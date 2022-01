Latvia toivoi Yhdysvaltojen joukkojen pysyvää sijoittamista maahansa jo marraskuussa. Nyt Bidenin hallinnon odotetaan päättävän lisäjoukkojen lähettämisestä.

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin arvioidaan tekevän kuluvan viikon aikana ratkaisun lisäjoukkojen lähettämisestä Itä-Eurooppaan ja Baltiaan. Asiasta kertoo yhdysvaltalaislehti The New York Times.

Lehden nimettömien lähteiden mukaan Bidenille on esitelty useampi vaihtoehtoinen toimintasuunnitelma lauantaina Camp Davidissa.

Lehden mukaan vaihtoehtona on ainakin 1 000–5 000 sotilaan lähettäminen. Määrän voisi jopa kymmenkertaistaa, jos turvallisuustilanne heikkenee vielä entisestään.

The New York Timesin mukaan mikään suunnitelmista ei kuitenkaan ole ainakaan toistaiseksi sisältänyt vaihtoehtoa, jossa joukkoja lähetettäisiin nimenomaan Ukrainaan.

Ukrainaan Yhdysvallat on lähettänyt ase- ja koulutusapua. Vuodesta 2014 syksyyn 2021 mennessä erilaisia apuja oli lähetetty Yhdysvaltain Kiovan-suurlähetystön mukaan yhteensä reilun kahden miljardin euron arvosta vuodesta 2014 alkaen.

Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken vahvisti sunnuntaina, että Yhdysvalloilla on tekeillä muutakin kuin diplomatiaa.

”Vaikka olemmekin sitoutuneet mukaan diplomatiaan, olemme myös keskittyneet rakentamaan puolustusta, rakentamaan pelotetta”, televisiokanava CBS:n haastattelema Blinken sanoi.

”Etenemme molempia polkuja yhtäaikaisesti, jotta voimme olla valmiina kumpaan tahansa. Valinta on Vladimir Putinin.”

Yhdysvaltain joukkojen ja kaluston määrän kasvattaminen Venäjän rajojen läheisyydessä on käytännössä juuri sitä, mitä Venäjän hallinto joulukuussa esittämässään vaatimuslistassa vastusti. Vaikka puhe on ollut Naton itälaajentumisen pysäyttämisestä, Yhdysvallat on Naton suurin ja vaikutusvaltaisin jäsenvaltio.

Varsinkin Baltian maille toive Yhdysvaltain tuesta on muuttunut kuluvana vuonna entistä keskeisemmäksi. Toiveet ovat voimistuneet sen jälkeen, kun Venäjä aiemmin tammikuussa ilmoitti yhteisistä sotaharjoituksista Valko-Venäjän kanssa ja ryhtyi kuljettamaan Valko-Venäjälle joukkojaan. Harjoitukset on Venäjän ilmoituksen mukaan tarkoitus pitää helmikuun alkupuolella.

Valko-Venäjällä on yhteistä maarajaa Liettuan, Latvian, Puolan ja Ukrainan sekä Venäjän kanssa.

Latvia ilmaisi toiveensa Yhdysvaltain joukkojen pysyvästä sijoittamisesta Latviaan jo marraskuun lopulla vähän ennen kuin Venäjä julkaisi kiristyneeseen tilanteeseen johtaneen vaatimuslistansa.

”Tarvitsemme enemmän kansainvälistä apua. Haluaisimme nähdä pysyvän Yhdysvaltojen (asevoimien) läsnäolon maassamme”, Latvian puolustusministeri Artis Pabriks sanoi uutistoimisto Reutersille marraskuun lopussa.

”Ilma- ja meripuolustus tarkoittaisi käytännössä sellaisia järjestelmiä kuin (ilmatorjuntaohjus) Patriot.”

Virossa Yhdysvaltojen joukkoja suorastaan vaaditaan maahan. Pääministeri Kaja Kallas sanoi maanantaina brittilehti Financial Timesille, että paras pelote Venäjää vastaan on Yhdysvaltojen lippu.

”Suurin pelote on se että sinulla on isoja kavereita. Jos olet koulukiusattu, kiusaaja ei kiusaa sinua jos sinulla on isoja ja vahvoja kavereita. Pelotteen suhteen on sama. Suurin pelote Venäjää vastaan on Amerikan lippu.”

Baltian maat ovat kaikki Naton jäseniä. Niissä ilmavalvonnan hoitavat jo Nato-maat vaihtuvissa vuoroissa. Virossa valvontavuorossa on parhaillaan Britannia tanskalaisten ja ranskalaisten joukkojen tukemana. Latvian valvontavuorossa on Kanada, Liettuassa Saksa.

Latviassa maaliskuussa valvontavastuun ottava Tanska on jo luvannut lisää kalustoa: maa lähettää neljä ylimääräistä hävittäjää ja yhden ylimääräisen fregatin merialuevalvontaan.

Pääministeri Kallas lupasi myös, että Viro kasvattaa puolustusbudjettinsa osuutta. Nato edellyttää, että puolustusmäärärahat ovat kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta – tämän edellytyksen Viro jo täyttää. Nyt suunnitelmissa on nostaa puolustusmäärärahat 2,4 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Yhdysvaltain joukkoja on ollut ja on sekä Baltiassa että Puolassa. Joukkojen sijoittelu ei kuitenkaan ole luonteeltaan pysyvää. Tammikuun alkupuolella yhdysvaltalainen tv-kanava NBC News laski, että Puolassa ja Baltiassa on arviolta 6 000 Yhdysvaltojen sotilasta. Heistä suurin osa, noin 4 000, on Puolassa.