Yhdysvaltain korkeimman oikeuden liberaali jäsen Stephen Breyer jää eläkkeelle, kertovat yhdysvaltalaismediat kuten The New York Times, NBC ja CNN.

Hänen seuraajaehdokkaastaan päättää Yhdysvaltain presidentti Joe Biden, joten korkeimmassa oikeudessa säilynee konservatiivien ja liberaalien nykyinen suhde. Tällä hetkellä korkeimmassa oikeudessa on kuusi konservatiivista jäsentä ja kolme liberaalia.

83-vuotias Breyer on ollut korkeimman oikeuden jäsen lähes kolme vuosikymmentä. Hänet nimitti korkeimpaan oikeuteen presidentti Bill Clinton vuonna 1994.

Breyerin eläköitymistä ehdittiin suorastaan hoputtaa ja toivoa demokraattien ja liberaalien leirissä.

Tämä johtuu siitä, että demokraateilla on äärimmäisen niukka enemmistö senaatissa ja välivaalit ovat tulossa. Jos republikaanit vievät senaatin enemmistön, presidentti Joe Bidenin voi olla vaikea saada mitään ehdokasta läpi. Jos taas Breyer olisi jatkanut seuraavien presidentinvaalien yli, Valkoisessa talossa voisi taas olla republikaani, joka valitsisi konservatiivisen tuomarin.

Nyt Biden voi halutessaan valita nuorehkon liberaalin tuomarin jonka kausi voi kestää vuosikymmeniä. Biden on aikaisemmin kertonut haluavansa mustan naisen korkeimpaan oikeuteen, The New York Times muistuttaa.

Breyer on aikaisemmin pohtinut sitä, että tuomareiden ei pitäisi tehdä päätöksiä minkäänlaisen poliittisen pelin perusteella.

”Kokemukseni on, että tuomarit ovat uskollisia laille, eivät puolueelle, joka on nostanut heidät virkaan.”

Maltillisena liberaalina pidetty Breyer on kuitenkin myöntänyt, ettei hän haluaisi seuraajansa kumoavan kaikkea mitä hän on saanut aikaan. Kova konservatiivi voisi osaltaan tehdä niin.

Demokraattijohtaja Chuck Schumer on jo ehtinyt luvata Bidenin myöhemmän nimeämälle ehdokkaalle vauhdikkaan käsittelyn.