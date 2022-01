Korkeimman oikeuden tuomarin Stephen Breyerin ilmoitus eläkkeelle jäämisestä oli demokraateille suuri helpotus, kirjoittaa HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja Elina Väntönen.

Washington

Elina Väntönen

Kun Yhdysvaltain presidentti Joe Biden pääsee nimittämään ensimmäistä kertaa tuomarin korkeimpaan oikeuteen, tehdään luultavasti kahdella tapaa historiaa.

Ensinnäkin korkeimman oikeuden tuomariksi nousee todennäköisesti ensi kertaa musta nainen. Tämä oli Bidenin keskeinen kampanjalupaus, josta hän on sanonut pitävänsä kiinni. (Ennakkosuosikki on Ketanji Brown Jackson.)

Toisekseen nimitys vahvistetaan senaatissa, jossa demokraateilla on ohuin mahdollinen enemmistö. 50–50 jakautunut senaatti ei ole koskaan ennen sinetöinyt korkeimman oikeuden tuomarinimitystä.

Se tuo mukanaan pienen lisäjännityksen.

Liberaalin Stephen Breyerin, 83, eläköitymistä toivottiin ja jopa suorastaan hoputettiin demokraattien keskuudessa.

Syynä ovat ensin syksyn välivaalit. Jos republikaanit vievät niissä senaatin enemmistön, kuten todennäköisenä voi pitää, presidentti Biden ei välttämättä saisi haluamaansa ehdokasta läpi lainkaan.

Jos taas Breyer olisi jatkanut seuraavien presidentinvaalienkin yli, Valkoiseen taloon voisi tulla republikaanipresidentti, joka valitsisi hänen tilalleen konservatiivisen tuomarin.

Breyerin hienovarainen painostaminen eläköitymiseen sai alkunsa vuonna 2020, kun korkeimman oikeuden liberaali tuomari Ruth Bader Ginsburg kuoli kesken kautensa. Se antoi presidentti Donald Trumpille mahdollisuuden nimittää hänen tilalleen konservatiivisen Amy Coney Barrettin.

Korkeimman oikeuden merkitystä Yhdysvaltojen politiikassa ja koko yhteiskunnassa on vaikea korostaa liikaa.

Se on päätöksillään vaikuttanut esimerkiksi uskonnonvapauteen, vähemmistöjen oikeuksiin, presidentin valtaoikeuksiin ja aselakeihin. Vuonna 1973 tehty päätös laillistaa abortti on yhä maan politiikan merkittäviä jakolinjoja. Siihen korkein oikeus tulee palaamaan kesäkuussa.

Trump pääsi presidenttinä nimittämään peräti kolme tuomaria korkeimpaan oikeuteen. Hänen kaudellaan voimasuhteet myös keinahtivat lukemiin 6–3 (aiemmin 5–4) konservatiivituomarien hyväksi. Se tarkoittaa, että amerikkalaisten elämään vaikuttavat päätökset voivat olla voittopuolisesti konservatiivisia jopa vuosikymmenien ajan. Tuomarinimitykset ovat elinikäisiä.

Breyerin väistyminen ei horjuta oikeuden konservatiivienemmistöä. Liberaalien näkökulmasta Breyerin ilmoitus oli kuitenkin eräänlainen torjuntavoitto: ainakaan huono tilanne ei pääse muuttumaan katastrofaaliseksi.

Bill Clinton nimitti Stephen Breyerin korkeimman oikeuden tuomariksi vuonna 1994.

Joe Bidenille keskiviikko oli kuitenkin ilon päivä, synkän vuoden 2022 tähän asti kenties kirkkain valopilkku.

Uutisia ja julkista keskustelua ovat hallinneet Bidenin näkökulmasta hyvin kielteiset asiat: koronaviruksen uusi omikron-variantti, ennätyksellinen inflaatio ja Ukrainan rajalla syvenevä kriisi. Hänen kannatuslukemansa ovat lannistavat.

Korkeimman oikeuden tuomaripaikan avautuminen on Yhdysvalloissa valtava uutinen, ja se raivaa ainakin jonkin verran tilaa Bidenin näkökulmasta ikävämmiltä aiheilta.

Toisekseen, jos Biden lunastaa lupauksensa ja nostaa tehtävään mustan naisen, hän todennäköisesti onnistuu innostamaan tai ainakin tyydyttämään mustia äänestäjiä. Se on välivaalien alla tärkeää, varsinkin kun hän jo tuotti tälle demokraattien tärkeälle äänestäjäryhmälle pettymyksen vaalilakien suhteen.

Bidenilla on siis mahdollisuus muuttaa koko presidenttiytensä ympärillä leijuvaa heikon ja epäonnistuneen miehen narratiivia. Se on tarpeen, sillä Bidenia on tammikuussa moukaroitu vähän joka suunnalta.

Republikaaneilla ei ole mahdollisuutta torjua Bidenin ehdokasta.

Senaatin on vahvistettava presidentin nimitys, mutta yksinkertainen enemmistö riittää. Jos demokraattien rivit pysyvät suorana, homma on selvä.

Tähän liittyy se pieni lisäjännitys.

Virginian senaattori Joe Manchin muistetaan hyvin siitä, että hän on asettunut useaan otteeseen poikkiteloin presidentti Bidenin agendan tielle. Myös Arizonan Kyrsten Sinema on aiheuttanut Bidenille harmaita hiuksia. Niinpä yhdysvaltalaismedioissa alkoi välittömästi spekulointi siitä, voisiko kaksikko torjua myös tuomarinimityksen.

Kyllä, he voisivat. Manchin ja Sinema ovat kuitenkin molemmat tukeneet Bidenin aiempia tuomarinimityksiä alempiin oikeusasteisiin – myös Ketanji Brown Jacksonia, jonka Biden nimitti aiemmin vetoomustuomioistuimeen.

Vielä voi siis pitää epätodennäköisenä, että omat epäisivät Bidenilta mahdollisuuden jättää jälkensä korkeimpaan oikeuteen.

Joka tapauksessa Bidenin on ehdokasta valitessaan varmistuttava siitä, että tämä kelpaa myös Manchinille ja Sinemalle.