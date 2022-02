Historioitsijan mukaan 95-vuotias kuningatar Elisabet on ollut taitava käyttämään pehmeää valtaansa. Hän kuuluu Britannian pitkäikäisten naishallitsijoiden joukkoon Elisabet I:n ja Viktorian kanssa.

Lontoo

Sunnuntaina tulee täyteen tasan 70 vuotta kuningatar Elisabet II:n valtaannoususta. Koskaan aiemmin ei Britanniassa ole ollut yhtä pitkäaikaista hallitsijaa.

Kuningattaren platinajuhlaa (eli niin sanottua Platinum Jubileeta) kestää koko vuosi. Pääjuhlallisuudet järjestetään kuitenkin vasta kesäkuun alussa nelipäiväisenä pitkänä viikonloppuna.

Miksi vasta silloin?

”Sää on Englannissa silloin parempi”, sanoo historioitsija, professori Jane Ridley ulkomaankirjeenvaihtajille Lontoossa.

Kuningatar Elisabet ja hänen puolisonsa prinssi Philip vuonna 1952.

Toinen syy on se, että kuningatar ei ole koskaan halunnut juhlia isänsä kuolinpäivää. Elisabetista tuli kuningatar vain 25-vuotiaana, kun isä eli Yrjö VI kuoli helmikuun kuudentena vuonna 1952.

Kuningatar Elisabet töissä eli lukemassa hallitusohjelmaa parlamentin ylähuoneessa toukokuussa 2021.

Brittihovi on ollut viime aikoina kohujen kourissa. Kuningattaren toiseksi vanhimman pojan eli prinssi Andrew’n on väitetty syyllistyneen seksuaalirikoksiin. Siviilioikeudenkäynti New Yorkissa alkanee syksyllä.

Kuningatar ja prinssi Andrew Ascotin laukkakilpailuissa kesäkuussa 2019. Kuninkaallisista edustustehtävistä hyllytetty Andrew ei enää esiinny julkisuudessa.

Aiemmin otsikoissa on ollut Sussexin herttuaparin eli Harryn ja Meghanin muutto Yhdysvaltoihin. Pariskunta on antanut ymmärtää, että brittihovi oli rasistinen.

Professori Ridleyn mukaan skandaalit tuskin latistavat tunnelmaa kuningattaren platinajuhlissa.

Kuningatar ja hänen nyt jo edesmennyt puolisonsa prinssi Philip matkalla kuningattaren pojantyttären prinsessa Eugenien häihin lokakuussa 2018.

Huhtikuussa jo 96 vuotta täyttävän kuningattaren arvostus on Britanniassa erittäin suurta. Monarkian kovimmatkaan kriitikot eivät halua pilata kuningattaren juhlia.

”[Platinajuhlaa] pidetään kuningattaren omana merkkipäivänä. Juhlien häirintää ei katsottaisi hyvällä”, Buckinghamin yliopistossa uuden ajan historian professorina toimiva Ridley arvioi.

Ridleyn mukaan kuningatar Elisabet on ollut taitava käyttämään epävirallista eli pehmeää vaikutusvaltaansa.

Virallista valtaa hänellä ei ole. Kuningatar on kuitenkin halunnut aina pysyä perillä asioista. Hänellä ja kulloisellakin brittipääministerillä on ollut tapana pitää palaveri kerran viikossa.

”Kuningatar on politiikan yläpuolella. Hänen tehtävänsä on toimia kriiseissä kansaa yhdistävänä hahmona. Tämä nähtiin muun muassa pandemian aikana.”

Puheessaan huhtikuussa 2020 kuningatar kannusti kansaa sinnikkyyteen.

Kuningattaren vuoden 2021 joulupuhe nauhoitettiin etukäteen Windsorin linnassa. Etualan valokuvassa kuningatar on yhdessä huhtikuussa 2021 kuolleen Philip-puolisonsa kanssa.

Kuningattaren perintö onkin korkeassa työmoraalissa: työ ennen kaikkea.

”Ihmiset näkevät hänet myös eräänlaisena koko kansan isoäitinä – – ja jopa perheenjäsenenä. Monet näkevät unia siitä, että kuningatar tulee teelle”, Ridley kertoo

Kuningatar on jo ehtinyt viettää hopeajuhlat (Silver Jubilee vuonna 1977), kultajuhlat (Golden Jubilee vuonna 2002) sekä timanttijuhlat (Diamond Jubilee vuonna 2012).

Vielä vuonna 1977 kuningatar suhtautui kuulemma arkaillen hopeajuhlien järjestämiseen. Britannia oli kriisissä, ja hovissa pelättiin kansan tuomiota.

”Hopeajuhlat olivat kuitenkin yllättäen iso menestys. Eri puolilla maata järjestettiin spontaanisti nelisen tuhatta katujuhlaa kuningattaren kunniaksi.”

Kuningattaren hopeajuhlista kesäkuussa 1977 tuli odotettua suurempi menestys. Kuvassa kuningatar tervehtimässä onnittelijoita Lontoossa.

Katujuhlia tee- ja kuohuviinitarjoiluineen on luvassa myös tänä vuonna. Virallinen platinalounaspäivä (The Big Jubilee Lunch) koittaa sunnuntaina 5. kesäkuuta.

”Juhlalounas voi olla iso tai pieni, katujuhlat tai piknik, grillausta puutarhassa tai teetä ja kakkua – – Jo yli 1 400 henkilöä on rekisteröitynyt emännöimään juhlalounaita”, brittihovin verkkosivuilla kerrotaan.

Hovin verkkosivuilta löytyy myös muu virallinen juhlaohjelma.

Torstaina 2. kesäkuuta järjestetään perinteinen syntymäpäiväparaati. (Kuningattaren virallisia syntymäpäiviä paraateineen juhlitaan yleensä aina kesäkuun toisena lauantaina, vaikka hän on syntynyt oikeasti 21. huhtikuuta. Syynä on taas sää.)

Kuninkaallinen perhe seurasi kuningattaren virallisten syntymäpäivien juhlaparaatia kesäkuussa 2019.

Perjantaina 3. kesäkuuta on vuorossa juhlajumalanpalvelus. Lauantaipäivä 4. kesäkuuta menee hevoskilpailuissa. Saman päivän iltana Buckinghamin palatsin puutarhassa pidetään iso juhlakonsertti.

Kuningattaren platinajuhlien kunniaksi on tehtailtu jo isot määrät muistotavaraa kuten teemukeja.

Pienempiä juhlallisuuksia järjestetään ympäri vuoden niin Britanniassa kuin myös muissa Kansainyhteisön jäsenmaissa. Ihmisiä kannustetaan myös istuttamaan puita.

Kuningatar Elisabet ja kruununprinssi Charles aloittivat juhlavuoden puunistutuskampanjan jo viime lokakuussa Skotlannissa.

Paljon huomiota on saanut kilpailu juhlavuoden jälkiruoaksi (The Platinum Pudding). Määräaika reseptien lähettämiselle meni umpeen perjantaina.

ProfessorI RIDLEYN mukaan kuningatar Elisabet II asettuu samaan pitkäikäisten ja vaikutusvaltaisten kuningattarien jatkumoon kaimansa Elisabet I:n ja isoisoisoäitinsä kuningatar Viktorian kanssa.

”Kun hallitsija on ollut nainen, on valtakausi ollut pitkä ja onnistunut.”

Renessanssikuningatar Elisabet I hallitsi Englantia ja Irlantia 45 vuotta aina vuodesta 1558 vuoteen 1603.

”Se oli vaurauden ja kulttuurin aikaa, ja myös Shakespearen aikaa.”

Kokonaiselle aikakaudelle nimen antanut Viktoria hallitsi 63 vuotta vuodesta 1837 vuoteen 1901. Juuri Viktoria aloitti myös merkkipäiväjuhlien vieton.

”Viktoria oli erakko, hän oli vetäytynyt julkisuudesta aviomiehensä kuoltua. Mutta kun hän kuuli kansan hurraavan kadulla [juhlallisuuksien aikana], puhkesi hän kyyneliin.”

Euroopan pitkäikäisin hallitsija on kuitenkin – ainakin vielä toistaiseksi – Aurinkokuninkaana tunnettu Ranskan Ludwig XIV. Hän hallitsi peräti 72 vuotta 1643–1715.

Usein esitetty kysymys on, luopuuko kuningatar Elisabet lopulta vallasta. Ehkä platinajuhla olisi sopiva hetki siirtyä eläkkeelle?

Professori Ridley ei usko, että kuningatar lähtee ennen aikojaan. Vallasta luopumisen ideaan liittyy liikaa ikäviä muistoja: setä eli Edward VIII luopui kruunusta vuonna 1936 naidakseen amerikkalaisen Wallis Simpsonin, ja hallitsijanhommat kaatuivat pikkuveljen eli kuningattaren isän niskaan.

Yhtä lailla professori uskoo, että prinssi Charles, 73, nousee kuninkaaksi äitinsä kuoltua. Pojanpoika eli prinssi William, 39, ei syrjäytä isäänsä.

”Monarkiaan kuuluu, että ei voi valita. Charles on seuraavana jonossa – – ja hän on tehtäväänsä erittäin hyvin valmistautunut.”