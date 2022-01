Venäjän joulukuussa käynnistämät vaatimukset Yhdysvalloille ja puolustusliitto Natolle, sotavoimien siirtäminen Ukrainan tuntumaan, sotaharjoitukset sekä sota-alusten liikkeet Itämerellä pitävät Eurooppaa varpaillaan. Varsinkin Venäjän naapurimaat ovat huolissaan.

”Luonnollisesti kaikki Venäjän naapurimaatkin seuraavat tilannetta tarkasti. Eikä pelkästään tilannetta Ukrainassa, vaan tapahtumia Valko-Venäjällä ja Venäjän liikkeitä”, Viron presidentti Alar Karis sanoi HS:lle Zoom-haastattelussa.

Viroon ei kohdistu suoraa uhkaa, presidentti painottaa.

”Ukrainan tilanteesta on syytä olla huolissaan. Mutta meillä täällä ei ole syytä pelkoon. Me olemme Naton ja EU:n jäseniä, ja meillä on oma puolustus. En usko, että Suomen tilanne poikkeaa juuri nyt meidän tilanteestamme paljoa, vaikka te ette olekaan Naton jäsenvaltio.”

Turvallisuustilanne voi tietenkin muuttua. Se voi eskaloitua, myöntää Karis. Siinä tapauksessa Baltian maat, myös Viro, kokevat että Natosta on heille erityistä hyötyä.

Kymmeniä vuosia Neuvostoliiton valtaamina olleilla valtioilla, kuten Virolla, ei presidentti Karisin näkemyksen mukaan ollut muuta vaihtoehtoa kuin hakea Naton jäsenyyttä. Maa liittyi Natoon vuonna 2004.

Venäjän viimeaikaisten toimien edessä Naton yhtenäisyyttä ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin on epäilty. Karis ei kuitenkaan näe puolustusliiton sisäisessä koheesiossa jakolinjoja.

”Naton hajauttamiseen Venäjä ei pysty. Ei myöskään EU:n hajaannuttamiseen. Me kaikki ymmärrämme hyvin, mitä Ukrainassa on tekeillä, mutta emme haluaisi että tilanne siellä eskaloituisi.”

Karisin mielestä Venäjän johto testaa nyt reaktioita.

”Jopa Venäjän ulkoministeri sanoi, ettei Venäjä halua hyökätä Ukrainaan ja että he ovat valmiita jatkamaan neuvotteluja. Mutta meidän pitää varautua muihinkin vaihto­ehtoihin.”

”Toivottavasti [Venäjän presidentti Vladimir] Putin tietää, ettei hänen pidä ottaa yhtään askelelta pidemmälle, vaan purkaa eskalaatiota.”

Tuntuu, että Venäjä yrittää kiristää länttä, pääasiassa Yhdysvaltoja ja Natoa.

”Kyllä. Venäjä toimii hyvin opportunistisesti. Mutta pitää muistaa, että kaikki vaihtoehdot, kuten esimerkiksi maahyökkäys Ukrainaan, ovat spekulaatiota. Tietoa meillä ei ole. Ja siksi meidän pitää varautua.”

Presidentti Karis pitää hyvin tärkeänä, että Ukraina saa tukea. Yksi syy on, että tuki rakentaa Venäjälle pelotetta.

Viro on tarjoutunut lähettämään Ukrainaan Suomesta ostamiaan alunperin itäsaksalaisia kenttätykkejä. Suomi on hankkinut aseet aikoinaan Saksasta, joten lupa niiden myymiseksi on kysyttävä sekä Suomelta että Saksalta.

The Wall Street Journal kertoi aiemmin tammikuussa, että Saksa ei anna lupaa viedä aseita Ukrainaan.

”Emme ole saaneet Saksalta tästä vielä virallista vastausta”, Karis kertoi.

Viro odottaakin nyt Saksan vastausta. Karisin mukaan Saksa konsultoi asiassa myös Suomea.

Apua on kuitenkin monenlaista: Viro ja Saksa ovat ilmoittaneet lahjoittavansa Ukrainaan yhdessä kenttäsairaalan. Saksa on lähettämässä ukrainalaisille kypäriä.

Suomessa apuun ovat suhtautuneet tahmeasti ainakin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps) ja varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja (sd).

Niikko kuitenkin kommentoi viestipalvelu Twitterissä, että Ukrainaa ei voi verrata Viron tai Ruotsin auttamiseen sillä Viro ja Ruotsi ovat EU-maita.

”Hyvä tietää”, sanoi Karis.

”Jossain tulevaisuudessa avun saanti voi olla tärkeää. Ja vastavuoroisesti myös avun antaminen.”

Suomea ja Viroa, Baltian maita sekä Ruotsia ja Tanskaa yhdistää yhteinen merialue Itämeren muodossa. Sen sijainti on strategisesti tärkeä myös Venäjälle, joten yhteistyö naapureiden välillä on tärkeää.

”Kaikkein tärkeintä tällä hetkellä on tiedonvaihto”, sanoi Karis.

”Presidenttinne Sauli Niinistö jakaa tietoa kiitettävästi.”

Virolaiset suhtautuvat presidenttinsä mukaan tilanteeseen rauhallisesti. Venäjän liikkeet tietenkin kiinnostavat ja Ukrainasta koetaan huolta. Mutta mitään paniikkimielialaa ei ole.

Aiemmin viikolla presidentti Karis sanoi virolaisen Vikerraadion haastattelussa, että ei ole järkevää pelotella ihmisiä turhaan.

”Olen edelleen samaa mieltä, ja mielelläni sanon saman suomalaisillekin. Ukrainan tilanne on huolestuttava ja sitä on seurattava tarkasti.”

Kuka: Alar Karis

* Viron uuden itsenäisyyden ajan kuudes presidentti.

* Karis astui virkaansa lokakuussa 2021.

* Koulutukseltaan biologi.

* Toiminut aiemmin muun muassa Tarton yliopiston rehtorina, Viron valtion­tilintarkastajana ja Viron kansallis­museon johtajana.