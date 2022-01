Presidenttien puhelussa käytiin Valkoisen talon mukaan läpi myös koordinoituja diplomaattisia toimia.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on keskustellut puhelimitse Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa, Valkoinen talo kertoo. Biden vahvisti Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten valmiuden reagoida päättäväisesti, jos Venäjä hyökkää syvemmälle Ukrainaan.

Valkoisen talon mukaan Biden korosti, että Yhdysvallat on sitoutunut tukemaan Ukrainan suvereniteettiä ja alueellista koskemattomuutta. Puhelussa Biden esitti toiveensa siitä, että keskiviikkona annetut sitoumukset heinäkuun 2020 tulitauon ehtoihin tulevat lieventämään jännitteitä ja edistämään Minskin sopimusten täytäntöönpanoa.

Presidentti Bidenin ja presidentti Zelenskyin torstaisessa puhelussa käytiin Valkoisen talon tiedotteen mukaan läpi myös koordinoituja diplomaattisia toimia, korostaen periaatetta ”ei mitään Ukrainasta ilman Ukrainaa”.

Presidentti Zelenskyi kommentoi ”pitkää puhelinkeskustelua” Bidenin kanssa Twitterissä. Zelenskyi kirjoittaa kiittäneensä Joe Bidenia jatkuvasta sotilaallisesta avusta. Ukrainan presidentin mukaan keskustelussa käsiteltiin viimeaikaisia diplomaattisia ponnisteluita, yhteisiä toimia tulevaisuutta varten sekä Ukrainan mahdollisuuksista saada taloudellista tukea.

Valkoisen talon tiedotteessa todetaan, että Yhdysvallat on antanut Ukrainalle viimeisen vuoden aikana yli puoli miljardia dollaria kehitys- ja humanitaarista apua.

Valkoisen talon lehdistösihteeri Jen Psaki kuvaili etukäteen tiedotustilaisuudessa kyseessä olevan enemmänkin tarkistuspuhelu, joka on osa yhteydenpitoa Ukrainan hallinnon kanssa kuin puhelu, jonka aikana on määrä tehdä merkittäviä ilmoituksia. Psaki muistutti, että kyseessä on kolmas keskustelu viime viikkojen sisään.

Yhdysvallat ja sen liittolaiset ovat seuranneet tilanteen kehittymistä rajalla tiiviisti. Venäjän presidentti Vladimir Putin on kiistänyt hyökkäysaikeet Ukrainaan, vaikka maa on siirtänyt joukkojaan Ukrainan rajan läheisyyteen. Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba arvioi keskiviikkona, että vaikka maan rajalle koottujen Venäjän sotilaiden suuri määrä on suora uhka Ukrainalle, ei joukkojen määrä riitä suurhyökkäykseen.

Yhdysvaltojen viesti joukkojen suhteen on toinen.

”Olemme nähneet valmisteluja ja varustelun lisäämistä Ukrainan rajalla, ja hyökkäys voi tulla milloin tahansa. Arvioimme ei ole sen osalta muuttunut”, lehdistösihteeri Psaki totesi torstaina iltapäivällä Yhdysvaltojen itärannikon aikaa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa ja muistutti Valkoisen talon toistaneen viime viikosta lähtien samaa viestiä.

Yhdysvaltalaistoimittajan kysyessä, miten tilannetta vaikeuttaa se, että Venäjä saartaa Ukrainaa useasta ilmansuunnasta totesi presidentti Bidenin lehdistösihteeri, että Yhdysvallat kehottaa kansalaisiaan poistumaan Ukrainasta.

”Vaikka emme tiedä, emmekä ennusta presidentti Putinin aikeita, seuraamme toki hyvin tiiviisti valmiuden tehostamista rajalla kymmenillä tuhansilla joukoilla”, Psaki sanoi ja kertoi Yhdysvaltojen olevan tiiviisti yhteydessä eurooppalaisiin kumppaneihinsa.

Yhdysvaltalaislehti Washington Post kirjoittaa Kremlin puhemiehen Dmitri Peskovin sanoneen torstaina, että presidentti Putinin hallinto aikoo vastata viipymättä Yhdysvaltojen ja sotilasliitto Naton tämänviikkoisiin kirjallisiin vastauksiin liittyen Venäjän aiempiin turvallisuusvaatimuksiin rajoittaa Naton toimintaa entisellä Neuvostoalueella.