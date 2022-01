Kymmeniätuhansia koteja on vahingoittunut myrskyn runtelemilla alueilla.

Kaakkoiseen Afrikkaan iskenyt trooppinen myrsky Ana on tappanut ainakin 77 ihmistä Madagaskarissa, Mosambikissa ja Malawissa, viranomaiset kertoivat torstaina. Madagaskarissa kuolleita on nyt 48, kun Mosambikissa kuolleita on raportoitu 18 ja Malawissa 11.

Lisäksi kymmeniätuhansia koteja on vahingoittunut myrskyn runtelemilla alueilla. Osa kodeista on romahtanut rankkasateiden takia. Tulvivat joet ovat vieneet siltoja mukanaan, jättäneet peltoja veden alle ja hukuttaneet karjaa.

Madagaskarissa noin 130 000 ihmistä on paennut kodeistaan myrskyn takia. Maan pääkaupungissa Antananarivossa kouluja ja kuntosaleja on muutettu hätämajoituksiksi.

”Toimme mukanamme vain tärkeimmän omaisuutemme”, kymmenhenkisen perheensä kanssa paikalliselle kuntosalille suojaan tullut Berthine Razafiarisoa kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Pohjoisessa ja keskisessä Mosambikissa Ana tuhosi arviolta 10 000 kotia ja kymmeniä kouluja ja sairaaloita sekä kaatoi voimalinjoja.

Isossa osassa Malawia sähköt menivät poikki aiemmin viikolla, kun tulvavedet iskivät sähköasemille. Sähköt saatiin palautettua osaan maata torstaihin mennessä, mutta osa sähköverkosta on tuhoutunut myrskyssä.

Ana-myrsky iski Madagaskariin maanantaina, jonka jälkeen se riepotteli Mosambikia ja Malawia. Myrskyn jäänteet kulkivat myös Zimbabwen yli, mutta kuolonuhreja ei ole raportoitu alueelta.

Mosambik ja kansainväliset sääpalvelut ovat varoittaneet, että Intian valtamerellä on jo muodostunut uusi myrsky. Batsirai-nimisen myrskyn on varoitettu iskevän mantereelle tulevien päivien aikana.

”Se voi kehittyä trooppiseksi myrskyksi seuraavien päivien aikana”, YK varoitti tiedotteessaan.

Etenkin Mosambik on kärsinyt useista tuhoisista myrskyistä viime vuosien aikana.