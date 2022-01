Suomen edustustolla ei ole mahdollisuutta antaa konsuliapua alueille, jotka eivät ole Ukrainan hallinnassa.

Ulkoministeriö kehottaa välttämään tarpeetonta matkustamista Ukrainaan. Ministeriö päivitti tiistaina Ukrainan matkustustiedotetta.

Ulkoministeriö kehottaa välttämään kaikkea matkustamista itäisen Ukrainan konfliktialueille, ”niin kutsutun kontaktilinjan lähelle sekä Donetskin ja Luhanskin alueille, jotka eivät ole hallituksen hallinnassa”. Lisäksi kaikkea matkustamista kehotetaan välttämään Krimin tasavallan alueelle, joka ei ole Ukrainan hallinnassa.

Muun Ukrainan osalta tarpeetonta matkustamista kehotetaan välttämään.

Ulkoministeriö kirjoittaa matkustustiedotteessa, että Euroopan turvallisuuspoliittinen tilanne on jännittynyt, kun Venäjä on koonnut joukkoja Ukrainan suunnalle. Ministeriön mukaan toistaiseksi Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ja muualla maassa on rauhallista. Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti, ministeriö varoittaa.

Ukrainan itäisissä osissa turvallisuustilanne on heikentynyt. Liikenneyhteydet ovat poikki alueille, jotka eivät ole Ukrainan hallituksen hallinnassa. Tällaisia alueita ovat Donetskin ja Luhanskin alueet. Edustustolla ei ole mahdollisuutta antaa konsuliapua alueille, jotka eivät ole Ukrainan hallinnassa, ministeriö kirjoittaa. Ministeriön mukaan turvallisuustilanne näillä alueilla on huono.

Ministeriön mukaan Krimin autonomisen tasavallan alueella turvallisuustilanne on heikko ja liikenneyhteydet sinne toimivat huonosti tai ovat kokonaan poikki.

Myös muut Pohjoismaat ovat kehottaneet välttämään matkustamista Ukrainaan.

Ruotsin ulkoministeriö tiedotti tiistaina, että se kehottaa välttämään tarpeetonta matkustamista Ukrainaan ja kaikkea matkustamista Krimin niemimaalle sekä Donetskin ja Luhanskin alueille.

Norja antoi samanlaisen ohjeen maanantaina ja Tanska tiistaina.

Sunnuntaina Yhdysvallat kehotti kansalaisiaan olemaan matkustamatta Ukrainaan. Yhdysvaltojen mukaan matkustamista on vältettävä sekä Venäjän sotilaallisten toimien aiheuttaman kasvaneen uhan että koronatilanteen vuoksi.

Yhdysvallat on kehottanut myös välttämään matkustamista Venäjälle ja erityisesti Venäjän ja Ukrainan välisen rajan tuntumaan, jossa tilanteen kuvaillaan olevan arvaamaton.