Presidentti Biden sai aikaan spekulaatiota Naton avoimien ovien politiikasta kommentoituaan asiaa lehdistötilaisuudessaan viime viikolla, kirjoittaa HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja Elina Väntönen.

Washington

Venäjän presidentin Vladimir Putinin uhkapeli Ukrainassa jatkuu. Diplomaattisesta läpimurrosta tai edes edistyksestä ei ole juuri merkkejä.

Muutamassa päivässä on tapahtunut paljon: Naton jäsenvaltiot asettivat joukkojaan valmiustilaan, alusten ja hävittäjien määrää Itä-Euroopassa lisättiin, Yhdysvalloissa 8 500 sotilasta asetettiin pikaiseen lähtövalmiuteen. Tiistaina Venäjä syytti Yhdysvaltoja tilanteen kärjistämisestä ja ilmoitti järjestävänsä joukon sotaharjoituksia omalla maaperällään.

Mikään näistä ei osoita, että oltaisiin vääjäämättä lipumassa sotaan. Osapuolet kuitenkin valmistautuvat enenevissä määrin siihen, ettei tilanteesta välttämättä löydetä ulospääsyä diplomaattisin keinoin.

Tulehtuneen tilanteen keskiössä on Naton avoimien ovien politiikka.

Avoimien ovien politiikka tarkoittaa, että kuka tahansa voi ilmoittaa halukkuudestaan liittyä sotilasliiton jäseneksi. Tämän jälkeen tarvitaan vielä jäsenten yksimielinen hyväksyntä.

Yksi Venäjän keskeisimmistä vaatimuksista on, että Nato sitoutuu olemaan laajentumatta itään. Yhdysvallat on julkisesti kieltäytynyt edes keskustelemasta aiheesta: ei ole Venäjän asia, mitkä maat kuuluvat tai voivat liittyä Natoon.

Viime päivinä on kuitenkin saatu lukea jonkin verran spekulointia Nato-oven sulkeutumisesta ainakin osittain.

Ulkopolitiikkaan keskittyneessä Foreign Affairs -lehdessä julkaistiin viime viikolla kirjoitus, jossa kylmään sotaan erikoistunut yhdysvaltalainen historian professori Michael Kimmage arvioi sotilasliiton kasvaneen liian suureksi ja ”provokatiiviseksi” jopa omiin tavoitteisiinsa nähden.

”Yksinkertaistaakseen strategista tarkoitustaan ja parantaakseen puolustuskykyään Naton pitäisi julkisesti ja selkeästi luvata luopuvansa jäsenten lisäämisestä”, Kimmage kirjoitti.

The New York Timesin kolumnisti Ross Douthat puolestaan peräänkuulutti uudelleenarviointia siitä, missä määrin Naton laajentumispyrkimykset ovat nykytilanteessa järkeviä.

Politico-lehdessä kaksi kansainvälisten suhteiden asiantuntijaa pohti vastikään, voitaisiinko Nato-kysymyksen suhteen muodostaa sittenkin jonkinlainen kompromissi. He arvelivat, että Ukrainan ja Georgian Nato-ovi voitaisiin kenties tilanteen rauhoittamiseksi sulkea määräajaksi, esimerkiksi kymmeneksi vuodeksi.

Presidentti Biden yllytti spekulaatioita kommentoidessaan asiaa lehdistötilaisuudessaan viime viikolla.

”Ei ole todennäköistä, että Ukraina liittyisi Natoon lähiaikoina”, hän sanoi.

Tämä on tietysti tiedetty hyvän aikaa, mutta Biden ilmaisi asian ensi kertaa näin suoraan julkisuudessa. Ukraina on korruptoitunut, ja sen ote demokratiasta on hatara. Siksi on ilman Venäjän uhitteluakin hyvin epätodennäköistä, että Ukraina todella hyväksyttäisiin Naton jäseneksi seuraavan vuosikymmenen tai kahden aikana.

Bidenin lausahdus saatettiin kuitenkin tulkita eräänlaisena viestinä Venäjälle – että katsokaa, ainakin vuosikymmenen ajan Ukraina pysyy Naton ulkopuolella.

Voisiko siis olla, että Yhdysvaltojen julkisesti puolustama ja Suomellekin tärkeä avoimien ovien politiikka olisi tulossa tiensä päähän? Kenties väliaikaisesti?

Ei.

Tämä on tutkija Rachel Ellehuusin kirkas ja yksiselitteinen näkemys. Hän työskentelee apulaisjohtajana ajatushautomo CSIS:n Euroopan, Venäjän ja Euraasian ohjelmassa ja on erikoistunut Naton tulevaisuuteen ja transatlanttisiin suhteisiin.

”En usko, että tästä Naton ydinperiaatteesta luopuminen on millään tavalla mahdollista”, hän sanoo.

Hän ei usko laajenemisen väliaikaiseen pysäyttämiseen, ei Ukrainan sulkemiseen ulkopuolelle määräajaksi – ei edes siihen, että Biden harkitsisi asiaa vakavissaan julkisuuden ulkopuolella.

”Yhdysvallat ja sen liittolaiset ovat kyllä tehneet selväksi, että Venäjän kanssa voidaan neuvotella, hakea diplomaattista ratkaisua. Juuri tämä asia ei kuitenkaan kuulu neuvottelujen piiriin”, Ellehuus sanoo.

Biden on vetänyt oman rajaviivansa siihen, ettei Venäjällä voi olla minkäänlaista veto-oikeutta sen suhteen, mitkä maat voivat pyrkiä Naton jäseneksi.

Avoimien ovien periaatteeseen kajoaminen edes jonkinlaisella määräaikakikkailulla näyttäisi isolta myönnytykseltä Putinille. Lisäksi syntyisi herkästi vaikutelma, että suurvallat neuvottelevat Ukrainan tulevaisuudesta ilman sitä.

Tällainen asetelma herättäisi kylmän sodan kaikuja: suurvallat neuvottelemassa pienempien kohtalosta ilman, että pienemmillä on sananvaltaa. Presidentti Biden tuskin haluaa antaa pienintäkään signaalia, että tällaiseen oltaisiin palaamassa – vaikka länsimaat tekevätkin viime kädessä Ukrainaa koskevat päätöksensä omien etujensa pohjalta.

Ellehuus tulkitsee mediassa käytyä viimeaikaista vuoropuhelua Naton ovien sulkeutumisesta niin, että keskustelijat pyrkivät ensisijaisesti osoittamaan, että nopeasti kriisiytynyt tilanne on vielä ratkaistavissa diplomatian keinoin.

Jos vaakakupissa on sota Euroopassa, on oltava valmis harkitsemaan äärimmäisenkin tuntuisia ratkaisuja. Se ei silti välttämättä tarkoita, että asian esille nostaneet tutkijat itsekään olisivat todella valmiita suostumaan yhteen Putinin keskeisimmästä vaatimuksista.

Tästä kaikesta huolimatta on mahdollista, että kriisin diplomaattista ratkaisua lähdetään hakemaan nimenomaan Ukrainan asemasta suhteessa Natoon, Ellehuus sanoo.

Aloitteen vain pitäisi tulla Ukrainalta itseltään. Jos Ukraina siis ilmoittaisi, ettei se aio liittyä Naton jäseneksi esimerkiksi seuraavan 20 vuoden aikana, se voisi rauhoittaa Venäjää.

He siis itse sulkisivat Nato-ovensa, koska uskoisivat, että se on maan tulevaisuuden kannalta paras ratkaisu.