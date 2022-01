Hyökkäys on Isisin suurimpia iskuja sen jälkeen kun jihadistijärjestön joukot lyötiin Syyriassa liki kolme vuotta sitten.

Verisen vankilahyökkäyksen Syyriassa viime viikolla tehnyt terroristijärjestö Isis on heikentynyt merkittävästi, Yhdysvaltain johtama kansainvälinen liittouma ilmoitti lausunnossaan maanantaina. Asiasta kertoo muun muassa Irakin Kurdistanissa toimiva mediayhtiö Rudaw.

Liittouman komentaja, kenraalimajuri John Brennan sanoo lausunnossa, että hyökkäyksen tehneet Isisin joukot ovat nyt ”perustavan­laatuisesti heikompia”

”Heidän epätoivoinen yrityksensä esittää merkityksellistä koitui kuolemaksi monelle heidän omistaan, jotka osallistuivat tähän hyökkäykseen”, Brennan sanoi.

Isku tapahtui Hasakassa Syyrian koillisosassa lähellä Turkin ja Irakin rajaa viime torstaina. Taistelut saivat alkunsa, kun Isis-taistelijat hyökkäsivät Ghwayran vankilaan kaupungissa ja vapauttivat useita vankeja.

Yhdysvaltain tukemat kurdijoukot vastasivat hyökkäykseen nopeasti. Sen jälkeen kaupungissa ja sen ympäristössä käytiin kiivaita taisteluita, jotka jatkuivat vielä sunnuntaina.

Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan liittouma teki SDF:n tuella ilmahyökkäyksiä lopettaakseen välikohtauksen. Joukot ovat tiukentaneet asemiaan vankilan ympärillä, Reutersin lähteet kertoivat sunnuntaina.

Sunnuntain tietojen mukaan taisteluun osallistui noin kymmenentuhatta SDF:n taistelijaa, joista 27 kuoli. Isis-taisteilijoita kuoli SDF:n mukaan yli 160. Myös useita vankeja kuoli.

Yli 4 000 ihmistä on paennut alueelta taistelujen takia.

Hyökkäys on Isisin suurimpia iskuja sen jälkeen kun Isisin joukot lyötiin Syyriassa liki kolme vuotta sitten. Vankilahyökkäys on herättänyt pelon Isisin vahvistumisesta Irakissa.

Yhdysvaltain johtama liittouma kuitenkin vakuuttaa, ettei Isisistä ole merkittävää uhkaa Irakille tai sen lähialueelle. Liittouman edustaja Nick Duchich kertoi Rudawille sunnuntaina, että irakilaisten ja kurdien rajavartijat pystyvät estämään Isisin rajanylitykset Irakiin.

Ei ole tietoa, montako ihmistä vankilassa oli, mutta se oli tiettävästi suurin SDF:n vankila.

Ihmisoikeus­järjestö Human Rights Watchin mukaan SDF:llä on vankina kaikkiaan noin 12 000 miestä ja poikaa epäiltynä kytköksistä Isisiin. Useita arabitaustaisia vankeja on pidetty vankeudessa ilman virallisia syytteitä tai tuomiota, minkä vuoksi kurdijoukkoja on syytetty rasistisuudesta.

