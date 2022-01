Ukrainassa valtion kannanotot nykytilanteeseen vaikuttavat länsimaihin nähden rauhallisilta, jopa vähätteleviltä. Presidentti Zelenskyi ihmettelee, eikö Venäjän uhka ole ollut todellisuutta jo vuosien ajan.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden uskoo, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan olisi suurin sitten toisen maailmansodan, jos Venäjän presidentti Vladimir Putin määräisi hyökkäykseen kaikki rajan läheisyyteen kasatut joukkonsa.

”Jos hän etenisi kaikin joukoin, se olisi suurin hyökkäys sitten toisen maailmansodan. Se muuttaisi maailmaa”, Biden sanoi lehdistötilaisuudessaan tiistaina.

Tämän jälkeen toimittaja kysyi presidentiltä, olisiko Venäjän hyökkäyksellä sotilaallisia seurauksia.

”Amerikkalaiset joukot eivät ole siirtymässä Ukrainaan”, Biden vastasi lyhyesti.

Yhdysvallat on asettanut valmiuteen 8 500 sotilasta, jotka voisivat tarpeen vaatiessa lähteä sotilasliitto Naton itäisille reuna-alueille.

Suuri osa joukoista tukisi Naton nopean toiminnan joukkoja (NRF), jos ne aktivoitaisiin. Lisäksi Yhdysvallat on tukenut Ukrainaa asetoimituksilla.

Samaan aikaan Venäjä on kasannut noin satatuhatta sotilasta lähelle Ukrainan rajoja sekä ilmoittanut yhteisistä sotaharjoituksista Valko-Venäjän kanssa. Lisäksi venäläiset suorittavat useita muita sotaharjoituksia esimerkiksi Itämerellä ja Krimillä.

Ukrainassa valtion kannanotot nykytilanteeseen vaikuttavat länsimaihin nähden rauhallisilta, jopa vähätteleviltä. Aiheesta on kirjoittanut muun muassa The New York Times.

”Mikä on uutta? Eikö tämä ole ollut todellisuutta kahdeksan vuoden ajan?” presidentti Volodymyr Zelenskyi ihmetteli viime viikolla.

Venäjä valtasi Krimin niemimaan vuonna 2014, ja siitä asti Itä-Ukrainassa on käyty sotaa. Ukrainan hallituksen joukkojen ja Venäjän tukemien separatistien välisessä sodassa on kuollut yli seitsemän vuoden aikana jo arviolta 15 000 ihmistä.

Ukrainan puolustusministeri Oleksii Reznikov puolestaan pyysi ukrainalaisen ICTV:n haastattelussa välttämään paniikin lietsontaa.

”Tällä hetkellä mitään Venäjän asevoimien iskuryhmää ei ole perustettu, mikä vahvistaa, etteivät he ole hyökkäämässä huomenna”, Reznikov sanoi maanantaina.

”Siksi pyydän, ettei paniikkia levitettäisi.”

The New York Timesin mukaan Ukrainan erilainen sanoma voi johtua siitä, että valtion johto haluaa muotoilla sellaisen viestin, joka saa lännen jatkamaan avun tarjoamista, ei ärsytä liikaa Venäjää ja pitää ukrainalaisten mielet tyyninä.

Toisaalta todellisuus rajalla on kylmäävä. Satelliittikuvista näkyy kiistattomasti, kuinka Venäjä on lisännyt viime kuukausina kalustoaan rajan tuntumassa.

Ukrainan sotilastiedustelun mukaan Venäjällä on rajan tuntumassa ainakin 127 000 sotilasta, mikä on huomattavasti enemmän kuin vuosi sitten keväällä, The New York Times kertoo.

HS:n haastattelemat ukrainalaissotilaat kertovat, etteivät he usko Ukrainan asevoimien puolustuskykyyn Venäjää vastaan. Sotilaita on liian vähän ja aseistuksessa on parantamisen varaa.