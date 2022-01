Saksan pehmeää Venäjä-politiikkaa selittää ainakin kolme asiaa: historian painolasti, energiapolitiikka ja halu sitoa Venäjä länteen.

Berliini

Häpeä. Pohjakosketus. Venäjä-ongelma. Saksassa on jo viikkoja jatkunut julkisuudessa hyvin suorasanainen itseruoskinta liittyen Saksan hallituksen Venäjä-politiikkaan ja julkiseen Venäjä-keskusteluun.

Gustav Gressel

”Tämä ei ole ensimmäinen eikä viimeinen murhe­näytelmä”, huokaa Venäjään erikoistunut turvallisuus­politiikan asiantuntija Gustav Gressel Berliinissä toimivasta European Council on Foreign Relations -tutkimus­laitoksesta.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz sai joulukuussa kovaa arvostelua leimattuaan Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen yhä edelleen vain taloudelliseksi kysymykseksi.

Viime viikolla hän ilmaisi kantansa muuttuneen yhteisessä tiedotustilaisuudessa Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa. Kaasuputki voi sittenkin olla pakotepöydällä.

Gresselin mukaan linjanmuutoksella on valtava merkitys koko Euroopalle. Se, että kannanvaihto tuli julki puolihuolimattomasti Stoltenbergin vierailulla vailla kunnon avaamista, on omituista.

Saksa on toistellut Venäjälle, että hyökkäyksellä Ukrainaan olisi kova hinta – ja että Saksa on valmis ottamaan tarvittaessa myös pakotteista itsekin takkiinsa. Konkretia on kuitenkin vähissä.

Moni odottaa Saksalta enemmän niin Saksassa kuin sen ulkopuolella. Saksa on EU:n talousmahti ja suuri Nato-maa. Angela Merkelin liittokanslerikausien aikana Saksan ulkopoliittinen asema oli vahva.

Joidenkin asiantuntijoiden mukaan sanktiopelotteiden näkyvämpi julkituonti voisi toimia tehokkaammin sodan pysäyttämiseksi. Gressel arvioi sodan mahdollisuuden olevan ”fifty–fifty”.

”Emme valitettavasti pääse Putinin pään sisään”, hän sanoo.

Gresselin mielestä vaikuttaa siltä, että kaikki eivät ymmärrä, miten valtavat ja vakavat seuraukset sodalla olisi koko Euroopalle. Tärkeintä olisikin tehdä kaikki sen estämiseksi ennalta.

Suuri kysymys tällä hetkellä on, miksi Saksan hallitus kieltäytyy useista liittolaisistaan poiketen viemästä aseita Ukrainaan ja estää myös muita valtioita tekemästä niin.

Gresselin mukaan se ei ole yllättävää, mutta se on käsittämätöntä.

”Vastuuton ja häpeällinen tosiasia”, hän sanoo.

Saksalla on historiallinen periaate olla viemättä aseita kriisialueille. Se on kirjattu myös nykyisen hallituksen ohjelmaan. Syynä on painolasti, jota Saksa kantaa toisesta maailmansodasta. Se kokee olevansa vastuussa Euroopan rauhasta.

Nyt on kysytty, miten Saksan rauhanpolitiikkaan sopii se, että se on viime vuonna vienyt aseita esimerkiksi Egyptiin ja Pakistaniin. Egypti tukee Saudi-Arabiaa ja Arabiemiraatteja Jemenin sodassa.

Gresselin mukaan Saksan asevientipolitiikka ei kestäkään moraalista tarkastelua.

”Toinen silmä pannaan kiinni, jos taloudelliset edut ovat pelissä”, hän sanoo.

Gresselin mukaan Saksan pitäisi asevientipolitiikassa osata erottaa oikeutettu puolustautuminen aggressiivisesta hyökkäyssodasta. Ukrainassa valmistaudutaan ensin mainittuun, hän sanoo. Kyse vaikuttaa hänen mukaansa olevan naiiviudesta.

Liittokansleri Olaf Scholz tapasi Eurooppaa kiertäneen Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin Berliinissä 20. tammikuuta.

Gresselin mielestä kyse ei ole siitä, etteikö Saksa toimisi sodan ehkäisemiseksi. Transatlanttinen yhteistyö on tiivistä.

Maanantai-iltana Scholz keskusteli tilanteesta puhelimessa sekä EU:n ja Naton johtajien että eri maiden kollegoidensa kanssa: Britannian, Ranskan, Italian, Puolan ja Yhdysvaltojen.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin mukaan maiden välillä vallitsee yksimielisyys siitä, miten Venäjän uhkaa torjutaan.

Gresselin mukaan turhautuminen Saksaan johtuu suurelta osin siitä, että politiikkaa ei selitetä kunnolla julkisuuteen. Viestintää on minimaalisen vähän.

Viikonloppuna paljon huomiota sai saksalaisamiraalin, merivoimien komentajan Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia tukeva kommentti. Amiraali jätti nopeasti eronpyyntönsä.

Perjantaina levisi myöhemmin vääräksi osoittautunut uutinen, jonka mukaan Scholz olisi kieltäytynyt Bidenin kutsusta Yhdysvaltoihin.

Gresselin mukaan tapaukset ovat esimerkkejä siitä, että johdonmukaisen ja avoimen viestinnän puuttuessa huhut ja väärinkäsitykset vahvistuvat.

”Tietämättömät lausunnot rikkovat ulkopolitiikkaa”, hän sanoo.

Epäselvyyttä on lisännyt myös Scholzin ja sosiaalidemokraattisen puolueen vaalima ”uusi eurooppalainen idänpolitiikka”, joka muistuttaa monien korvissa sävyltään liikaa kylmän sodan aikaista kanssakäymistä Neuvostoliiton kanssa.

Sitäkään Scholz ei ole vaivautunut kunnolla avaamaan.

Saksassa on Venäjän-mielisyyttä ja Putinin puolustelua – kuten joissakin piireissä monissa muissakin maissa, myös Suomessa.

Gresselin mukaan pitäisi kuitenkin muistaa, että kyse on vain pienestä osasta saksalaisia. Siksi hänestä onkin erikoista, että Scholz näyttää pelkäävän oman puolueensa väkeä, Venäjän-mielistä vasemmistosiipeä.

Gresselin mukaan SPD otti vaalivoiton Scholzin ansiosta, ja siksi hän voisikin ottaa rohkeammin ottaa ohjat käsiinsä puolueessa. Mielipidekyselyiden mukaan tyytyväisyys Scholziin on Saksassa vahvaa ja hänen puolueensa SPD:n kannatus on vahvistunut entisestään.

Kumppanuusajattelu suhteessa Venäjään vahvistui erityisesti demariliittokansleri Gerhard Schröderin kaudella 1998–2005. Silloin Euroopassa ajateltiin ”keskinäisriippuvuuden” vahvistavan myös vakautta.

Sen jälkeen Saksa päätti luopua ydinvoimasta ja tukeutuu voimakkaasti venäläisen kaasun tuontiin. Nyt Saksan energiariippuvuus Venäjästä on aito politiikan ongelma.

Saksan sosiaalidemokraattien puoluesihteeri Kevin Kühnert selitti puolueen linjaa maanantaina tiedotustilaisuudessa ja sanoi pyytämättä vastaavansa viikkoja jatkuneeseen hämmennykseen.

”SPD puhuu täysin selvästi yhdellä äänellä”, hän vakuutti.

Kansainvälisen oikeuden loukkaaminen Ukrainassa ei jäisi seurauksitta, ja sodan uhka on todellinen, hän sanoi.

Kühnertin mukaan se, että hallitus ei paaluta julkisuudessa konkreettisia periaatteita esimerkiksi sanktioihin liittyen, ei tarkoita sitä, että Putinille aiottaisiin antaa periksi.

”Kyse ei ole naiiviudesta. Etsimme ratkaisuja neuvottelemalla.”

Kühnertin mukaan EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Josep Borrell on vakuuttanut EU:n olevan yhtenäinen suhteessa Venäjään, ja se riittää todisteeksi Saksan linjan hyväksyttävyydestä.