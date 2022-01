Norjan ulkoministeriön mukaan tapaamisella ei haluta legitimoida Talebanin hallintoa, mutta neuvotteluilla tähdätään Afganistanin ihmisoikeustilanteen parantamiseen.

Afganistania hallitsevan Talebanin 15-henkinen valtuuskunta on saapunut lauantaina Norjan Osloon, kertovat uutistoimisto AFP ja Norjan yleisradioyhtiö NRK.

Talebanin valtuuskunta saapui Norjaan kolmipäiväisiin keskusteluihin länsimaiden diplomaattien ja Afganistanin kansalaisyhteiskuntaa edustavien henkilöiden kanssa. Norjan ulkoministeriön mukaan paikalla tulee olemaan afganistanilaisten kansalaisjärjestöjen johtajia, aktivisteja, poliitikkoja ja toimittajia.

Kyseessä on Talebanin edustajien ensimmäinen virallinen vierailu Euroopassa sen jälkeen, kun ääri-islamistinen järjestö palasi valtaan Afganistanissa elokuussa.

Valtuuskunta saapui Kabulista yksityislennolla, joka laskeutui Oslon lentokentälle lauantai-iltana. Valtuuskunnan nähdään poistuvan lentokoneesta norjalaisen VG-lehden julkaisemalla videolla.

Talebanin valtuuskuntaa Norjassa johtaa ulkoministeri Amir Khan Muttaqi. Ulkoministeriön tiedottaja Abdul Qahar Balkhi julkaisi viestipalvelu Twitterissä kuvia valtuuskunnan jäsenistä.

Yksi valtuuskunnan jäsenistä on valokuvien perusteella Anas Haqqani, joka tunnetaan Talebanin kanssa liittoutuneen Haqqani-terroristiverkoston vaikuttajahahmona. Verkosto on yhdistetty kymmeniin verisiin terroritekoihin, ja se on ollut läheisissä yhteyksissä sekä Pakistaniin että terroristijärjestö al-Qaidaan.

Anas Haqqanin veli, Sirajuddin Haqqani, on terroristiverkoston entinen johtaja ja toimii nykyään Talebanin hallinnon sisäministerinä.

Maanantaina Taleban keskustelee muun muassa Yhdysvaltojen, Ranskan, Britannian ja Euroopan unionin edustajien kanssa. Tiistaina aikaa on varattu kahdenvälisille keskusteluille norjalaisviranomaisten kanssa, kertoo uutistoimisto AFP.

NRK:n tietojen mukaan keskustelut tapahtuvat Soria Moria -konferenssikeskuksessa Oslon Holmenkollenissa.

Norjan ulkoministeriö kertoi lauantaina julkaisemassaan tiedotteessa, ettei maa halua tapaamisella legitimoida Talebanin hallintoa, mutta tähtää neuvotteluilla maan ihmisoikeustilanteen parantamiseen. Keskusteluissa on Norjan mukaan tarkoitus keskittyä humanitaarisen kriisin ratkaisemiseen.

Yksikään ulkovalta ei ole tähän mennessä tunnustanut Afganistanin nykyhallintoa.