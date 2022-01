Suomi on noudattanut tiukkoja rajoituksia, Britannia ja Espanja avaavat jo yhteiskuntaa – Tällaisia rajoitustoimia eri maissa on keskellä omikronaaltoa

Tanska on purkamassa kaikki voimassa olevat koronarajoitukset, vaikka maan ilmaantuvuus­luku on Euroopan korkein.

Marraskuun lopulla Etelä-Afrikasta löytynyt omikronmuunnos pyyhkii tällä hetkellä läpi Euroopan. Vaikka todettujen tartuntojen määrät ovat lisääntyneet viime viikkoina joka puolella maanosaa pandemian ennätyslukemiin, on eri maiden koronastrategioissa isoja eroja.

Viimeisen kahden viikon aikana todetut tartuntamäärät ovat laskeneet Euroopassa ainoastaan seitsemässä valtiossa, joihin kuuluvat muun muassa Britannia, Irlanti ja Kreikka. Koko Euroopan ilmaantuvuusluku eli tartuntojen määrä 14 vuorokauden aikana 100 000:ta asukasta kohden oli maanantaina 2 876,2.

Esimerkiksi Tanskassa pääministeri Mette Frederiksenin odotetaan Jyllands-Postenin tietojen mukaan ilmoittavan keskiviikkona kaikkien koronarajoituksien poistamisesta, vaikka maan ilmaantuvuusluku oli maanantaina Euroopan suurin, 8 042.

Suomessa hallitus on tähän mennessä pitänyt kiinni tiukoista rajoituksista sen jälkeen, kun se joulukuussa päätti vetää hätäjarrusta. Tiistaina pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoitti kuitenkin, että rajoitusten purkua on harkittava ”aiemmin arvioitua nopeammassa aikataulussa”.

Marinin mukaan tämä koskee matalariskisten kulttuuri- ja urheilutapahtumien avaamista koronapassilla ja ruokaravintoloiden aukiolon laajentamista.

Samana päivänä pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suositteli koronarajoitusten keventämistä.

Kevennykset koskisivat matalan riskin tiloja ja ne voisivat toteutua helmikuun ensimmäisestä päivästä alkaen. Matalan riskin tiloiksi määritellään muun muassa kuntosalit, sisäliikuntatilat, uimahallit, kylpylät, harrastajateatterit tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat, sisäleikkipuistot, kauppakeskusten yleiset oleskelutilat sekä huvi- ja teemapuistot.

Suomessa on voimassa tiukkoja kokoontumisrajoituksia, jotka vaihtelevat hieman alueesta riippuen. Kaikki Suomen maakunnat on tällä hetkellä määritelty leviämisalueiksi. Tiistain ilmaantuvuusluku eli tartuntojen määrä 14 vuorokauden aikana 100 000:ta asukasta kohden oli 1 658,5.

Tiukimpien kokoontumisrajoitusten alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat kiellettyjä henkilömäärästä riippumatta. Tämä on tilanne esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan alueella.

Ravintolat voivat Suomessa olla auki kello 5–18. Ruokaravintoloiden asiakaspaikkoja on rajoitettu 75 prosenttiin. Anniskelu on sallittu kello 9–17, mutta tuolloin käytössä on ainoastaan puolet asiakaspaikoista. Tammikuun loppuun saakka rajoituksista ei voi vapautua lainkaan koronapassilla, mikä on Euroopassa poikkeuksellista.

Varsinaista maskipakkoa Suomessa ei monen muun Euroopan maan tapaan ole ollut missään vaiheessa pandemiaa.

Lontoolaisnainen sai tehosterokotteen 21. tammikuuta.

Britannia

Britanniassa koronarajoituksia on alettu purkaa asteittain ilmaantuvuusluvun käännyttyä viimeksi kuluneiden kymmenen päivän aikana jyrkkään laskuun.

Omikronaallon harjalla 11. tammikuuta Britannian kahden viikon ilmaantuvuus oli 3 506,6 tartuntaa 100 000:ta ihmistä kohden. Maanantaina vastaava luku oli 1 994,5. Samalla sairaalahoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä on kääntynyt laskuun.

Rajoituksia on purettu saarivaltion eri osissa eri tahtiin. Englannissa löysennettiin viime viikolla etätyösuositusta ja poistettiin toisen asteen oppilaitosten ja yliopistojen maskipakko.

Torstaina maskipakko poistuu Englannissa yleisiltä paikoilta, mutta maskia suositellaan yhä käytettävän paikoissa, joissa ihmiskontakteja on vaikea välttää. Samalla koronapassin näyttäminen ei ole enää lain mukaan pakollista esimerkiksi tapahtumissa, mutta järjestäjät saavat sitä edelleen vaatia.

Skotlannissa on edelleen voimassa maskipakko joukkoliikenteessä ja suurimmassa osassa sisätiloista. Työnantajilla on lakiin kirjattu velvollisuus antaa työntekijöidensä työskennellä etänä, ja kauppojen ja liikkeiden on otettava koronavirus huomioon toiminnassaan.

Sen sijaan monia muita rajoituksia on vähitellen purettu. Maanantaina poistuivat rajoitukset sisätilojen kävijämääriin, ja esimerkiksi yökerhot saavat nyt avata ovensa.

Skotlannissa on kuitenkin käytössä koronapassi, jota esimerkiksi juuri yökerhojen on kysyttävä kävijöiltään.

Walesissa on tällä hetkellä voimassa kokoontumisrajoitus, joka rajaa esimerkiksi elokuvateatterien ja teatterien kävijämäärän kuuteen ihmiseen. Yökerhot ovat kiinni, ja missään sisätapahtumassa ei saa olla yli 30 ihmistä.

Nämä rajoitukset poistuvat käytöstä perjantaina. Esimerkiksi suurtapahtumissa, elokuvateattereissa ja yökerhoissa otetaan käyttöön koronapassi.

Sairaalan henkilökunta hoitamassa hengityskonetta tarvitsevaa koronapotilasta Saksan Darmstadtissa joulukuussa.

Saksa

Saksassa koronavirustartuntojen määrä on kasvanut koko tammikuun ajan. Maan kahden viikon ilmaantuvuusluku on kuitenkin pysytellyt muuta Eurooppaa matalammalla tasolla. Saksan ilmaantuvuusluku oli maanantaina 1 598,3.

Tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on Saksassa pienentynyt joulukuun puolivälistä asti.

Saksassa on käytössä koronapassi, jolla henkilö voi todistaa olevansa rokotettu, testattu tai covid-19-taudin sairastanut. Linjaukset vaihtelevat hieman osavaltiosta riippuen, mutta käytännössä passia on näytettävä esimerkiksi tapahtumissa tai ravintoloissa käydessä.

Koko maassa on voimassa maskipakko kaupunkien keskustoissa, kaupoissa, julkisessa liikenteessä ja julkisilla paikoilla, joissa turvallisten etäisyyksien pitäminen ei ole mahdollista.

Ruotsissa koronarokotukset ovat monen muun maan tavoin herättäneet myös vastustusta. Kuva Göteborgissa lauantaina järjestetystä mielenosoituksesta.

Ruotsi

Ruotsissa on tällä hetkellä voimassa tilapäinen pandemialaki, joka rajoittaa esimerkiksi ravintolatoimintaa ja julkisia kokoontumisia ainakin tammikuun loppuun saakka.

Anniskeluoikeudellisten baarien ja ravintoloiden on suljettava Ruotsissa ovensa kello 23:een mennessä. Yhdessä ravintolaseurueessa saa olla enintään kahdeksan ihmistä, ja kaikilla asiakkailla on oltava istumapaikka.

Julkisten tapahtumien osallistujamäärä on rajoitettu 50 ihmiseen, mutta poikkeukset ovat mahdollisia rokotetodistuksen avulla. Myös ostoskeskusten ja kauppojen asiakasmääriä on rajoitettu. Ruotsissakin rajoitukset voivat vaihdella alueittain.

Ruotsin ilmaantuvuusluku oli maanantaina 3 637,5, mikä on selvästi korkeampi kuin Euroopan keskiarvo. Tartuntamäärät kasvavat nopeasti. Sairaalakuormituksen osalta Ruotsin tilanne on omikronmuunnoksen ilmaantumisen jälkeen muistuttanut hyvin paljon Suomea. Kuitenkin viimeisen viikon aikana Ruotsissa on nähty loikka sairaalahoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrässä.

Norja

Norjan ilmaantuvuusluku oli maanantaina 3 509,1. Myös Norjassa tartuntamäärät ovat kasvaneet voimakkaasti koko tammikuun ajan. Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä Norjassa sen sijaan vaikuttaa olevan laskussa, mutta viimeisimmät tiedot ovat tämän osalta yli viikon takaa.

Norjan suunta rajoitusten suhteen on tammikuussa ollut niiden purkamiseen tähtäävä. Samalla hallitus on antanut enemmän painoa suosituksille. Suomen tapaan alueellisilla viranomaisilla on Norjassa mahdollisuus päättää itse rajoituksistaan.

Esimerkiksi Oslossa ja sen lähiympäristössä on voimassa maskipakko julkisessa liikenteessä ja takseissa. Julkisissa tiloissa maskin käyttö on pakollista, mikäli yli yhden metrin turvavälin pitäminen ei ole mahdollista.

Yksityistilaisuuksien osalta voimassa on 20 ihmisen kokoontumisrajoitus. Julkisiin sisätapahtumiin saa ottaa enintään 50 prosenttia tilan kapasiteetista ylärajan ollessa 1 500 istumapaikassa.

Ravintolaan päästäkseen Oslossa on tehtävä pöytävaraus ennen saapumista. Kansallisella tasolla alkoholin anniskelu on rajoitettu päättyväksi kello 23:een mennessä ja kaikille ravintola-asiakkaille on oltava istumapaikka.

Nizzalaisen kahvilan työntekijä tarkisti asiakkaan rokotepassin maanantaina.

Ranska

Myös Ranskassa omikronmuunnos on aiheuttanut todettujen tartuntojen räjähdysmäisen kasvun. Ranskan kahden viikon ilmaantuvuus on tammikuun aikana moninkertaistunut, ja maanantaina se oli 7 055,3.

Tartuntamäärien kasvu on heijastunut Ranskassa myös sairaalahoidon kuormitukseen. Tehohoitoa tarvitsevien koronatapausten määrä kasvoi 12. tammikuuta asti mutta on ollut sen jälkeen hienoisessa laskussa.

Ranskassa otettiin maanantaina käyttöön rokotuspassi, jota vaaditaan kaikilta 16 vuotta täyttäneiltä kaikissa julkisissa tiloissa, kokoontumisissa ja liikennevälineissä. Rokotepassin ulkopuolelle jäivät esimerkiksi ruokakaupat ja poliittiset kokoontumiset.

Tällä hetkellä maassa on voimassa maskipakko julkisissa paikoissa ja liikenteessä kuusi vuotta täyttäneille.

Ulkotilojen osalta maskipakko poistuu käytöstä 2. helmikuuta. Samalla sallitaan alle 2 000 ihmisen sisätapahtumien ja alle 5 000 ihmisen ulkotapahtumien järjestäminen. Tapahtumissa, kahviloissa ja baareissa jokaiselle kävijälle tulee olla istumapaikka. Ranskan yökerhot pysyvät suljettuina 16. helmikuuta saakka.

Espanja

Espanjan terveysministeri Carolina Darias sanoi viime viikolla uutistoimisto AFP:n mukaan, että maailman hallitusten tulisi muuttaa suhtautumistaan koronavirukseen ja alkaa torjua sitä samaan tapaan kuin kausi-influenssoja.

”Espanja haluaa johtaa keskustelua, koska se on nyt ajankohtaista ja välttämätöntä”, Darias sanoi.

Samaan aikaan myös Espanjan tautimäärät ovat olleet muun Euroopan tapaan kasvussa. Maassa kahden viikon ilmaantuvuus oli maanantaina 3 900,3 ja sairaalahoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä kasvussa. Tehohoidon kuormitus ei Espanjassa ole viimeisen kahden viikon aikana kasvanut.

Espanjassa rajoitustoimet vaihtelevat suuresti eri alueiden välillä. Esimerkiksi Kataloniassa on viime päivinä alettu purkaa tiukkoja kokoontumisrajoituksia, kertoo sanomalehti El País. Yli kymmenen hengen kokoontumiset päätettiin sallia tiistaina.

Kansallisen tasolla Espanjassa on voimassa maskipakko kaikissa julkisissa tiloissa ja liikennevälineissä. Maskia on pidettävä myös ulkona, mikäli riittävän turvavälin pitäminen ei ole mahdollista.

