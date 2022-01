Kaksi kuukautta omikron­muunnoksen löytymisen jälkeen Etelä-Afrikka on palaamassa normaaliin – Tutkija: ”Länsi sulki korvansa hyviltä uutisilta”

Kun omikronmuunnos havaittiin Etelä-Afrikassa marraskuun lopulla, länsimaat sulkivat rajojaan kiireellä. Nyt pandemia hiipuu selkeästi eteläisessä Afrikassa, jossa omikronmuunnos on osoittautunut lieväksi.

Harare

Kun tutkijat löysivät omikronmuunnoksen Etelä-Afrikassa marraskuun lopulla, maailma kuunteli.

Oli mahdollista, että muunnos aiheuttaisi vakavia ongelmia, kuten aggressiivinen deltavariantti oli aiheuttanut.

Parissa päivässä erityisesti länsimaat alkoivat sulkea rajojaan eteläisestä Afrikasta saapuvilta matkustajilta. Lukuisat lentoyhtiöt ja matkanjärjestäjät peruivat lentojaan Etelä-Afrikkaan juuri ennen matkailun huippusesonkia.

Noin viikko omikronmuunnoksen ilmaantumisen jälkeen Euroopassa todettiin, että virus oli jo läsnä.

Jo joulukuussa eteläafrikkalaistutkijat alkoivat julkaista tutkimustietoa, jonka mukaan vakavat tautitapaukset eivät lisääntyneet, vaikka virus levisi. Euroopan ja Yhdysvaltain rajat pysyivät kuitenkin kiinni ja karanteenirajoitukset kiristyivät.

”Ei ollut epäilystäkään, että omikron oli tuolloin jo Euroopassa. Vaikutti siltä, että eteläafrikkalaistutkijoita rangaistiin avoimuudesta”, sanoo Elizabeth Mayne HS:lle Johannesburgista. Mayne on Witwatersrandin yliopiston professori ja immunologian osaston patologian laitoksen johtaja.

Nainen sai koronarokotuksen Etelä-Afrikan Johannesburgissa joulukuussa 2021.

Nyt, kaksi kuukautta omikronmuunnoksen löytymisen jälkeen, Etelä-Afrikka on palannut lähes normaaliin. Noin 60 miljoonan asukkaan maa on loppuvuodesta 2021 alkaen elänyt sulkutilan tasoa 1. Se tarkoittaa, että lähes kaikki rajoitukset on purettu.

Etelä-Afrikassa päivittäisiä tartuntoja oli tiistaina noin 3 200.

Salamannopeasta leviämistahdista huolimatta omikronvariantti on osoittautunut aiempia muunnoksia lievemmäksi, kuten Etelä-Afrikan epidemiologit ja virologit ennakoivat pian se löydyttyä.

Witwatersrandin yliopiston rokotetieteen professori ja Etelä-Afrikan kansallisen rokotusryhmän puheenjohtaja Shabir Madhi sanoi äskettäin BBC:n uutisille, että länsimaat kieltäytyivät omikronvariantin löydyttyä uskomasta afrikkalaisia tutkijoita heidän alkuperänsä takia.

”Maailmaa ei kiinnostanut, mitä Etelä-Afrikan tutkijoilla oli sanottavaa. Länsimaiden asiantuntijat keksivät selityksiä, miksi Etelä-Afrikan julkaisema tieto oli joko ennenaikaista tai epäoleellista Euroopan kontekstissa”, Madhi sanoo HS:lle puhelimessa.

Madhi toimii myös Maailman terveysjärjestön WHO:n johtavana neuvonantajana. Hän toteaa, että länsimaiden reaktiot rajojen sulkemisineen olivat yliampuvia.

”Kun vaaran merkit olivat ilmassa, länsimaat kuuntelivat. Mutta kun kerroimme hyviä uutisia, globaali pohjoinen olikin yhtäkkiä kuuro viestillemme.”

Shabir Madhi kertoi ajankohtaisesta koronatilanteesta Johannesburgissa Etelä-Afrikassa viime vuoden toukokuussa.

Madhi uskoo, että länsimaiden asenteissa ja reaktioissa omikronmuunnokseen ja Etelä-Afrikassa julkaistuun tietoon on osittain kyse kulttuuri-imperialismista.

”Länsimaiset tutkijat eivät välttämättä ottaneet huomioon arvioita tai tietoa maista, joiden he arvioivat olevan jollain lailla länsimaita ’vähempiarvoisia’. Näin oli erityisesti silloin, jos tarjottu tieto oli ristiriidassa niiden arvioiden ja tai mallinnuksien kanssa, joita länsimaiden omat tutkijat esittivät.”

Omikronmuunnos on aiheuttanut noin viisi prosenttia kaikista koronavirustaudista seuranneista kuolemantapauksista. Deltavariantti on aiheuttanut noin puolet koronaviruskuolemista kautta maailman.

Deltavariantti runteli niin eteläistä Afrikkaa kuin maailmaa rajusti. Pahimmillaan Etelä-Afrikassa tartuntoja todettiin kymmeniätuhansia päivässä. Muunnos ravisteli myös naapurimaiden Zimbabwen, Malawin, Mosambikin ja Namibian terveydenhoitojärjestelmiä.

Tuoreessa eteläafrikkalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että deltavariantin saaneet ihmiset voivat saada omikrontartunnan, mutta omikronmuunnoksen saaneet, rokotetut ihmiset eivät saaneet deltatartuntaa.

Tulokset rokottamattomien joukossa olivat epäselviä, kuten myös se, olivatko rokottamattomat saaneet tartunnan aiemmin.

Madhi painottaakin, että kolmen aikaisemman aallon aikaansaama immuniteetti on merkittävässä roolissa siinä, miksi omikronmuunnos ei aiheuttanut Etelä-Afrikassa vakavampia tautitapauksia tai lisännyt merkittävästi tehohoidon tarvetta.

”Tutkimusten mukaan jo ennen omikronia noin 75 prosentilla eteläafrikkalaisista oli vasta-aineita koronavirusta vastaan siitä huolimatta, että rokotekattavuus ei ole vielä korkea”, Madhi sanoo.

Madhi arvioi, että koronaviruksesta kehittyy lisää muunnoksia tulevaisuudessa. Hän kuitenkin huomauttaa, että jolleivät uudet virusmuunnokset poikkea merkittävästi aiemmista muunnoksista, ne tuskin aiheuttavat omikronvariantista poikkeavan aallon.

Tutkija Bianca Arendse työskentelee Etelä-Afrikan Kapkaupungissa Afrigen Biologics and Vaccines -yrityksessä, joka kehittää omaa koronarokotetta. Hänet kuvattiin laboratoriossa viime joulukuussa.

Vaikka pandemia ei vielä ole ohi, se on niin Etelä-Afrikassa kuin Afrikassa laajemminkin vahvasti lievenemisvaiheessa. Siksi viranomaisten täytyy pohtia, miten pandemiaan ja virukseen tulevaisuudessa suhtaudutaan.

”On tehtävä päätöksiä, minkälaisia säädöksiä laaditaan. Jos yhä ajatellaan, että lähtökohta on tartuntojen ennaltaehkäisy – tätä lähestymistapaa monet korkean tulotason maat näyttävät yhä noudattavan – pandemia jatkuu ainakin seuraavat pari vuotta”, Madhi sanoo.

”Mutta jos väestö on saanut riittävän suojan vakavaa tautimuotoa vastaan, silloin lähestymistapa voi olla erilainen.”

Myös professori Mayne arvioi, että omikronmuunnos voi olla alku sille, että virus kehittyy vähemmän haitalliseksi.

”Toistaiseksi on kuitenkin epävarmaa, mikä vaikutus kattavalla rokotusohjelmalla ja suurella luonnollisten infektioiden määrällä on kliinisessä taudinkuvassa. On myös liian aikaista sanoa, aiheuttaisiko seuraava muunnos vähemmän tautia”, hän sanoo.