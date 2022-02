Harva suurkaupunki on kunnolla varautunut ilmastonmuutoksen uhkaan.

New Yorkin ikoninen keskusta on rakennettu Manhattanin saarelle. Kaupungilla on yksi maailman edistyneimmistä sopeutumissuunnitelmista vedenpinnan nousun ja myrskyjen varalle.

IlmastonmuutOksesta kertovissa artikkeleissa toistuvat enimmäkseen kuvat kärsivästä luonnosta, mutta lämpeneminen mullistaa elämän myös kaupungeissa: sen miten asumme, liikumme, syömme ja teemme töitä. Moni kaupunki joutuu jo kamppailemaan luonnonkatastrofien ja nousevan vedenpinnan kanssa.

Hätkähdyttävä esimerkki tästä saatiin tammikuussa, kun Indonesia ilmoitti siirtävänsä koko kymmenen miljoonan asukkaan pääkaupunkinsa Jakartan sisämaahan nousevan vedenpinnan tieltä. Samalla maa vajoaa kaupungin alta pohjaveden liikakäytön takia. Kiire on kova, sillä vettä pumpataan pois kaduilta jo nyt.

"Jakarta ei varmastikaan ole ainoa kaupunki, jossa joudutaan pohtimaan tätä vaihtoehtoa”, toteaa Helsingin yliopiston kaupunkiympäristöpolitiikan professori Sirkku Juhola.

Savusumu peitti Indonesian pääkaupungin Jakartan pilvenpiirtäjät 29. heinäkuuta 2019.

Ilmastonmuutoskeskustelu on aina keskittynyt sopeutumisen sijaan pääasiassa päästöihin ja niiden vähentämiseen eli niin sanottuun hillintään. Ilmastorahoituksestakin vain noin 20 prosenttia menee sopeutumiseen, vaikka paine kasvattaa pottia on kova.

Juhola arvelee, että sopeutuminen on jäänyt paitsioon osin psykologisesta syystä: sopeutumisen keskittyminen kielisi siitä, ettei ilmastonmuutosta onnistuttu pysäyttämään ajoissa.

”Pitkään ajateltiin, että sopeutumisesta ei saisi puhua, koska silloin ikään kuin myönnetään häviö. Nyt se on ollut pakko myöntää.”

Ongelman myöntämisestä käytännön toimiin on pitkä matka, ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen onkin valtaosassa maailman kaupungeista pahasti kesken, Juhola toteaa.

”Tutkimuksissamme näkyy, että kehittyneiden maiden isoissa kaupungeissa on tehty riskiarviot ja suunnitellaan toimenpiteitä. Köyhimmissä maissa isotkin kaupungit voivat olla hätää kärsimässä, eikä suunnittelu ole edes päässyt alkuun”, Juhola sanoo.

Aasiassa kaupungistuminen on Juholan mukaan yksinkertaisesti niin nopeaa, ettei tilanne ole kenelläkään hallussa. Slummeja rakennetaan pahoille tulva-alueille, eikä rakentaminen ylipäätään noudata kestävän kehityksen periaatteita. Puhumattakaan uudesta fossiiliteollisuudesta.

”Kaupunkien kasvu on informaalia ja spontaania. Meidän mielestämme Helsinki kasvaa kovaa vauhtia, mutta se ei ole mitään verrattuna miljoonakaupunkeihin vaikkapa Intiassa”, Juhola sanoo.

”Siellä tehdään jatkuvasti sellaisia yhteiskunnallisia ratkaisuja, jotka vain pahentavat tilannetta ilmastonmuutoksen näkökulmasta.”

Vesi tulvi Beawarin kaupungin kaduille Intiassa 2. kesäkuuta 2021.

Sopeutumistoimien suunnittelu on Juholan mukaan usein vaikeaa, koska päätöksentekijöillä ei välttämättä ole käytössään edes perustietoa siitä, miten paikallinen ilmasto on kehittymässä tai kuinka paljon ihmisiä kaupungissa asuu. Viranomaiset eivät välttämättä tiedä sitäkään, millaisia asuinalueita ja rakennelmia kaupunkiin on syntynyt, kun ihmisiä virtaa maalta.

Toisessa ääripäässä on kourallinen maailman kehittyneimpiä suurkaupunkeja New Yorkista Lontooseen. Ne ovat tehneet tarkat suunnitelmat uhkien varalle ja seuraavat, miten vaikuttavia niiden tekemät toimet ovat.

Lopulta viranomaisten toimet eivät missään riitä yksinään.

”Virallisten instituutioiden toiminnan uudistaminen ei auta, jos kaupunkilaiset ja yksityiset yritykset jatkavat toimintaansa entiseen malliin. Yrityksiä ei välttämättä ohjata sopeutumisessa ollenkaan.”

Tulvat ja kuumuus piinaavat jo kaupunkeja

Lontoo on asentanut vallit kaupungin läpi virtaavan Thames-joen varrelle ja Venetsia rakennuttanut Mooses-padon suojaamaan kaupunkia. Helsingilläkin on tulvavalleja merenpinnannousua varten.

Juholan mukaan vedenpinnan nousu ja tulviminen on tällä hetkellä suurin konkreettisesti kaupunkeja uhkaava ilmastonmuutoksen vaikutus. Siihen varautuminen on iso bisnes: Juholan mukaan erityisesti Hollanti on kunnostautunut vesidiplomatiassa.

”He markkinoivat osaamistaan näkyvästi maailmalla”, hän sanoo.

Kaikkia tulvariskialueita ei tietenkään ole pakko suojata.

Toinen ratkaisu on olla rakentamatta alueille, joilla tulee olemaan ongelmia, tai antaa jopa olemassa olevien rakennusten tietoisesti tuhoutua. Esimerkiksi New York on päättänyt, ettei se pidä yllä kaikkia alueita veden uhkaamalla Staten Islandilla.

”Siellä on käytössä ’buy out’ -ohjelmia, jonka kautta alueen asukas voi myydä talonsa, jos haluaa lähteä. Jos jäät, hyväksyt, ettei kaupunki enää huolehdi alueesta.”

Päätökset suojelutarpeesta ovat lopulta myös arvovalintoja: Onko tärkeämpää suojella miljonäärin rantatontti vai julkinen puisto? Kuka tunnetulla riskialueella sijaitsevan kodin suojauksen maksaa, ihminen itse, vakuutus vai yhteiskunta?

Perhe siivosi vettä talostaan Beawarin kaupungissa Intiassa 2. kesäkuuta 2021.

Kaupunkien toinen akuutti ongelma ovat yhä intensiivisemmät helleaallot. Tämäkin ongelma osuu Juholan mukaan eri tavoin eri yhteiskuntaluokkiin.

”Meille, joilla on hyvin ilmastoidut kodit, kuumuus voi olla siedettävä. Päiväntasaajalla näin voi ajatella lähinnä Dubaissa ja muissa etuoikeutetuissa kuplissa.”

Lukemattomissa kuumissa kaupungeissa ilmastointi on harvinaista luksusta. Jos ilmastointilaitteita on, ne pyörivät enimmäkseen fossiilisilla polttoaineilla.

Epäsuorat vaikutukset muuttavat kaupunkielämän

Kaupunkeihin osuvat myös monet ilmastonmuutoksen epäsuorat vaikutukset: kun sadot menetetään maaseudulla, ruoka lakkaa virtaamasta kaupunkiin.

Ilmastonmuutokseen keskittyvän Bios-tutkimusyksikön tutkijan Jussi Erosen mukaan nämä epäsuorat vaikutukset luultavasti näkyvät suomalaisten arjessa ensimmäisenä.

”Globaalit perinteisesti epäsuorina nähdyt vaikutukset voivat näkyä hyvinkin suoraan ja suorat taas vähemmän”, hän sanoo.

Moni täällä arjessa käyttämämme ruoka, materiaali tai muu tuote on jo ajautumassa globaalisti ongelmiin. Kahvintuotanto tulee vähenemään, ja nykyiset viljelyalueet pienenevät radikaalisti.

Lue lisää: Ruoan tuotannon turvallinen tila hupenee – lämpö ja kuivuus uhkaavat jopa kolmasosaa viljantuotannosta

Lämpenemisen ja luontokadon myötä myös pandemioiden todennäköisyys kasvaa, ja siihen täytyy varautua erityisesti tiheään asutuissa kaupungeissa.

”Kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja siksi pistemäisiin vaikutuksiin katsominen on vaikeaa. Se, miten Afrikassa tai Kiinassa sopeudutaan, vaikuttaa välttämättä siihen, miten Euroopassa asiat muuttuvat”, Eronen sanoo.

Luonnonkatastrofit eivät myöskään noudata valtioiden rajoja.

”Jos Venäjällä palaa, savu tulee meille.”

Sabarmati-joen tulvissa Intian Ahmedabadissa elokuussa 2006 kuoli yli 400 ihmistä.

Mitä haluamme elämäntavastamme säilyttää?

Pitkällä aikavälillä yhteiskuntien ratkaistavaksi on tulossa perustavanlaatuinen ongelma: nykymuotoisten kaupunkien infrastruktuurin ylläpito kuluttaa valtavan määrän luonnonvaroja ja aiheuttaa päästöjä.

”Olemme rakentaneet laajan järjestelmän, joka syö todella paljon energiaa. Pystytäänkö sitä ylläpitämään?” Eronen kysyy.

”Toisaalta uusiutuvan tai kestävän järjestelmän rakentaminen vie sekin resursseja.”

Juholan mukaan sopeutumisalan ammattilaisten keskustelut kääntyvät usein siihen, että todellinen sopeutuminen vaatisi pelkkien tulvavallien ja ilmastointilaitteiden sijaan merkittävää yhteiskunnan ja elämäntavan muutosta.

Kestämättömän nykyjärjestelmän jääräpäinen säilöminen ei ole sopeutumistoimille järkevä eikä välttämättä edes mahdollinen tavoite, hän sanoo.

”Jonkinlainen yhteiskunnallinen keskustelu pitäisi vähintään käydä siitä, mitä nykyisestä elämäntavastamme haluamme säilyttää.”