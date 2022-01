Yhteisöön kuuluu tällä hetkellä tiettävästi noin 150 asukasta, ja he ovat kotoisin pääosin Saksasta, Itävallasta tai Sveitsistä. Yhteisö jakaa verkossa monenlaisia salaliittoteorioita.

Joukko koronapandemian olemassaolon kieltäviä, saksankielisiä eurooppalaisia on perustanut oman asuinalueensa yhdelle Paraguayn köyhimmistä seuduista, kertoo brittilehti The Guardian.

Aidattu asuinalue on 16 neliökilometrin kokoinen ja sijaitsee maan itäosassa Caazapán seudulla. Asukkaat kutsuvat yhteisöään nimellä El Paraíso Verde, ”Vihreä paratiisi” ja ovat perustaneet sille myös verkkosivut.

Sivustolla sanotaan, että ajatus alueesta sai alkunsa jo vuonna 2016. Yhteisön syntyyn ovat vaikuttaneet muun muassa ”nykyisen taloudellisen ja poliittisen tilanteen sosialistiset suuntaukset” sekä esimerkiksi ”5G, fluorattu vesi, pakolliset rokotukset ja terveydenhuollon määräykset”.

Yhteisön mukaan valtaosa asukkaista on muuttanut alueelle Saksasta, Itävallasta ja Sveitsistä, mutta joukossa on myös Alankomaista, Belgiasta ja Ranskasta lähteneitä.

Yhteisö jakaa verkossa salaliittoteorioita muun muassa koronaviruksesta ja koronarokotuksista mutta myös monista muista aiheista. Se muun muassa väittää, ettei koronapandemiaa ole olemassa.

Paikalliset viranomaiset ovat huolestuneita siitä, että alueelle on muuttanut paljon koronankieltäjiä. Seudulla on vain yksi ambulanssi eikä ollenkaan tehohoitopaikkoja. Caazapán julkista terveydenhuoltoa johtava Nadia Riveros kertoi The Guardianille, että pandemia on aiemmin jo ollut seudulle tuhoisa.

”Emme halua kokea vastaavaa uudelleen. Mielestäni kaikkien ulkomaalaisten pitäisi olla rokotettuja ennen kuin he tulevat maahan”, Riveros sanoi.

The Guardianin mukaan Paraguayn terveysministeriö ilmoitti tammikuussa, että muualla asuvilta ulkomaalaisilta vaaditaan nyt rokotustodistukset maahan tullessa.

Paraguayssa leviää parhaillaan kolmas korona-aalto. Pandemian aikana maassa on kuollut noin 17 000 ihmistä koronavirustautiin.

Paraguayn väestöstä noin puolet on saanut ainakin yhden koronarokotuksen.

The Guardianin mukaan rokotevastaisia ulkomaalaisia on asettunut asumaan myös muualle Paraguayssa.

HS puolestaan kirjoitti viime joulukuussa koronankieltäjistä muun muassa Saksassa ja siitä, kuinka propaganda ja rokotevastainen liikehdintä leviävät maailmalta Suomeen.

Koronapropaganda kytkeytyy usein myös äärioikeistolaisiin ajatuksiin.