina. Myös Hollanti on ilmoittanut valmiudestaan antaa asetukea.

Viron, Latvian ja Liettuan puolustusministerit julkaisivat perjantaina yhteislausunnon, jonka mukaan Baltian maat ovat saaneet Yhdysvalloilta luvan toimittaa Ukrainan avuksi yhdysvaltalaisvalmisteisia aseita.

Ukrainalaisia sotilaita harjoittelemassa Javelin-panssaritorjuntaohjuksen käyttöä viime joulukuussa julkaistussa kuvassa.

Lausunnon mukaan Latvia ja Liettua lähettävät Ukrainaan Stinger-ilmatorjuntaohjuksia, kun taas Viro lupaa maalle Javelin-panssarintorjuntaohjuksia.

Viro halusi myös lähettää 122-millisiä kenttätykkejä, jotka se on ostanut Suomelta vuonna 2009. Koska Saksa myi alun perin Suomelle kyseiset neuvostovalmisteiset tykit, Viro tarvitsi tykkien toimittamiseen Saksan ja Suomen luvan.

Sanomalehti The Wall Street Journalin (WSJ) mukaan Saksa on evännyt Virolta luvan toimittaa aseet Ukrainaan, koska Saksa haluaa välttää asetoimituksia sotilaallisesti jännitteisille alueille.

WSJ lainasi nimeltä mainitsematonta Suomen hallituksen tiedottajaa, jonka mukaan Viron pyytämä lupa olisi Suomen näkökulmasta pelkkä muodollisuus eikä siihen liity Ukrainan tämänhetkinen tilanne.

Viro oli esittänyt Suomelle viime vuoden lopulla toiveen, että se saisi luvan viedä tykit Ukrainaan. Puolustusministeriön viestintäjohtaja Niina Hyrsky kertoi lauantaina HS:lle, että vientiluvan käsittely on vielä kesken ja asiasta päättämisen tueksi tarvitaan muun muassa ulkoministeriön lausunto.

Saksan puolustusministeri Christine Lambrecht kertoi lauantaina uutistoimisto AFP:n mukaan, että Saksa aikoo lähettää Ukrainaan kenttäsairaalan. Hänen mukaansa Saksan hallituksessa on kuitenkin yksimielisyys siitä, ettei Ukrainaan pidä nyt toimittaa aseita.

”Aseiden toimittaminen ei tässä tilanteessa ole avuksi”, Lambrecht sanoi.

Ukrainan joukkoja kansainvälisissä sotaharjoituksissa Lvivin alueella viime syyskuussa.

Monet Naton jäsenmaat ovat reagoineet Ukrainan tilanteen kiristymiseen sotilasliiton toiminnan puitteissa. Esimerkiksi Ranska on lähettänyt lisää joukkoja Romaniaan ja Espanja sota-aluksiaan Mustallemerelle.

Nato ei kuitenkaan valmistaudu sotimaan Ukrainan rinnalla Venäjää vastaan. Uutistoimisto Reutersin analyysin mukaan sotilasliitto olisi sivuosassa, ellei sotiminen laajenisi sen jäsenmaiden alueille.

Länsimaat ovat uhanneet Venäjää tuntuvilla talouspakotteilla, jos se hyökkää Ukrainaan. Niistä päättäminen tapahtuisi Euroopan osalta EU:ssa.