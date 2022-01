Tutkijoiden mukaan Venäjä pystyy hämmentämään pakkaa Länsi-Afrikassa pienilläkin resursseilla.

Venäjä, Venäjä, Venäjä. Nyt itäinen naapurimme näyttää löytyvän myös Burkina Fason tuoreen vallankaappauksen taustalta Länsi-Afrikassa.

Kapinoivat sotilaat vangitsivat maan presidentin Roch Marc Christian Kaboren sunnuntaina. Maanantaina hänen kerrottiin ”eronneen”. Kabore ehti voittaa vaalit vuonna 2015 ja saada jatkokauden vuonna 2020.

”Alas Ranska, eläköön Venäjä”, huusivat sotilaita kannattavat mielensoittajat tiistaina mielenosoituksessa Burkina Fason pääkaupungissa Ouagadougoussa.

Mielenosoituksessa heilui Venäjän lippuja ja Reutersin reportteri näki ainakin yhden Ranskan lipun palavan.

Vallankaappausta johtaa 41-vuotias Paul-Henri Sandaogo Damiba, joka ylennettiin viime kuussa vastaamaan pääkaupungin turvallisuudesta. The Daily Beast -uutissivuston lähteiden mukaan hän pyysi tämän jälkeen kahdesti presidenttiä rekrytoimaan pahamaineisen venäläisen Wagner Groupin palkkasotilaita auttamaan tehtävässä.

Taustalla oli islamistien joulukuinen hyökkäys, jossa tapettiin 49 sotilasta ja neljä siviiliä, sekä aikaisemmat iskut, kuten kesäkuinen 160 kuolonuhria vaatinut isku.

Kuuden vuoden aikana kaikkiaan noin 1 500 ihmistä on kuollut ja lähes 1,5 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa taistelujen johdosta.

Venäläisen Wagner-yhtymän katsotaan olevan puolivirallinen osa Venäjän asevoimia ja sotilas­tiedustelua. Sen taustavoimana pidetään ”Putinin kokkia” Jevgeni Prigožinia.

Putinin lähipiiriin kuuluvan monitoimimiehen muihin aikaansaannoksiin kuuluvat esimerkiksi Pietarin trollitehtaan perustaminen ja lisenssit kultakenttiin Keski-Afrikan tasavallassa.

Tässä kuussa sadat venäläissotilaat varmistivat, että Venäjän suosima Keski-Afrikan tasavallan presidentti Faustin-Archange Touadéra sai jatkokauden häiriöittä.

Wagner Groupin palkkasotilaat ovat toimineet myös esimerkiksi Itä-Ukrainassa separatisteja tukemassa sekä Libyassa ilman Venäjän asevoimien virallista läsnäoloa.

Syyriassa sotilaat olivat mukana virallisessa sotilasoperaatiossa ja videoivat muun muassa tekemäänsä kidutusta ja kiduttamansa miehen mestauksen. Vastaavia hirmutekoja on raportoitu esimerkiksi Libyasta.

Näitä palkkasotilaita Damiba pyysi presidentiltä avukseen Burkina Fasossa, mutta presidentti kieltäytyi vedoten esimerkiksi siihen, että EU asetti pakotteet Wagner-ryhmää vastaan joulukuussa.

Tämän jälkeen Damiba päätti ryhtyä vallankaappaukseen.

Mielenosoittajat kantoivat Malin sotilasjohtajan Aissimi Goitan ja Burkina Fason vallankaappausta johtaneen Paul-Henri Sandaogo Damiban kuvia tiistaina maan pääkaupungissa Ouagadougoussa.

Damiballa sanotaan olevan läheiset välit Malin sotilasvallankaappauksen johtohahmoon Assimi Goitaan ja Guinean vallankaappauksen tehneeseen Mamady Doumbouyaan.

Malin elokuisen vallankaappauksen arkkitehdiksi epäiltiin Venäjää, ja vallankaappauksen johtoryhmään kuului joitakin Venäjällä vain vähän aikaisemmin koulittuja upseereita.

Heti aluksi myös Malissa organisoitiin vallankaappausta tukevien mielenosoituksia, joissa vannottiin Putinin ja Venäjän nimeen – aivan kuten nyt Burkina Fasossa.

Esimerkiksi The New York Timesin mukaan Burkina Fasossa ei ole vielä alkuviikosta nähty venäläisiä sotilaita. Näillä taustoilla tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti.

Toinen asia on Venäjän resurssit. Ne ovat suuret ja Wagnerin palkkasotilaiden avulla myös monikäyttöiset mutta eivät rajattomat.

Venäjällä on tunnetusti yli satatuhatta sotilasta Ukrainan rajoilla ja sotaharjoituksia meneillään sekä Itämerellä että Krimin niemimaalla ja Ukrainan eteläpuolella.

Venäjällä on samalla sopimus sotilaallisesta yhteistyöstä kaikkiaan 28:n Afrikan maan kanssa.

Tähän asti se on seurannut tyytyväisenä, kun Ranska on vähentänyt joukkojaan ja samalla vaikutusvaltaansa useissa Afrikan maissa. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on myös todennut, ettei maa aio tehdä operaatioita venäläisten palkkasotilaiden kanssa.

Tällä viikolla Macron kuitenkin sanoi jälleen, että Ranskan prioriteetti alueella on taistelu islamilaisia terroristeja vastaan. Siihen maa on rekrytoinut myös muita Euroopan valtioita. Nämä Takuba-erikoisjoukot toimivat yhteistyössä Länsi-Afrikan Sahelin maiden yhteisten G5-joukkojen kanssa.

Haluaako ja voiko Venäjä tässä tilanteessa napata Burkina Fason valtapiiriinsä?

Tiistaina Venäjältä Keski-Afrikan tasavallan joukkoja kouluttamaan lähetetty Aleksandr Ivanov sanoi, että jos venäläisiä sotilaskouluttajia pyydetään harjoittamaan Burkina Fason asevoimia, he pystyvät toimimaan tehokkaasti.

Tämä olisi helppo tapa kasvattaa vaikutusvaltaa. Sen sijaan Venäjä ei tuosta vain lähetä merkittäviä joukkoja Burkina Fasoon taistelutehtäviin jihadisteja vastaan.

”Malissa Wagner-palkkasotureita on parisataa, ja Burkina Fasoon lähetettäisiin korkeintaan muutama sata venäläistä Wagner-sotilasta”, arvioi Venäjän ja Afrikan yhteyksiä tutkiva Aanu Adeoye lontoolaisesta Chatham House -ajatushautomosta videohaastattelussa Helsingin Sanomille.

Humanitaarinen tilanne voisi kuitenkin heikentyä palkkasotilaiden saapumisen myötä.

”Wagner-palkkasotilaat ovat syyllistyneet hirvittäviin ihmisoikeusloukkauksiin, eivätkä Burkina Fason asevoimat ole ennenkään kohdelleet siviilejä hyvin.”

Adeoyen mukaan kansa Malissa, Guineassa ja nyt Burkina Fasossa on ollut varsin suopea kaappaajille, koska demokraattiset hallinnot eivät ole tehneet tarpeeksi jihadisteja vastaan ja turvallisuustilanteen hyväksi.

”Se on kansalaisilta epätoivon ilmaus.”

Myöskään Ranskan apu ei ole riittänyt, mikä selittää Ranskaa vastustavia mielialoja. Samalla Ranska ja Länsi-Afrikan talousyhteisö ovat tuominneet vallankaappaukset.

”Kaappaajilla on vain vähän tahoja, joiden puoleen kääntyä. Ja nyt he yrittävät kääntyä Venäjän puoleen”, Adoye arvioi.

Myös Saharan eteläpuolista Afrikkaa seuraava johtava tutkija Katariina Mustasilta Ulkopoliittisesta instituutista toteaa, että Venäjä ei välttämättä tarvitse suuria resursseja Burkina Fasossa.

”Se kykenee varsin pienilläkin panoksilla hämmentämään pakkaa Länsi-Afrikassa suhteessa Ranskaan ja Länsi-Eurooppaan.”